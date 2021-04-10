徐政朝熱心參與公共事務在政商界享有名氣，而他最重要的信仰則是遠自他阿公至今三代都在高雄又稱前金廟的萬興宮服務。(圖/陳俊廷)

「朝仔」，台語音聽讀起來就是「中了」！高雄地方聞人徐政朝笑說：所以大家攏都歡喜和他在一起。尤其每逢選舉，對於政治人物參選而言。「朝仔」就是「當選」之意。所以從謝長廷翻轉高雄開啟綠營執政與管碧玲參選登記攏要伊去….

徐政朝熱心參與公共事務在政商界享有名氣，而他最重要的信仰則是遠自他阿公至今三代都在高雄又稱前金廟的萬興宮服務。年近80的他在去年接下萬興宮主委至今逾半年，朋友常封他政商聞人化身變廟公。徐政朝以自身經驗說：萬興宮，很靈的！逢凶化吉，保平安。

宮廟文化在咱信仰自由的台灣自有其追隨的信眾，就像開工動土上樑都要敬天上香，每個人信仰縱然有所不同，但祈求平安的信念是同款。高雄新興、前金交界為高雄市政商發展最早區域，也是高雄市舊議會的所在，「萬興宮」又有「前金廟」之稱，建廟迄今270年，為當地重要信仰中心。

徐政朝說，每年定期舉辦四大法會之一的「三昩水懺」法會依例將在農曆3月17日(2021年4月28日)舉行！歡迎信眾參加。萬興宮門前掛起布條，很顯眼！但年輕輩常搞不懂甚麼是「三昩水懺」，萬興宮幹事被暱稱仙姑的何寶瓊談「慈悲三昧水懺」。她有感的說：有懺悔(反省)的心才能消過往的業…