針對中國官媒宣稱，如果美國同意台灣駐美代表處更名中國將召回駐美大使，美國眾議院外委會亞太小組主席阿米·貝拉星期二（9月14日）對此表示，「美國不是立陶宛」，如果中國像對待立陶宛一樣召回駐美大使，那將是「過度反應」，不過他也不會低估中國的過度反應，因為這種反應在其他地方都已經見過。

民主黨聯邦眾議員阿米·貝拉（Ami Bera, D-CA）是在和亞太小組首席共和黨議員夏伯特（Steve Chabot, R-OH）共同參加德國馬歇爾基金會就兩人提出的《台灣和平穩定法》（Taiwan Peace and Stability Act）舉行視訊會議時，針對美國之音的提問做出上述表示。

對中國報復的估算

美國之音詢問兩位議員及主持人，馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser），自上星期《金融時報》報導拜登政府正認真考慮允許駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」後，不僅中國外交部已嚴正抗議，官媒《環球時報》也宣稱中國將採取包括召回大使以及解放軍戰機飛到台灣上空等報復行動，美國在做出是否同意更名的決定時如何估算中國可能的反應?

葛來儀表示，雖然她「並不認為《環球時報》是中華人民共和國最權威的信號來源」，不過她認為對於解放軍可能飛越台灣上空的威脅還是必須認真看待，甚至中國可能召回駐美大使的問題也必須考慮，因為這的確是中國對立陶宛採取的舉措。

貝拉答復說，他當然不認為僅僅是談論台灣駐美代表處更名有何危險，「它的確給我們一些槓桿力和能力來思考關於更名的問題」，不過他認為，更名一事應該是一個更廣泛策略的一部分，而不應被視為是一個孤立事件，拜登政府可以和其他理念相近的盟友討論，理解他們對此事的想法。



馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）。圖／擷自伊利諾伊州立大學網站

美國不是立陶宛

對於中國可能的反應，貝拉說，「我的確認為你們會見到中國共產黨和中華人民共和國…你們會見到一些虛張聲勢，不過美國不是立陶宛，所以我不認為…威脅要撤回大使，我認為最終是他們的一個過度反應。不過我也不會低估中國的過度反應，因為我們已經在許多地方都見到過。」

儘管不主張應該更名或把更名的選項排除，但貝拉說，華盛頓必須確保發出一個信息，那就是「美國不是改變估算的一方」，因為美國有一個數十年來對台灣和全世界都運用良好的方程式，「是中國和習近平改變了估算，迫使美國和全世界重新思考，如何讓台灣人民能持續決定他們自己的未來。」



民主黨聯邦眾議員阿米·貝拉（Ami Bera）。圖／擷自維基百科，公有領域

身為美國國會台灣連線（Taiwan Caucus）創始成員之一的夏伯特（Steve Chabot, R-OH）接著表示，他還在對台灣在東京奧運會被稱為「中華台北」感到生氣（annoyed），因為「在某種程度上，有時象徵性就是實質性（symbolism is substance），只要是關於台灣。中華人民共和國永遠都會感到惱怒，他們不要見到任何有可能涉及主權的事。至今他們已經霸凌台灣數十年了，任何小事都會被他們放大，並且要人們做出批評，不只是對台灣，對美國也是。」

中國憤怒不是新鮮事

他說，包括美國職業籃球聯盟NBA及許多企業都對中國「叩頭」，他至今還對此感到憤怒和被冒犯。他認為像是由美國在台協會台北辦事處處長來作為美國的代表是有道理的，讓這個職位得到參議院外委會的任命聽證會來確認，更能使它被提升到大使的級別，雖然這些事情無疑會使中國憤怒，但這也不是什麼新鮮事，因為只要美國做出任何可能賦予台灣可信度的事都會讓中國不高興。

不過夏伯特強調，他也要盡可能避免軍事對抗，雖然台灣事實上是一個獨立國家，但台灣並沒有正式宣布獨立，他認為只要台灣沒這麼做，許多有意義且重要的事美國就應該支持。

兩位議員也談到他們6月中提出的《台灣和平穩定法》，這個法案是為了應對中國對台灣日益增加的威脅而訂的長期性戰略，目的在於從軍事、經濟和國際空間的層面來支持台灣，確保台灣人民持續保有決定自己未來前途的空間。

阿米·貝拉強調，是習近平越來越咄咄逼人、對台灣毫不模糊的態勢迫使美國重新思考應對方式，採取戰略威懾來維持台海現狀，目標是要確保台灣人民能夠自己決定未來的道路。

台灣需加大投資自我防衛

多次提出支持台灣法案的夏伯特也大聲疾呼，台灣必須加大不對稱戰力的投資，而不是購買那些昂貴的戰機。

他說，習近平把征服台灣視為他政治遺產的一部分，中國對台灣的作為越來越咄咄逼人，在台灣周邊的軍事挑釁「有如侵略前」的（pre-invasion like）演習，在台灣的處境日益危險之際，他非常擔憂台灣的年輕人不一定認為中華人民共和國是一個威脅，「我擔憂我們對中華人民共和國這個威脅看得比台灣人民還認真。」



「台灣連線」的四位共同主席之一，夏伯特（Steve Chabot, R-OH）。圖／擷自維基百科，公有領域