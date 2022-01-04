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每日國際焦點

蘇丹總理Abdalla Hamdok辭職，美國施壓要求恢復民主

菲律賓斥資5550萬美元預定購買印度俄羅斯合作的超音速反艦布拉莫斯巡弋飛彈

伊朗蘇萊曼尼遭美軍擊殺2周年，伊朗總統Ebrahim Raisi稱川普應受審否則將報復。以色列耶路撒冷郵報遭駭客攻擊發布紀念蘇萊曼尼圖文

海地1日典禮上刺客試圖暗殺總理Ariel Henry失敗

日本

豐田將於2025年推出自有車用軟體平台

南韓

文在寅承諾用最後任期推動南北韓和平

北韓

自南韓叛逃北韓的，是之前從北韓脫北到南韓者

中國

商湯科技香港上市後上漲150%

印度

12月失業率達7.9%

澳洲

2021年房地產在低利率下上漲22%，雪梨上漲25%，中位數房價達110萬澳幣，雪梨平均每周房價上漲4200澳幣

印尼

禁止出口煤造成煤價上漲，中國、印度、日本、南韓總計佔印尼2021年73%出口，將受到嚴重影響

菲律賓

斥資5550萬美元預定購買印度俄羅斯合作的超音速反艦布拉莫斯巡弋飛彈

馬來西亞

戴森前代工廠ATA IMS表示將與人權組織合作改善工作環境

新加坡

2021年經濟成長7.2%，2010年以來最高

阿富汗

班達米爾國家公園觀光停擺，周邊陷入經濟困頓

歐盟

否認為了把燃氣與核能列為綠能故意拖延綠能投資計畫

英國

首相強生表示Omicron顯然較輕微，無需加強防疫措施

法國

執政黨國會議員因推動疫苗護照收到死亡威脅，表示不會屈服

德國

外長5日訪問華盛頓，討論俄國問題

俄羅斯

1993~2007年生育率低於1.5，使俄國兵源出現嚴重問題，30~34歲有1250萬人，20~24歲僅有650萬人

西班牙

2021年4400偷渡客在海上失蹤，3.9萬抵達西班牙

義大利

下水道調查顯示Omicron已經入侵義大利大部分區域

葡萄牙

最大報紙Expresso及最大媒體SIC電視台網站遭駭客攻擊

荷蘭

儘管感染率上升仍決定開放學校

比利時

同意購買輝瑞抗病毒藥Paxlovid、美國默克抗病毒藥Molnupiravir各1萬劑

挪威

汽車市場2021年成長25%，電動車市佔率自2020的54%升高到65%。特斯拉2021年佔挪威汽車市場11.6%。預期2022年電動車市佔將高達80%

美國

核准輝瑞追加第三劑疫苗用於12~15歲

拜登政府將斥資10億美元資助獨立肉品處理商稱要增加肉品市場的競爭

墨西哥

2021年尋求政治庇護者暴增86.84%達超過13萬人，多數來自海地、宏都拉斯

巴西

總統波索納洛腸阻塞住院可能需手術

阿根廷

12月稅收年增73.6%，2021年稅收增65.9%

智利

養蜂業受乾旱影響，養蜂人帶60蜂窩抗爭要求補貼，4人被捕

哥倫比亞

阿勞卡省非法武裝集團械鬥23死

古巴

Airbnb違反美國對古巴制裁，將繳罰款9.1萬美元

海地

1日典禮上刺客試圖暗殺總理Ariel Henry失敗

以色列

軍方直升機墜毀2死

耶路撒冷郵報遭駭客攻擊發布紀念蘇萊曼尼圖文

土耳其

2021年通膨36%，主因里拉暴跌44%

埃及

許可英國石油、埃尼、Apex國際、Energean、聯合能源共8處油氣田，各公司將投資至少2.5億美元鑽探33處油井

沙烏地阿拉伯

土耳其總統艾爾段2月將訪沙國

卡達

開始清除教科書中的至上主義、種族主義、對外貶損、聖戰與烈士相關內容。阿聯與沙國也已經大幅更改教科書

葉門

胡塞叛軍於荷台達港外海劫持阿聯籍貨船

伊朗

蘇萊曼尼遭美軍擊殺2周年，伊朗總統Ebrahim Raisi稱川普應受審否則將報復

伊拉克

摧毀2攻擊美軍基地的無人機

黎巴嫩

真主黨秘書長指控沙國輸出伊斯蘭國理念，提供自殺炸彈用汽車。總理 Najib Mikati表示真主黨抨擊沙國不符合黎國利益

敘利亞

俄軍轟炸伊德利卜

伊斯蘭國攻擊軍方運兵巴士5死20傷

蘇丹

總理Abdalla Hamdok辭職，美國施壓要求恢復民主

南非

國會大樓遭縱火起火，嫌犯已逮捕

尼日

阿加德茲市長座車遭破獲藏199塊古柯鹼磚價值870萬美元

塞內加爾

杜拜環球港務投資的11.3億美元Ndayane深水港計畫破土

波札那

總統確診隔離

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