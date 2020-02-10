近年來台灣人的傳統台獨意識雖然褪色，可是國家觀念卻快速增強，認定台灣就是一個國家，當然不能接受國共兩黨所提「台灣是中國的一部分」這種主張，中國國民黨沒有警覺，因而被台灣選民淘汰。(圖/合成圖，擷取自郝龍斌與江啟臣臉書)

政壇就是一個相當無情的戰場，雖然沒有流血，可是鬥爭相當劇烈，所以清心寡慾的人不願意進入政壇，就算進入，也很快會陣亡。可以確定的，政壇上的人慾望普遍相當高，這些人面對權力與利益，不會無動於衷，所以政壇必定依循政黨輪政的因果，任何政黨獲得權力必定腐化，因而被選民趕下台，取而代之的政黨也依循此因果。

綠營的人往往會表示藍營才會腐化，綠營不會，民眾有這種想法，所支持的政黨更容易腐化，因為有支持者無條件力挺，促使政治人物對自己的行為覺得有正當性，更容易腐化。綠營以前在高雄地區將藍營打趴，高雄市長的選舉號稱可以躺著選，可是在二0一八年的九合一選舉卻慘敗，代表民進黨因腐化而被選民淘汰，其腐化的速度真的驚人。

國民黨在野竟然也腐化

九合一選舉中國國民黨大獲全勝，照理說二0二0年的大選應該可以班師回朝，只是令人感到意外，該黨大敗。一般是獲得權力的政黨會腐化，可是在野的中國國民黨竟然也腐化，這是很特殊的現象。在二0二0年的大選不是民進黨勝，而是中國國民黨慘敗，其原因有二：第一，該黨在重整政治版圖時出現內鬥;第二，該黨在國家定位方面的問題被選民淘汰。

中國國民黨內部分成中國勢力及地方派系，後者是台灣人所組成，是選戰的主力，但缺乏政治意識，政治主張往往跟著中國勢力走。中國勢力雖然相當團結，可是人數太少，起不了風浪，因而需要地方派系合作才能與綠營對抗，不過他們會將資源分給地方派系，雙方合作得相當好，勢力頗大，致使綠營難以招架。只是到馬英九當家時，歧視台灣人所組成的地方派系，該黨的結構因而解體，在政治版圖重組時，因地方派系懂得選舉，搶得黨機器。

中國國民黨地方派系首度搶到黨機器後，更進一步搶總統候選人，因為內鬥，有人刻意引進韓國瑜攪局。在競選高雄市長時，韓國瑜承諾不會中途離開，所以不可能投入總統候選人初選，可是該黨的地方派系有人為了對付同為地方派系的要角，刻意引進中國勢力攪局，發明了「徵召初選」，讓沒有主動登記參選的韓國瑜也參加初選，促使該黨崩解，可以預見的，短期內該黨難以復原。

中國國民黨還有一個致命傷就是國家定位問題，以前地方派系跟著中國勢力走，而中國勢力一向就與對岸一樣，主張「一個中國」，不過擔心台灣選民反彈，因而解釋所謂「一個中國」就是「一個中華民國」，這是極為荒謬的說詞，連小孩都知道所謂「一個中國」就是「一個中華人民共和國」。中國國民黨的主張雖然相當荒謬，可是該黨一樣有很強的勢力，讓該黨誤以為台灣人接受這種主張，事實上是台灣人不關心國家定位問題，才讓該黨能蒙混過去。

近年來台灣人的傳統台獨意識雖然褪色，可是國家觀念卻快速增強，認定台灣就是一個國家，當然不能接受國共兩黨所提「台灣是中國的一部分」這種主張，中國國民黨沒有警覺，因而被台灣選民淘汰。目前該黨面臨兩大難題，就是平息內鬥及修整國家定位問題，只是相當棘手。