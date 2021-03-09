去年（2020）3月12日晚上，在兼差的大學，上最後一堂課；3月16日，到公司數小時後，匆匆打包回家。當時州政府警覺到，新冠肺炎來勢洶洶，必須採取嚴厲政策，來控制它的蔓延，防止醫療體系崩潰，因此，整個加州，非必要性的商務，完全停擺，面對面的上課，改成網路教學，辦公室的辦公，改成居家工作。雖然情勢不妙，看來也相當險惡，當時心想，再怎麼糟糕，了不起，關個數個月，靜待疫情緩和後，就可返校上課，回公司上班，忍一下就過了。誰知數個月後，疫情沒改善，再過數個月，暑假天氣轉熱，病毒仍猖狂，緊接秋冬來臨，感恩聖誕假日後，一波接一波的狂襲，危機重重，愈來愈嚴重，整個人類世界，幾乎要抓狂。當初，怎麼也沒有料到，這個小小的病毒，竟然是個世紀大災難，徹底地曝露了人類的脆弱。如今，已是淡淡的3月天，處處春意盎然，再過一個星期，就是居家工作滿週年，只是，災難何時了？

你我沒有犯大錯

病毒狂襲猛傳播

無奈百般受折磨

世紀災難何時過

這個新冠病毒，狠毒無比，至今為止，在科技發達的美國，奪走了五十多萬生命，許多長者，含貽弄孫安享晚年，不幸被提早中斷；許多年青人，家庭生活和旅行計劃，礙於法條約束，無法如期舉行，人與人之間的接觸，大大減少，感情隨之淡薄。無論是否感染，每個人都心驚膽寒，受到有形無形，直接間接的影響。日常作息，必須做無奈的調適，很明顯，人類多年演化，累積的最佳行為秩序，都遭嚴重破壞，接下來的新秩序，或是所謂的新正常，不論喜歡與否，反對得了嗎？美國是個開放的社會，個人主義優先，自由意識高漲，當政令下達後，反彈不停，執行不易，導致和其他先進國家相比，感染和死亡人數偏高。有人認為政府已盡所能，也有人責備政府無能，但無論如何，目前的狀況和後果，已無法改變，不接受又能怎樣？何況舊政府已下台。我們身居其中，冷暖感覺也不同，來年歷史或社會學家，回顧美國這段歷史，不知會有何判斷，拭目以待。

個人主義最風騷

政令一下就猛吵

感染死亡雖偏高

怎能隨便亂吐槽

此番病毒的特性，雖然已多有研究，但是一些感染現象，仍無法完密解釋。譬如，紐約和加州，採取嚴密的防範措施，為了社會群體安全，犧牲商務事業，學校早早關閉，到頭來，卻也無法逃避危機。相反的，德州和佛州，政策上相對放鬆，曾遭非議，認為不符合仁道，但是，到現在，這些大的州，狀況沒有大異，類似的謎樣，讓人不解，看了霧煞煞。是巧合或特意？加州、紐約州民主黨執政，德州佛州共和黨執政，不免讓人懷疑，做法有政治的考量。本來是全國的挑戰，所有政府機關，應該目標一致，依照專家的判斷，共同努力抗毒，但在這個過程中，科學專家領導的議題，變成了一個政治問題。回頭來看，喪失生命的，只能算是命，而經濟財務被犧牲的，又如何解釋呢？或許民主制度下，不論誰掌權，都有被犧牲的一群。回想一下，四年前，共和黨氣勢高昂，總統，參議院，眾議院全攬，提拔保守派法官，通過共和黨的政策，許多人歡呼，也有人日日哀嚎。奈何，去年底大選，共和黨總統連任失敗，失掉了參議院主導權，加上兩年前的眾議院慘敗，一下子，落得三頭空，如果心繫共和黨，未來的日子，怎麼辦呢？

共和黨權高勢逼

主導政策不是虛

總統參眾都失去

未來終究要委屈

政客謊言連篇不負責任

生活在民主制度下，不能不關心政治，但是要守分寸，知道本身能量，如果過度熱衷，可能有不良副作用，萬一腦袋被謊言沖昏，每天精神恍忽，將比中邪還糟糕。過去因信仰受害的，時有所聞，在假消息充斥媒體的當今，因認識不清而上當的，也不斷出現，不能不提高警覺，否則陷入漩渦後，要自清自醒，將是難上加難。尤其是對政治人物，更要特別小心，不要輕易相信，聽其言，觀其行，最好多看書，多聽不同聲音，尤其對不同論調，要平心接受，做適度的平衡，用智慧做判斷，將可減少受騙，減少未來的懊惱。綜觀當前的政治環境，許多政客的決定，都從政治層面著手，事實真相，對他們已不重要，為了達成政治目的，謊言連篇不負責任，只要有聽眾，能保有選票，就算是成功。有些政客，為了自身的政治目的，屈膝委身依附權貴，妖言惑眾，企圖迷惑大眾，而且，當前的言論，和過去的言論，一百八十度的衝突，被揭發後，也沒關係，沒有羞恥心，真是可悲。只有社會大眾覺醒，不再盲從，才能挽回民主正道，享受民主碩果，共勉。

荒唐政客非起肖

滿嘴謊言騙選票

如要民主政治俏

眾人覺醒早最好

美國新政府1月底上台，對新冠肺炎的處理，有番新作風，是否有新結果，不久就可知道。短短一年的時間，美國成功地發展出疫苗，而且有三種，真奇妙，破天荒，又在新政府要交接時宣佈，另類的巧合？肺炎疫苗批准，真的是來得正是時候，一個多月來，美國已有近一億人，接種了第一劑，消息傳來，振奮人心。因在大學兼課的身份，近日符合1B的標準，上星期四（3/4）早上，我到學校停車場，接受了注射，整個場所的規劃，令人佩服，路標清楚，服務人員親切，過程順利簡單，沒有絲毫的拖延等待，感覺輕鬆愉快。因為許多人的努力，許多人的犧牲，我才有這個機會，感恩再感恩，只盼早日回歸正常。照例來些台灣話：

厝內工作滿週年

疫情起落心難平

疫苗成功足稀奇

回歸正常等何時



作者指出，美國新政府1月底上台，對新冠肺炎的處理，有番新作風。且在短短一年的時間，美國成功地研發出三種有效的疫苗。示意圖／擷自PBS News hour影片