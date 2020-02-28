南韓的「武漢瘟疫」大爆發，事後發現，最大的兇手就是「新天地教會」，就如同台灣的「妙禪事件」，聚眾數萬信徒，前年還捲起一片浪潮，現在，瘟疫當前，這批「紫衣人」的同修共學，是否已經減少？實在令人好奇，令人慶幸的是，媽祖繞境宣布停止，給眾生一條活路。

喜歡歐洲旅行的人，從羅馬北上到法瑞德奧等地，這些留著中世紀建築的鄉鎮，最大的特色就是每一個鄉鎮，必定有一座主教堂，這是歐洲基督教統治時代，人民信仰中心，羅馬教廷掌握所有財富，智慧，土地，加萊雅諾在「鏡子」一書中如此描述：宗教黑暗時代的社會分工情況，「貴族享樂，神父禱告，騎士殺人，農民供養，遇到飢荒，農民只好逃亡，平時，農民辛苦工作以外，還要背負罪名，1348年，黑死病入侵歐洲，農民除了忙碌於田埂之間，還要花更多時間聚集教堂禱告，神父站在講台上，口沫橫飛這樣說：肉體為奴的人啊，你們該當受神的懲罰，聚集的農民低著頭，兩手抱著胸前，不敢吭聲，結果黑死病傳播更厲害，可是，神父從來不會怪罪自己禱告不濟，原因出在農民奉神不忠，遭神懲罰」。

邪說橫行 必是愚昧當道

這場來自中國絲路的鼠疫，三年後消失了，造成歐洲7500萬人死亡，200年後，歐洲人本主義興起，科學家開始挑戰教會的愚昧和霸道，有人說出真相，「聚眾禱告是黑死病傳播快速的元凶」，700年後的現代，仍然有人不信邪，夾著愚昧挑戰科學，以為只憑三柱清香，拜託媽祖，就會受到眾神庇護，甚至還以上帝之名，大喇喇宣傳可以治療瘟疫。

2月26日，一位「中華中正黨」的黨主席少龍對黨徒宣稱，可以唱歌治病，彈指之間，就可以讓人恢復健康，影片播出之後，這位老兄已經遭到警方逮捕，我看這個黨的信徒很多，愚夫愚婦充斥，我只能說，「邪說可以橫行，肯定是愚昧當道」。

心理學家佛洛姆分析現代人這種從眾心理，其實是來自內心的害怕孤獨，有心人利用這個弱點，把害怕孤獨的人聚在一起，既可以歛收財物，還可以累積聲名，然後利用選舉，攀上政治高峰，印度一堆大師古魯，就是利用這種心理，鼓動三寸不爛之舌，招來數百萬信徒，這些所謂大師告訴信徒們，俗世世界很汙濁，鼓勵信徒拋棄所有，自己卻獨享五濁惡世的喜樂，可見，宗教可以使人良善，也可以讓人瘋狂，對於，南韓「新天地教會」的信徒而言，排排坐，被洗腦，那不是瘋狂，是甚麼？目前，南韓被瘟疫攻佔，人心惶惶，數十萬理智人聯署，要求政府取締「新天地教會」，百萬人要求總統下台。

一切都聽黨，快步走向焚化場

邪教害人，當然不只南韓，70年代，蓋亞那森林發生集體自殺事件，因為一個相信末日的教會，聚眾在此修行，教主天天洗腦信徒，「死後會到更美好的天堂」，一堆信徒就糊里糊塗跟著一起自殺了，聽說，南韓社會這款假借上帝，觀念語言洗腦，方法很創新，類似這樣的邪說教會還很多，這個長像普通，沒有耶穌10分之1帥氣的牧師，居然還敢大言不慚，「相信他的人就可以百毒不侵」，真的無法理解他的自信是從何而來？這些謊言還有24萬信眾相信，到底是牧師聰明，還是信徒太笨呢？就由讀者自己去想了，這也凸顯南韓國家社會問題很多。

南韓爆發瘟疫，給了台灣人民思考機會，也剛好是三月瘋媽祖的時間，我只能說，台灣幸運，剛好有南韓提供一面鏡子，台灣人民應該感恩，如果不是「新天地教會」帶來警告，台灣百萬信徒聚集，共餐，共飲，共睡通舖，不會因此喊停，我只能預言，台灣下場決定比中國武漢還悽慘，到時候，不是搶口罩，而是搶病床。

我自認不是無神論者，更不是有神論者，我是理性的務實主義者，我信仰上帝，也信奉阿拉，我有時候到寺廟參訪，也不吝惜給佛祖頂禮，在我有限的認知世界，這些人物皆是凡人，不是神，客觀說，他們在某一個時代的生命歷程，可以做為人類的借鏡而已，真正的神明其實是你我內在，自我的良知而已。

很可惜，現代人信仰錯亂，新天地教會和共產黨沒有兩樣，壓制了每個人的內在良知，共同信奉沒有意義的口號，獨裁中國使人民陷入水火，民主南韓同樣被專制教會陷害，就像現在流傳武漢的順口溜：「一切都聽黨，快步走向焚化場」。