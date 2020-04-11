由於武漢肺炎來襲，國人或受官方防疫政令約制，若真能因而警悟，適度矯正日常生活型態，則是國人因禍得福，因武漢肺炎之來而反璞歸真重建人生。圖/取自觀光局臉書

佛教有一或非出自佛陀之口古老預言，宣稱久後佛法式微末法時代來臨，人類壽命隨之漸減，最後低落到僅只10歲，是時乃有未來佛彌勒降世說法，拯救眾生云云。

上述這一預言似明顯已被事實否定。自古至今人類壽命並未持續下滑。而今天至少在較富庶國家，由於生活水準提升，國民平均壽命反而漸增，人生70早已不是古來稀，所以該預言已證明全不正確。

然而結論是否下得過於草率？古老預言是否純屬無稽之談，是佛家在用以恫嚇眾生，有無可能是另有深層含意？

所謂人壽漸降至10歲，有無可能是一種隱喻，預示久後物質物質文明高度發展，種種誘惑隨之而生，人類逐漸陷入諸多無謂無聊，甚至有害活動亂流，真正能屬於本身，所謂作自己時間反而漸形消失，結果是有意義，值得珍視人生已無異於僅餘短短10年？世人若從這一角度解讀，不難領悟這一預言確是值得深思警世名言。

即以台灣而言，現代國人生活忙碌深陷塵網，即連值得珍惜父母子女和夫妻之間親情都逐漸趨淡薄走味。但似少有人注意到驅策自己忙碌不已的日常活動，有多少是無必要無意義，隨波逐流式的盲動，放棄掉可能反而好？

近日由於武漢肺炎來襲，國人或受官方防疫政令約制，或出於自我保護本能，原已被視為稀疏平常，甚至是現代生活所不可缺若干活動，也已暫告緊縮甚至停擺。這雖很能導致心緒沉悶，甚至產生形同禁閉之感，然而也正由於生活節奏被迫放緩，釋放出較多不受干擾時間，對教具思考習慣國人而言，或反有機會誠實面對自己，認真檢視平日生活範疇內，有多少節目是無必要無意義不智行為。

古語云「福兮禍之所伏」。國人若真能因而警悟，適度矯正日常生活型態，應多少可以挽救有價值有意義人生只剩區區10年境地。若然則是國人因禍得福，因武漢肺炎之來而反璞歸真重建人生。下文所舉幾項質疑，恐應都是國人很應檢討的現象，在此寫來作為參考。

我們有無需要望其所以，趕時髦投入國外旅遊熱潮？

我們有無需要走遍全市，蝟集盛名餐館外苦苦等待入場享用所謂美食？

我們有無需要爭購而貴門票，湧進小巨蛋欣賞歌王歌后演唱？

我們有無需要每月耗資數千台幣，加入健身房練跑步騎腳踏車？

我們有無需要經常找理由聚餐聯歡，老兄老弟一番？

以國人熱衷的國外旅遊而論，且不說國內本有數不盡各形各色優美景點，大可讓不同需求遊客都滿意盡興，時下旅行社安排的走馬看花，匆匆「到此一遊」式觀光，其實和逛廟會燈會無甚不同。即使知識水準較高國人，恐也得不到太多益智或提升人文素養收穫。而動輒10數小時飛行時間，在各國機場等候通過入境手續的長長行列，恐更難稱之為享受。

國人如此熱衷於國外旅遊，是確實懷有濃厚興趣，抑多是隨波逐流趕時髦，彷彿不出國幾趟會被視為老土，被別人比下去？ 我本人常在一家著名小吃店外，看到大批國人蝟集苦苦等待招呼入座。炎夏酷暑時如是，寒流來襲淒風苦雨時也如是，看去真已像是等待施捨的逃荒難民。小籠湯包真有如許吸引力，值得即連衰邁老翁都老遠趕來，花上半小時鵠後在外，以求滿足那短暫口腹之慾？進食的基本目的是吸收營養，維繫生命，過分沉迷於所謂美食是否很無謂無聊？

江蕙和黃乙玲都時常在電視機上出現，國人更可在KTV銀幕看到她們的玉容。喜歡兩位歌后的名曲，可以在家中CD或DVD聽到夠，有何必要硬擠到小巨蛋湊熱鬧？

在健身房和跑步機纏鬥，騎在只能「原地踏步」另類腳踏車上猛踩，會不會反有單調沉悶之感，彷彿是在做苦工？相形之下，何如在公園綠蔭跑道慢跑一圈半圈，在河畔單車道上輕握車把面迎海風騎馳，遠眺那青山翠谷？如此是否才是身心饗宴？國人寧可選擇背離自然的健身房文化，潛意識中是否認為有此一張會員證，才是社會地位象徵？

時下純男士的聚餐，通成多是席間暴飲暴食，所談也多是東拉西扯，無甚營養話題，而席散多已是9時以後，若再繼以續攤，則更不難拖到凌晨，這是否健康生活方式？經常如此「應酬」，又是否對得起家中成長的幼年兒女，寂然一身枯坐沙發的終身伴侶？

本文所舉若干無必要無意義，無謂無聊活動，在今日社會或也是較顯著流現，堪稱只是冰山之一角。如今拜武漢疫情之賜多少遭受限制壓縮。國人若趁勢「撥亂返正」，適度調整陷入時代亂流生活方式，或能挽回真實人壽下滑到10歲可哀境地？