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每日國際焦點

今日俄羅斯德語台開台數日，德國就宣判無照非法，使得歐洲通信衛星公司將今日俄羅斯德語台下架

印尼放棄採購俄製蘇愷35戰機，改考慮美國波音F-15EX鷹II戰機，或是法國達梭拉法葉戰機

美國軍售立陶宛標槍反坦克飛彈

歐盟為波蘭不遵守歐盟法治提告波蘭

日本

與英國簽署合作協定共同開發戰鬥機引擎科技，英國初期投資3000萬英鎊於計畫、數位設計與製造，之後再投入2億英鎊

南韓

SK海力士以90億美元購併英特爾NAND記憶體事業案獲中國國家市場監督管理總局有條件批准

中國

工信部網絡安全管理局稱阿里雲安全漏洞未即時通報，暫停阿里雲作為工信部網路安全威脅信息共享平台合作單位資格六個月

印度

亞馬遜為金管局吊銷其2019年入股未來集團而提告

富智康印度分部巴拉特富智康申請首次公開上市預定募資500.4億盧比

Sony印度分部購併競爭對手Zee娛樂合併雙方電視頻道、電影資產與串流平台，以對抗Netflix、Disney +

印尼

放棄採購俄製蘇愷35戰機，改考慮美國波音F-15EX鷹II戰機，或是法國達梭拉法葉戰機

菲律賓

雷伊颱風摧毀南海中業島上海巡設施

馬來西亞

洪災使Panasonic工廠暫時停工

越南

國家主席阮春福21~22日訪柬埔寨兩國發表聯合聲明強化雙邊關係

緬甸

2022年起接受人民幣為對中貿易官方結算貨幣，以拉近與中國關係

克欽邦帕敢鎮玉礦崩坍1死50失蹤

巴基斯坦

阿富汗塔利班部隊阻止巴基斯坦軍方設立邊界圍籬

阿富汗

聯合國提議支付600萬美元給塔利班保護阿富汗作業的聯合國人員

美國正式特許美國與聯合國於阿富汗作業官員豁免於制裁阿富汗措施以外，以利援助款項進入阿富汗

歐盟

提出三項新歐盟稅以籌措疫後復甦經費8000億歐元財源

英國

簽約購買抗病毒藥物美國默克藥廠molnupiravir 175萬劑，輝瑞ritonavir 250萬劑

法國

取消購買美國默克抗病毒藥物molnupiravir

德國

今日俄羅斯德語台開台數日，德國就宣判無照非法，使得歐洲通信衛星公司將今日俄羅斯德語台下架

Delivery Hero表示將縮德德國Foodpanda，出售日本Foodpanda，因競爭激烈以及勞工短缺。將退出德國科隆、杜塞道夫、法蘭克福、漢堡、慕尼黑、斯圖加特

俄羅斯

立法允許警方無須搜索令就能搜查民宅與車輛

瑞士

世界經濟論壇2022年會將續於達佛斯舉辦

波蘭

歐盟為波蘭不遵守歐盟法治提告波蘭

立陶宛

美國軍售標槍反坦克飛彈

美國

2021人口成長僅39萬2665人，成長率0.1%創新低紀錄

加拿大

擴大Omicron 紓困方案

墨西哥

美國核准墨西哥石油公司購買殼牌所有的美國德州鹿園煉油廠多數股權

巴西

11月經常收支赤字65億美元，2014年以來最高

阿根廷

計畫於南極海燕基地興建2條飛機跑道

智利

馬普切原住民組織發動縱火攻擊燒毀30棟房產

以色列

台拉維夫股票交易所上市企業540家來到9年最高，日成交量19億謝克爾較2019年增43%，來到2010年以來最高

沙烏地阿拉伯

推出國家音樂戰略

阿拉伯聯合大公國

阿布達比國家石油公司與阿布達比國家能源公司宣布36億美元計畫將阿布達比國家石油公司的離岸生產作業碳足跡減低30%以上

葉門

聯合國因資金缺乏將縮減發放糧食

土耳其

以出賣護照給敘利亞人出境至德國罪名，逮捕美國外交官

緊急核准本土疫苗Turkovac

埃及

總統塞西表示政府補貼只及於夫妻兩人，警告新婚夫妻要注意不要期待政府會負責養小孩

伊朗

介入調停伊拉克親伊朗民兵

敘利亞

俄國與土耳其施壓庫德族與敘利亞政府談判、放棄獨立

衣索比亞

美國關切土耳其軍售無人機給衣國

索馬利亞

親政府民兵內鬨7死

南非

研究顯示Omicron 住院率低於Delta

利比亞

原本預定24日舉行的大選停擺將不會舉行

奈及利亞

銷毀100萬劑過期阿斯特捷利康疫苗

馬利

西非國家經濟共同體要求馬利軍政府年底前決定大選時間

象牙海岸

可可到貨量下降12~13%

迦納

第三季經濟成長6.6%

馬達加斯加

沈船死亡人數增至83

辛巴威

浙江華友鈷業以4.22億美元買下Arcadia 鋰礦

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