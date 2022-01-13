推薦序

在閱讀中清醒！

文／宋澤萊（國家文藝獎得主）

余杰這本描寫台灣民主人物第一卷《看哪，勇敢者》乃是他濃縮了戰後台灣許多政治界與文化界菁英的傳記或自傳或散記，精心編輯而成的書。被介紹的人物包括了吳三連、吳濁流、吳國楨、彭明敏、李登輝、阮朝日、史明、蘇友鵬、柯旗化、殷海光、傅正、夏道平、柏楊、康寧祥、張俊宏、陳忠信、李永熾、葉啟政、林瑞明、楊翠……等等。這些名人牽連出更為龐大的政治、文化界名人群。這本書等於為我們複習了戰後七十年台灣政治界與文化界的爭自由史。其懷舊的文筆充滿了無限的溫情，在我們心靈的深處撫慰了我們。余杰在介紹這些名人時，多持寬容與褒揚，不過，有時並不持鄉愿的態度，特別是當某些人對左派或中共持有若干幻想時，他都做了應該做的批評；他的批評一針見血，使我們在閱讀中清醒了起來，令人頓感無限的驚喜！

團結 勇氣 自由—台灣的立國基石

文／戴寶村（政治大學台灣史研究所教授退休．吳三連台灣史料基金會秘書長）

余杰先生是一博學廣識熱情洋溢，文思犀利快筆成書的行動派文化人，他採取捍衛美國、守護台灣、解構中國的準則行文著述，雖不是台灣人，但比台灣人更堅定地守護台灣的民主自由和獨立自主。他曾用五十本書去解構中國，另進一步以台灣民主地圖勾勒台灣的精神空間，再用二十四本書來強化台灣人的精神脊樑，這些書含括半個世紀的台灣，不同的人物彰顯台灣的歷史面貌與時代精神，他引述文本，旁徵群籍，再加上精闢深入的詮釋，鋪陳台灣現代史的苦難熬煉，奮鬥打拚，爭取民主自由的歷程，其文可讀，其心可敬。

藉由此書想起我曾在愛爾蘭的小鎮 Monasterevin 看到在1798年反抗英格蘭爭取獨立而被絞刑的烈士 Prendergast 紀念碑上所題的「Unity Courage Freedom」，余杰要鼓舞台灣人的勇氣，我也希望將「團結 勇氣 自由」作為台灣立國的基石。



余杰新書《看哪，勇敢者》。圖／擷自網路、前衛出版社，民報合成

作者簡介

余杰 生於成都，求學於北京。

1998年出版處女作《火與冰》，在死水般寂靜的世紀之交颳起一陣旋風，暢銷百萬冊，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

2012年赴美，2018年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統，進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值，也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

以寫作為職業和志業，集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權捍衛者於一身，著作已有六十餘種，一千五百萬字，與兒子等身。著述涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等領域。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣奬」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。

以華語文化圈內唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為心靈家園，為近年來關於台灣論述最為深廣的非台灣人之一。喜愛台灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間，得天下之英才而友之。