2021.3.15花蓮工作站舉辦了「照顧家人、珍愛自己—110年度家庭照顧者服務計畫」系列課程計劃的第一堂課，請來專業師資「都好咖啡」的小宇老師，來教導「手網烘豆及掛耳包製作」課程。圖／門諾基金會

門諾基金會與台北富邦銀行基金會今年3月起攜手舉辦「照顧家人、珍愛自己—110年度家庭照顧者服務計畫」系列課程，對象是平時負擔沉重的家庭照顧者，未來每個月將在門諾基金會的花蓮、吉安、新城與秀林等工作站，舉辦豐富多元的紓壓課程，提昇家庭照顧者的生活觸角也結合照顧知識和長照2.0資訊宣傳紓解家庭照顧者的緊張壓力。

門諾基金會花蓮工作站在3月15日舉辦第一堂課，邀請專業師資「都好咖啡」老師小宇，教導「手網烘豆及掛耳包製作」課程。老師一開始先詢問了大家平常是否會喝咖啡？沒想到答案相當兩極，有人從來不敢喝，也有人天天一杯。因此講師從基礎的咖啡知識與迷思破解開始，接著教導大家辨認咖啡豆的好壞，並說明如何挑選咖啡豆，也說明使用瓦斯爐來烘豆等步驟，帶領學員DIY從無到有製作出來掛耳包（濾泡式咖啡）。

門諾基金會表示，本次課程設計從咖啡這項熱門飲品出發，學員反應相當熱烈。比如潘阿姨和老公都是身為家庭照顧者，一人要照顧重障的小孩，一人要照顧年老的母親，平時的照顧負擔很大。這次一起相偕來參加，潘阿姨很積極舉手提問，烘豆時也義不容辭親自嘗試。潘阿姨直說以前都不太敢喝咖啡，但參加完這次課程後，知道要如何挑選及辨認好咖啡，以後就敢喝了！也誇獎來參加課程，可以學習不同領域的新知，真的很實用。



從咖啡這項大眾熟悉的飲品來出發，也讓此次課程的反應相當熱烈。圖／門諾基金會

門諾基金會花蓮工作站張佳筠表示，這次的咖啡烘培課程發想，除了是從他站交流後獲得靈感外，也是因為自己本身很喜歡喝咖啡，早上來上班前一定會買一杯咖啡。未來「110年度家庭照顧者服務計畫」也會結合照顧知識和長照2.0資訊宣傳，如DIY咖啡摩沙香皂、芳香療法、健康飲食……等，讓每個月站上的活動都精彩可期。



挑選及辨認好咖啡豆。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，今年度「照顧家人、珍愛自己—110年度家庭照顧者服務計畫：家庭照顧者支持團體」能夠順利開辦，要感謝公益好夥伴—台北富邦銀行基金會。台北富邦銀行基金會除了長年關注與推動長期照顧議題之外，過去經常與門諾基金會合作，推動成立偏鄉日托站來照顧長輩們，並且已經連續8年贊助針對「家庭照顧者」的服務計畫，包含喘息旅遊、團體課程等，台北富邦銀行基金會用最實際的方式來「挺」家庭照顧者，減輕他們的壓力，實際獲得外界支持的力量。



「都好咖啡」老師小宇，教導「手網烘豆及掛耳包製作」，使用瓦斯爐來烘豆。未來門諾基金會將每月舉辦家庭照顧者課程，透過豐富精采課程減輕壓力，互相陪伴。圖／門諾基金會

門諾基金會「照顧家人、珍愛自己—110年度家庭照顧者服務計畫」系列課程預定從3月開始舉辦到11月止，在花蓮、吉安、新城、秀林等工作站將會以每月一次的頻率舉辦團體課程，讓家庭照顧者們可以喘口氣。

詳情可洽詢門諾基金會03-8338009#204張督導員