2020美國總統大選川普於11月15日似首次承認民主黨人拜登將近兩個星期前「贏得」總統選舉，但他接著說他沒有認輸。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成

美國總統川普11月15日似首次承認民主黨人拜登將近兩個星期前「贏得」總統選舉，但他接著說他沒有認輸。

川普總統星期天發出一連串的推特評論，繼續聲稱之所以失敗是因為選舉被做了手腳，導致結果不利於他。

這位共和黨人總統拒絕正式承認跟前副總統拜登的競選失敗，儘管所有的美國主要媒體一個星期來都表示拜登在538張選舉人團票當中獲得的票數超過了270票，從而贏得了總統職位，要在1月20日成為美國總統。

川普在一則推特貼文中說拜登：「他贏了，因為這次選舉是做了手腳的。」

川普接著對選舉做出沒有根據的指控說，「選舉不准許投票觀察員在場，選票是由一個極端左翼分子擁有的公司Dominion公司點算，該公司名聲惡劣，設備糟糕，甚至沒有進入德克薩斯州的資格（我在德克薩斯州大贏！）虛假和沈默的媒體，還有很多！」

推特網站給川普的這則推特貼文加了警告標誌說，「這一有關選舉欺詐的說法有爭議。」

一個小時之後，川普對他有關選舉結果的觀點做出了澄清，說「他（拜登）只是在假新聞媒體的眼中贏了。我沒有做出任何認輸。我們還有很長的路要走。這是一場被做了手腳的選舉！」

拜登的即將上任的白宮幕僚長羅恩·克萊恩（Ron Klain）對美國全國廣播公司「會見新聞界」節目表示，「唐納德·川普的推特貼文不能決定拜登是總統或不是總統。做出決定的是美國人民。」

美國各地的選舉官員對美國之音和其他新聞組織表示，他們沒有發現任何普遍的選舉舞弊證據，只有少數選舉日和選票點算問題，但那些問題不會扭轉拜登的選舉勝利並讓川普連任總統。

現在在幾個戰場州還有好幾個有關選舉的法律爭議有待於美國法庭聽審，但川普已經輸掉了一些投訴選舉和選票點算違規的官司。一些爭議涉及少數選票，即使那些全票全部歸川普，也不足以推翻拜登在那些州的選舉勝利。

川普在這場有高度爭議性的選舉中拒絕承認拜登獲勝，這在美國現代政治史上是史無前例的，儘管沒有任何法律規定說他必須認輸。在總統選舉中失敗的候選人多少年來都是向獲勝者表示祝賀。

在拒絕正式認輸的同時，川普也阻止他的行政當局官員和部門與當選總統團隊合作權力交接事宜，拒絕給拜登提供總統每日情況簡報。該簡報是美國情報界對世界各地潛在的安全威脅評估的匯總。

拜登近些天來一直跟他的顧問開會，商討組建新政府以及商議內閣人選。他計劃星期天再度召開這樣的會議。

拜登上週任命克萊恩為他的白宮幕僚長，這一職位被認為是美國總統獲得什麼諮詢和見什麼人的把關人。