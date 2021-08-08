周炳煌，1915年生於新竹，周家是地方上的望族，周氏家族於1893年創建的「證善堂」是新竹市歷史超過百年的古蹟建築，這座佛堂是新竹市許多善男信女的靈修聖地。周炳煌自小就在慈悲行善的佛教家庭中成長，他自幼聰穎學業成績優異，小學只讀5年就跳級進入中學，中學畢業又以第一名保送進入台北帝國大學附屬醫學專門部。1937年畢業後回新竹市北門街開設周小兒科醫院，因病人求診者多，又遷移至西門街擴充醫院的空間，服務病患長達五十年。周炳煌的病人非常多，醫院門庭若市甚至攤販雲集人氣鼎盛，他對病人非常體貼充滿善心，尤其是對貧窮病人積欠醫藥費用，都交代員工不得催討，每逢舊曆年就將病人欠繳費用的借據銷毀，也常在年節發放米糧賑濟貧民。有一次因病人拿錯了藥，他親自雇請人力車當天趕赴苗栗鄉下的病人家中，將藥換回正確的。有時病人從遠方來就診，他怕病人回程會來不及搭車，就犧牲午休時間，提早為病人看診。

周炳煌最疼愛長女周照芳，從小就常帶她去佛堂聽講佛經，教她要行善助人，每次外出會幫她準備零用錢，教她遇到需要幫助的人時可以用，當女兒開始讀新竹師範附小時，他就自願到學校去當校醫，幫忙照顧學校老師和學生的健康，若老師帶孩子到他的醫院求診，都給予免費診療。後來他的兒子周建陽就讀新竹中學時，他也義務去竹中擔任校醫，服務竹中的師生，這種愛心和奉獻的精神令人感動，也是很多新竹人共同的懷念。所以在新竹民眾的心目中，周炳煌就是一個慈祥和善的醫師，甚至許多被他看過病的小朋友路過他的醫院，還會進來和他打招呼、話家常，可見他受病人愛戴的程度。周炳煌不只是一個成功的開業醫師，他也擔任過兩屆新竹市醫師公會的理事長，對醫療同業做了不少服務和貢獻，而他對佛教的公益事業、捐獻賑濟更是不遺餘力。

周炳煌的長子周建陽讀台北醫學院，畢業之後赴美行醫，他的長女周照芳讀台大護理系畢業，曾任台大護理系副教授及台大醫院護理部主任，對台灣的護理教育及全責護理制度的推動有重大貢獻，她的夫婿陳榮基是台大神經科教授，曾任台大醫院副院長和恩主公醫院院長，是台灣安寧醫療的推手，他們都是虔誠的佛教徒。在周炳煌擔任新竹師範附小的校醫時，就已經認識成績優異的學生陳榮基，所以樂見女兒和陳榮基往來結為連理，這是一個令人羨慕的佛光普照家庭。2008年4月1日，周炳煌蒙佛接引往生西方極樂世界，享壽94歲，他的一生博施濟眾功德圓滿。



周炳煌（右）、周林月娥（左）伉儷。圖／家屬提供