在地族人透過融入文化與創意的導覽與活動，讓更多人瞭解、體驗原鄉文化，達到部落精神傳承及推廣的目的。圖／擷自溪口部落臉書

泰雅族人早期以小米為食，並依時節生息，穀倉作為儲存小米與收成的場所，是泰雅族人延續部落與寄託心靈的重要所在。

「依照口述傳統，我們過去沿著大河遷徙，祖先來到這個地方探勘後，再回到原先部落帶領著更多族人來此定居。」泰雅族溪口台部落耆老林恩成Batu Watan娓娓道出部落歷史，泰雅族語稱當地為「Rahaw」，有「延伸出去平台」的意思，與角板山遙遙相望，而溪口台部落佇立的穀倉（Khu'），透過族人重建，展示出於此生活的部落精神象徵。

小米 來自上天的恩賜

過去泰雅族人選擇在山上緩坡處生活，因位居高處適合瞭望禦敵，也與作物的種植有關。林恩成Batu Watan分享，山坡地種植時不需大幅度彎腰，且地形易排水，適合小米、甘藷等旱作作物生長。對泰雅族人來說，適應力好、產量穩定的小米，是當時重要的糧食，小米隨之也衍伸出多元用途，將之做成小米糕、釀製小米酒、用來醃肉，也用於日常生活所需，例如婦女使用織布機時會將小米糠鋪在撞擊處，以減低聲響。

小米是泰雅族人的主要作物，養育部落、讓族群得以延續，因此是上天的恩賜。溪口台部落依循自然與日光作息，當櫻花開放時，就是播種小米的時節。「小米是一年最初的作物，還沒種小米之前，其他農作物都不能種植。」林恩成Batu Watan表示，由於對小米的重視，種植的各階段，像是播種祭、摘穗收穫祭、感恩祭等，都有對應的儀式。其中，播種前向神觀（Utux）祈求一年豐收的儀式意義非凡，族人各司其職地準備小米酒、小米糕、獸肉與去年的小米等供品，在太陽未出前進行祭儀，結束後再將供品帶回分享，象徵將攸關族群延續的豐收好運不斷傳承。



泰雅族耆老林恩成Batu Watan期望透過穀倉、口簧琴等實體媒介，為下一代保留更多泰雅文化記憶。圖／賴智揚

感恩儲糧 家族延續之本

小米收割後，仍需舉行過感恩祭典才可收進家中，儲藏小米的穀倉，也擁有族群延續的重要意涵，泰雅族人在家屋附近建置穀倉，同時也在種植小米的山坡地旁設置，以便收割時直接曬乾，作為暫時儲藏的場所。林恩成Batu Watan分享，建造穀倉的位置沒有特別限制，但需注意是否避風、防潮，確保糧食能妥善保存。為防止老鼠爬進穀倉，穀倉採高腳式設計，並於離地約1公尺的各個腳柱上固定倒弧形的木板，作為防鼠板使用，梯子更採需要使用再設置的機動性設計，體現部落先民智慧。

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「復興區溪口台泰雅傳統倉庫建築復現建置計畫」重現近乎絕跡的泰雅族穀倉，離地約1公尺的各個腳柱上固定倒弧形的木板，作為防鼠板使用，泰雅族穀倉獲得社區文化建築景觀營造類建築園冶獎肯定。圖／賴智揚

早期穀倉建材使用櫸木與茅草，至日治時期時復興區大量種植竹材，因種植方便與易於更換的特性，穀倉改以竹齡3年的竹子製作。搭好結構骨架後，鋪設床板與壁面，再蓋上屋頂。穀倉屋頂使用挖去竹節的剖半桂竹鋪設，彼此以公母堆疊的方式相互緊扣，達成遮擋雨水的功用，雙層鋪設能延長使用年限，上層竹子毀壞後即汰換，如此下層的竹子可使用十幾年之久。參與穀倉復現的原住民露營休閒暨文化觀光發展協會理事長游國慶Lesa Ciru表示，竹製穀倉中溫濕恆定，收納穀物外，還可以醃肉、釀酒，也可把米篩、竹簍等農具掛在牆上或放在穀倉外部，具有多元儲藏用途。



穀倉的雙層屋頂以剖半的竹子相疊，公片在上母片在下，能密實結合阻擋雨水。圖／賴智揚

我們也可以從穀倉解讀泰雅族人的生活與文化，林恩成Batu Watan提到，「一個人是否勤奮、家中是否富有，看穀倉的大小便知。」遇到穀物歉收情形，族人間也會彼此分享穀倉作物，確保下一代的成長。中國文化大學地理系副教授陳英任也提及，作物對漢人而言只是食物，但對於仰賴游耕的泰雅族人來說，取之於大自然的糧食，和族人的生命經驗密切連動，更關乎到延續族群與生存。

竹造穀倉具天然恆溫效果。泰雅族人會將釀酒、醃肉靜置於穀倉內，使其發酵熟成；也能存放米篩、背簍等農具，使其保持乾燥。

穀倉再現 精神凝聚與文化傳承

因部落生活方式轉變，以及原始建材容易自然損壞，穀倉的實用價值日益降低。日治時期隘勇教導原住民整平梯田、開墾水圳，水稻成為部落主要糧食作物，與小米相關的祭典與傳統泰雅文化也漸漸失傳。



小米曬乾後，會以10根一把、10把一盆的方式整齊收納在穀倉內，方便計算收穫量。圖／賴智揚

「之前往下溪口的路上有一個具十幾年歷史的穀倉。」游國慶Lesa Ciru分享，之前當地殘存的最後一個穀倉，是他與旅客分享泰雅文化的觸媒，但因年久失修現而移除。為了打造介紹族群文化的場所，透過行政院農委會水土保持局農村再生計畫輔導，游國慶Lesa Ciru動員在地泰雅族人，於溪口台部落重新建置穀倉。「把穀倉放在遊客量最大的路線，能向更多人分享文化，也透過穀倉場域培訓在地導覽講師，讓青年有動力認識自己的根源。」重建歷程中，耆老們向孩子們傳承泰雅文化，青壯年親手投入建造，四代人合力進行，也成為部落青年假日返鄉凝聚情感的標的。



溪口台部落內的小米復育園區為推廣泰雅傳統文化，規劃了織布、狩獵、紋面、藤編等遊客體驗課程。圖／擷自溪口部落臉書

「大型穀倉傳承相當困難，建造時需要動員的人數、經費來源、維修難度，都讓物質文化難以保存。」陳英任補充，溪口台穀倉的建造別具代表性，當地族人的參與、政府的挹注，是文化保存工作能成功的重要因素。過去泰雅穀倉兼具傳統技藝、經濟生活、社會交誼等多重意義，現今泰雅族人生活中雖已少使用穀倉，但其具有重要的精神象徵。時光流轉，穀倉從生存的象徵轉變成為凝聚部落族人的樞紐，在泰雅族人齊心協力的保存行動中，開啟更多對話與故事。



部落中的耆老手繪了泰雅族人狩獵動物的陷阱圖像。圖／賴智揚



部落中的耆老手繪了泰雅族人狩獵動物的陷阱圖像。圖／賴智揚



部落中的耆老手繪了泰雅族人狩獵動物的陷阱圖像。圖／賴智揚



部落中的耆老還為此手繪了泰雅族人狩獵動物的陷阱圖像，讓來賓更一目瞭然。圖／賴智揚

※本文轉載自 《桃園誌》No：79