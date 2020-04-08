2019年底財團法人台北市艋舺龍山寺正逢280年寺慶之際，捐贈了210萬元給門諾基金會，讓門諾基金會可以更新三台熱循環保溫餐車，如今，這三台送餐車都已經打造完成。捐贈儀式訂在昨天（4/7），原本龍山寺的董、監事群計劃前往花蓮實地參訪並了解送餐車的服務，但由於武漢肺炎疫情尚未平息只好取消，改由門諾基金會將三台送餐車的其中一台從花蓮開至台北進行捐贈儀式，讓這份跨越宗教之愛的捐贈留下紀念，也讓服務於花東地區的門諾基金會送餐車難得停泊在龍山寺前廣場。

門諾基金會董事長陳永興對龍山寺董監事群表達感謝，他提及台北跟花蓮的環境不同，台北四處都很方便吃食，特別是龍山寺附近的碗粿，就是他非常喜愛的道地南部美食，但在花蓮若長輩要好好吃飯，就十分不易。門諾基金會送餐車每天平均跑170公里，必須送500-700個便當給花東長輩，這兩年隨著人口老化，服務規模又擴大了些，若不是有龍山寺寺方的愛心揖注，籌措資源委實相當困難，希望疫情趨緩後，再邀請龍山寺的好朋友到花蓮實地參訪送餐車服務。



送餐員盧偉豪跟大家說明餐車功能。圖／鄭光哲

會後由送餐員盧偉豪跟大家說明餐車功能，此次龍山寺的愛心捐贈的門諾基金會熱循環保溫餐車，將後車廂打造成65度以上的溫度，即使送餐過程有許多開開關關的情況，餐車內都仍能維持60度以上，讓細菌不滋生，讓便當保持溫熱。

捐贈方艋舺龍山寺由黃書瑋董事長、吳祚明副董事長、李玥玲財務董事、黃豐猷董事、陳欽明董事、楊雅之董事、黃政朝常務監事、莊裕明監事等代表，與門諾基金會陳永興董事長分別舉起象徵公益的打卡板，在送餐車前合影留念，他們都十分認同將善款用在偏鄉長輩送餐的事工，也與龍山寺投入公益就要做到好的主旨完全契合。雖然這次因為疫情，只有一台送餐車開到台北讓捐贈的龍山寺見證，但實際上三台都會開始運作服務，讓花蓮鄉親身體驗龍山寺的愛心跨越了宗教、地域，幫助偏鄉弱勢長輩都能夠好好吃飯。



門諾基金會董事長陳永興（中）對龍山寺董監事群表達感謝。圖／鄭光哲