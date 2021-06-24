作家吳岱穎本月19日在睡夢中辭世，他生前指導的建中紅樓詩社，透過臉書專頁發布訊息、表達不捨，同時將募集寫給吳岱穎的文集，在告別式中一併火化。吳岱穎在睡夢中因心肌梗塞離世，享年45歲，令人惋惜。

吳岱穎是台北市建國中學的國文教師，師大國文系畢業，來自花蓮，曾獲林榮三文學獎新詩首獎、時報文學獎新詩首獎等大獎。著有個人詩集《冬之光》、《明朗》，與作家凌性傑合著散文《找一個解釋》、《更好的生活》。

既然要《找一個解釋》與追求《更好的生活》，為何漠視校園威權圖騰的存在而沒有提出抗議？至少可以用詩諷刺校園裡威權圖騰的荒謬，如老蔣的銅像，黨國不分的國歌，與充斥大中華意識形態的校歌，不是嗎？觀看其詩，似乎找不到一首對校園荒謬的控訴，或為一些為台灣自由、民主與人權而犧牲者的悼念文章，毋寧是一大缺憾。

他曾寫一首《格瓦拉不思議》如下：

格瓦拉不知道，原來生命

可以這麼輕，這麼薄，這麼

柔軟而順服，緊貼著少年A的左胸

在一件棉質連帽外套上。在這裡

格瓦拉捨棄了自己的理想與

熱情，放棄玻利維亞的革命

不說話，也不讀自己手抄的詩集

和正在發呆的少年A一樣

但少年A不認識格瓦拉，雖然

他有著與格瓦拉一樣的單純

信仰著愛與正義，渴盼

真正的自由。.............

格瓦拉是古巴共產黨的主要締造者及領導人，也是醫生、作家和經濟學家。身為年輕的醫學系學生，格瓦拉曾騎機車遊歷了整個拉丁美洲，親眼目睹了貧窮的無所不在而深感震撼。他在旅行中的所見所聞，使他斷定各地根深蒂固的社會不平等是國家壟斷資本主義、新殖民主義與帝國主義的結果，唯一的補救方法便是進行世界革命。

吳岱穎只知有南美洲的革命志士，欽佩他的理想與勇敢，但可知許多台灣的革命志士嗎？如追求台灣獨立的陳智雄、二七部隊的鍾逸人與黃金島、泰源五烈士，乃至於鄭南榕與陳文成等為台灣自由與民主而犧牲的校友，他們不是更值得我們肯定與讚美嗎？

建中校友鄭南榕與陳文成對台灣的自由，民主與人權有極大貢獻，若沒有他的犧牲，台灣可能永遠沒有反對黨，永遠不會解嚴，校園也不會有民主與學術自由可言，建中為何不幫他們立銅像以作為所有師生的典範，並討論如何去除或批判獨裁者老蔣的銅像？難道要全校師生效法老蔣的專制獨裁與殘暴不仁嗎？為何沒人寫詩哀悼鄭南榕與陳文成校友之死?

文學應深入生活與土地

平心而論，文學不應脫離生活，如果只是在述說兒女情長的故事，或沉溺於大中華的意識形態，或做無病呻吟，寫些不知所云的文章，如徐志摩與余光中等人那樣，沒有發揮道德勇氣，為社會弱勢與含冤莫白者打抱不平，並認同這塊土地與人民，整天只想著「長江、黃河、長城、崑崙山」等「祖國」的故園情，這樣的詩文值得一看嗎?

此外，筆者認為，國文課應改為語文表達課較適當，否則誰說只有中國的古詩與古文學才是國文？台灣文學難道不是嗎？新詩比古詩好學，白話文更是人人可學，哪像中國古詩與古文，如抽象畫一樣，只有少數人看得懂，倒不如增加歐美日等先進國家著名作家的文章，如拜倫、雪萊、莫泊桑、查理斯狄更斯等名家文章，才可以提升學生的表達力與人文素養。

總之，年輕人寫新詩很好，但應深入台灣歷史，體察社會民情，寫些可以喚醒台灣人性靈的詩文，同時也要重視自己的健康，不要整天只會舞文弄墨，將身體搞壞了而不自知。