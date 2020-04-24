近來因為武漢肺炎疫情延燒，引發不少國人對於長期旅居國外之保險對象，一生病便返台接受健保醫療的批評聲浪，特別是有人出國便辦理停保，平時無需繳納保險費，遇有傷病短期返國就可復保，接受健保醫療照顧，對國內持續繳保險費的民眾，實在有失公平，因此有立法委員主張修改《全民健保法》，盼能防止台灣的健保資源被濫用，也有委員認為不該一竿子打翻所有台商。行政院蘇貞昌院長也在答覆立委質詢時強調，健保必須依照「永久存續、公平處理」的原則來處理。

停復保制度所衍生爭議已久，原先期待於二代健保修法，主張廢除停保，待二代健保修法通過後，採取刪除健保法施行細則內相關規定，即可廢除出國停保制度，但由於各方主張及立場不一，最後仍維持既有的停保制度，使得旅外國人申請停、復保的相關爭議延宕至今。

目前，旅外國人申請投保、停保、復保各有不同樣態，有出國停保對象復保後，一年內再次出國停保的「短期復停保」（指同一年度曾有復保後再停保紀錄），以投保於戶籍地公所者占多數，其次為民營事業機構受僱者，且多數於返國後半年內再次辦理出國停保。另外則是出國除籍而退保，返國後重新設籍加保，這種樣態身分也以投保於戶籍地公所者占多數，有三分之二保險對象恢復戶籍後立即重新參加健保，但這些人有近四成返台設籍取得健保資格後，又以出國辦理停保方式暫停繳納保費，顯然有鑽健保制度漏洞之虞。

根據健保大數據分析顯示，以107年為例，利用「除籍退保後再返國加保」有25,220人，使用健保資源有12,022人，約47.7%的就醫率，保費總收入1.16億元，平均每人繳納保費4,589元，但醫療總支出1.73億元，平均每人醫療支出6,869元，這些旅外國人對健保而言，確實呈現支出大於收入狀況，105年、106年亦是如此。另就「短期復停保」而言，同年有87,990人，其中有使用健保資源有58,904人，有高達66.94%的就醫率，保費收入4.39億元，平均每人繳納保費4,928元，醫療支出3.97億元，平均每人醫療支出4,507元，這類保險對象則是保費收入大於醫療支出。其就醫情況多為牙科或感冒等輕症疾病，「短期復停保」集中於返國1個月內就醫之情形，比「除籍退保後再返國加保」就醫情況顯著。

許多評論者所持論點，旅外國人的經濟能力普遍相對較好，在台灣有沒有置產、是否繳稅也未知，但每月僅需繳749元的健保費用，比起其他受薪階級所繳保費要低，顯然不甚公平。旅外國人之健保議題，惟有修健保法才能解決。個人認為，無論停保或退保制度，已呈現逐步侵蝕按月繳納保險費之基礎理念的趨勢，因此制度檢討改革確實有其必要性。根據統計，每年保險對象因出國申請停保約有23萬餘人，平均暫停繳納8個月保費，如果取消保險對象申請停保並暫停繳納健保費之選擇權，估計一年將增加約25億元之保費收入。另外，若戶籍遷出國外退保者，返國戶籍遷入一律須有6個月等待期，預估受影響人數平均每年約1.2萬人，整體財務收支將增加約2千萬元。

從歷次修改健保法均有正反歧異意見，難免引發對整體健保制度改革的期待與爭議，但藉由修法過程的討論，可凝聚社會大眾對旅外國人納保議題的關注。健保永續發展在於財務平衡，隨醫療科技日新月異及新藥療法等發展，勢必加重健保財務赤字之缺口。就醫權為人權一部分之觀念已深植台灣人心，健保制度未來就保費結構與醫療支付，甚至保險對象之就醫習慣皆需做為調整，以達世代公平與永續發展。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台