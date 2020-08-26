創作超過30 年的葉發原，皮塑雕刻中融入華人文化及民俗精神，葉發原是首位獲得「民族工藝獎」一等獎的藝術家，皮雕創作更曾受邀至法國羅浮宮展出。他從皮革的韌性中領悟出，唯有在自己喜愛的皮雕中堅持，才能開創屬於自己的天地。圖／林冠良

踏入葉發原家中，整面櫥櫃中整齊擺滿了他各系列的創作，不論是瓜果、螃蟹、螳螂還是螞蟻，每件作品皆幾可亂真、栩栩如生。而故鄉大溪的鄉土情懷與日常生活，是他創作的靈感來源。

自小天賦異稟 創造自我價值

自幼在大溪鄉下長大，兒時玩具都是親手親為製作，從燈籠、風箏到陀螺都難不倒葉發原。在學校的美術課堂上，老師也常稱讚他的繪畫、勞作是全班最佳，因此葉發原當時便隱約意識到自己對手工藝的興趣與天賦。

由於現實考量，原先葉發原仍進入技職學校，並於畢業後進入工廠就業。但因為工作時常接觸皮革原料，閒暇之餘拿剩餘皮料雕刻了一把小吉他，促使他重溫對手工藝的興趣。工作數年的他，抱持著「要善用天份，創造自我的獨特價值」的想法，毅然決然辭職並拜師學藝，開始了創作皮雕之旅。

創作根深鄉土 突現自我風格

源自客家人傳統的堅毅、勤奮特質，完美主義的葉發原在學習皮雕的過程，督促自己不僅得學習技巧，更要掌握不同皮革的特性。「每塊皮革都有它的體溫、毛細孔。」這讓葉發原堅持自己的創作，必須展現皮革的生命力。



葉發原對創作細節十分講究，經常在工作桌前廢寢忘食。圖／林冠良

然而在創作初期，葉發原曾度過數年沒沒無聞且入不敷出的時光。某日他在街邊撞見熟紅的螃蟹，喚起幼時於溪邊玩耍的記憶，開啟了他將鄉土生命力融入創作的靈感，於是陸續有了螃蟹、螞蟻、螳螂、田園瓜果等系列作品。將自然生態用皮革細膩地雕塑呈現，自此成了葉發原獨特的個人風格。

馬拉松式玩皮 成為巨人肩膀

從事皮革雕塑多年，每次推出新作，葉發原總希望能再添加新的創意。他笑笑地說，「就像小時候練習馬拉松般，每次都是對自己的挑戰。」那股耐心、毅力，還有勇往直前的傻勁，讓葉發原在「玩皮」的世界裡保有源源不絕的動力。



葉發原擅長發揮皮革的不同特質，他將生皮磨成粉後塑造出西瓜果肉沙沙的感覺。圖／林冠良

目前葉發原正專心準備明年2月將在桃園舉辦的展覽。有感於過去只是埋頭創作，現在葉發原打算將重心逐步轉移至皮革雕塑的推廣與傳承。「我想替台灣的皮革創作留下一些歷史。」人們總說站在巨人的肩膀上可以看得更遠，而葉發原數十年的經驗積累，就是後輩的肩膀。他期望讓更多「玩皮」的新血能在皮革雕塑的道路上，走出更順遂、寬廣的未來。



螃蟹在葉發原的創作中佔有重要地位，連竹簍也是用皮革編製。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：62