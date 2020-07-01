川普星期6月30日晚間在一則推文中說：「當我看到這場大流行在世界各地肆虐，包括對美國造成的巨大傷害，我對中國越來越憤怒。圖／取自川普推特，資料照

美國總統川普說，看到新冠病毒大流行對世界、對美國的打擊，他對中國愈發憤怒。

川普星期6月30日晚間在一則推文中說：「當我看到這場大流行在世界各地肆虐，包括對美國造成的巨大傷害，我對中國越來越憤怒。大家可以看到這一點，我也能感覺到。」

全球累計新冠病毒感染者已經超過1000萬，死亡者超過50萬，其中四分之一出現在美國，而且疫情在美國有惡化的趨勢。

美國國立過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）星期二在出席參議院聽證會時表示：「我非常擔心，因為情況可能會變得非常糟糕。」

他說，「我們現在每天新增4萬多個確診病例。如果情況沒有好轉的話，如果我們每天的新增確診病例達到10萬人，我也不會感到驚訝」。

川普政府過去幾個月來一直指責中國在新冠病毒大流行初期沒有如實報告疫情，並任由中國旅客前往世界各地擴散病毒。

但是他的總統大選民主黨競爭對手、前副總統拜登星期二指責政府在應對病毒大流行時嚴重失職。

川普說，假如他沒有一早下令禁止來自中國的旅客進入美國，病毒造成的傷害會更大。一些民主黨領導人當時批評了總統下達的這一禁令。

中國拒絕接受美國和國際社會對其處理新冠病毒大流行的方式提出的批評，並呼籲各國加強合作應對疫情。