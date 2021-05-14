台灣藍綠嚴重對立，綠營民眾認定綠色小黨沒有能力擊垮中國國民黨，因而只能支持民進黨，民進黨再爛，也必須「含淚投票」，民進黨吃定綠營選民沒有選擇。示意圖／擷自網路，民報合成

台灣政壇有一個奇怪的現象，除了兩大黨之外，其他政黨難以成長，尤其是綠營，很多小黨成員雖然相當優秀，卻難以成長，有的小黨甚至於扮演民進黨政治人物的養成班，新人還未打出知名度前，到了民進黨只能扮演跟班，所以需要借重小黨的舞台磨練，有了知名度之後，只要民進黨招手，立即「鯉魚跳龍門」，說起來綠色小黨也真可憐，在兩大黨的夾擊下，難以成長， 卻扮演新人進入民進黨的跳板。

一般人認定，小黨難以成長，是因為立委的選舉制度採「並立制的單一選區兩票制」所造成，此制度壓迫了小黨。這個邏輯有問題，台灣的選舉並不是只有立委選舉，還有很多其他選舉，小黨還是一樣沒有空間。台灣的政治版圖本來是中國國民黨一黨獨佔，其他政黨則挑戰中國國民黨，然而只有民進黨快速成長，其他政黨進步有限。

1996年10月6日成立建國黨，對於群眾的動員力遠超過民進黨，所以民進黨有很大的壓力。建黨初期，很多熱心人士投入人力物力，其氣勢看似相當高。建國黨也投入1997年的地方選舉，選前筆者發現情況不妙，有一對夫婦不只捐錢，還到一位議員候選人的競選總部擔任志工，選前卻對筆者陳述，「陳教授，不好意思，我們非常支持建國黨，但因為要打倒中國國民黨，必須票投民進黨，以免分散票源。」也就是當時有一股「支持建國黨，票投民進黨」的聲音。

民、國兩黨同質性高

以前的中國國民黨是獨裁政黨，更因長期執政，腐化是必然的，黨外勢力就是為反腐化的獨裁政黨而產生，後來組了民進黨，剛開始屬革命團體，目標是追求「政治信仰」。政治版圖擴大之後的民進黨逐漸轉型為民主政黨，執政為其目標，與中國國民黨的同質性相當高。

權力與腐化是一體兩面，只要長期獲得權力，逐漸走入腐化是必然的，民進黨當然不會例外。照理說，很多選民會同時唾棄民進黨與中國國民黨，第三勢力應該會快速成長。事實並非如此，小黨還是難以成長，其原因無關立委的選舉制度，而是台灣藍綠嚴重對立，綠營民眾認定綠色小黨沒有能力擊垮中國國民黨，因而只能支持民進黨，民進黨再爛，也必須「含淚投票」，民進黨吃定綠營選民沒有選擇。

台灣主流民意反共，而中國國民黨卻被統派綁架，沒有能力切割中國，被主流民意唾棄是必然的，所以民進黨再差，也能繼續執政，這是一般正常民主國家不可能出現的場景。一般民主國家的發展，掌握權力的政黨必定腐化，下野乃必定發生的命運，因而出現政黨輪政的政治生態，只是台灣的環境特殊，這種場景很難發生。

這也相當奇妙，台灣政壇藍綠嚴重對立，壓縮了小黨成長的空間，獲得「漁翁之利」的卻是民進黨，只要中國國民黨沒有能力切割中國，民進黨再爛，也一樣可以順利執政。