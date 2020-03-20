日前，新北市新店發生一起王姓男子隨機殺人案，王男被警方帶回後說自己患有精神病，還稱因忘記吃藥才失去理智。我們不知王男所言真假，但此事又讓人想起四年前殺害小燈泡，患有思覺失調症的王景玉未被判死刑的案件。於是精神病患隨機殺人是否判死或逃死，又成爭論。據媒體報導，有法界人士，引刑法第19條（註）第3項例外規定，主張「王男明知自己患精神疾病，若沒吃藥恐有殺人傾向，卻仍『不吃藥』，放任自己在精神障礙狀態下殺人，恐無法以罹患精神疾病為由，當作減刑的抗辯」。對於該主張，筆者有不同意見。

思覺失調症患者缺乏病識感

精神病患（如思覺失調症）不願意吃藥，絕大多數是沒有病識感。例如，病人對於幻聽（只聽到聲音、沒看到講話的人），會相信真有人可以不用在現場而跟他說話；妄想（堅信不移的虛假信念），即根本沒有的事，卻深信不移，例如深信有人要跟蹤他、傷害他。這些幻聽、妄想常會影響病人的行為、情緒。他們根本不知道／不認為這些症狀都是自己的大腦生病所致。也因為這樣，〈精神衛生法〉才有嚴重病人強制住院的相關規定。且根據Oxford Textbook of Psychiatry指出，思覺失調症患者的病人最常見的症狀就是病人缺乏病識感。所以可以說「沒有病識感」是精神病的症狀，這不是病人要不要選擇吃藥治療的問題。了解這種情況，大概就不會說出，「精神病人『故意』不吃藥，『放任』自己在精神障礙狀態下殺人」的話了。

本文無意討論精神病患殺人的罪刑議題。但身為精神科醫師，看到精神病患殺人新聞，常深感心痛。因為一些研究與臨床經驗指出，精神病人的暴力攻擊比率並沒有比一般人口高。但精神病患殺人案件，尤其是隨機殺人，很容易引起國人憤怒情緒，再加上最後可能「以精神病作為減刑、而未判死」，不僅造成「廢死／反廢死主張」失去理性辯論的空間，如果遇到加害人又聲稱自己有精神病可以減刑，會更加深對社會大眾對精神病人厭惡、污名化的程度。

我們應該要做的是，如何好好治療精神病患，一方面讓病人受到應有的照顧，一方面讓家屬得到足夠的支持，更可以預防一次次的憾事。記得2016年3月28日小燈泡事件發生後，隔天蔡英文在臉書上貼文，「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」。四年過去了，不知道這些社會安全網的洞補起來了沒？

註：刑法第19條（責任能力〜精神狀態）：

行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。

行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。