賴清德1月19日出席「百工協力 讓嘉更好」經驗交流會。他說。武漢肺炎肆虐全球，對社會衝擊甚大，貧富差距會越來越大，加以工業4.0之後，貧富差距也會增加，在這種狀況之下，需要幫助的人，只會越來越多，不會越來越少。

「低收入戶、中低收入戶，政府有法定幫助，邊緣戶或辛苦的民眾一時遭逢變故出現困難，其實我們都應該伸出援手」！賴清德說：「這個社會需要照顧的人還非常、非常多，我們一起來做愛心，做愛心不分黨派。大家應該要團結合作」！

「百工協力 讓嘉更好」經驗交流會，係在1月19日在嘉義市府舉行，副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠與台南市長黃偉哲共同主持。賴清德舉其南市長任內「有情有疼心ㄟ厝」台南市做工行善團，結合社會資源及勞工團體力量為弱勢民眾修繕房屋為例。他並有感地說：「我特別跟大家報告一個數據，目前武漢肺炎肆虐全球，台灣因為大家共同努力防疫得當，死亡人數七人，而這波寒流過世的民眾在台灣就有幾十人，換句話，這個社會需要照顧的人還非常、非常多…」

賴清德進一步指出，武漢肺炎肆虐全球，對社會衝擊甚大，貧富差距會越來越大，加以工業4.0之後，貧富差距也會增加，在這種狀況之下，需要幫助的人，只會越來越多，不會越來越少。

「有情有疼心ㄟ厝」台南市做工行善團，已邁入第八個年頭，為台南市各職業工會自動自發而來，賴清德指原先僅是幫台南市職災勞工修繕房子，之後擴散到台南市有困難的弱勢家庭，台南市的團隊就會前往協助。如今這股力量也擴散到高雄、屏東和嘉義縣市。每一個職業工會都有一群志工自動加入，台南市提供經驗跟做法，如果各縣市有需求的話，台南市的這群團隊都會願意協助，解決全台灣有需要的弱勢家庭房屋修繕問題。