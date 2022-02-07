白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週日表示，美國現在認為俄羅斯「隨時可能」入侵烏克蘭，這將是自二戰以來歐洲最大的軍事行動。

「我們相信俄羅斯人已經具備了向烏克蘭發動重大軍事行動的能力，我們一直在努力準備應對措施，」蘇利文告訴NBC的「會見媒體」節目。

在《福克斯週日新聞》的另一次採訪中，蘇利文說，「俄羅斯可以在任何一天對烏克蘭採取行動，也可以在幾週內採取行動」，美國情報官員評估，莫斯科有70%的打擊力量準備發動襲擊。

他說，俄羅斯的入侵將「給烏克蘭帶來巨大的人員損失，但給俄羅斯帶來戰略代價」，美國準備對俄羅斯實施迅速而嚴厲的經濟制裁，以阻礙其經濟發展。

「無論俄羅斯接下來採取什麼行動，美國都做好了準備，」蘇利文說。

然而，蘇利文表示，美國願意與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁就他聲稱的對美國及其29個北約盟國行動的安全擔憂進行談判。

「這包括部署某些導彈射程系統，」蘇利文說。「它包括軍事演習的透明度。它包括建立信任和避免可能導致升級或誤判的事件的更大能力。」

「但我們不準備談判的是安全的基本原則，其中包括為符合要求的國家敞開北約的大門，」蘇利文在談到拒絕普丁要求北約排除烏克蘭入盟的可能性時說。

西方盟國表示，沒有任何外部國家對哪些國家加入大西洋聯盟擁有否決權。

美國總統拜登上週下令向兩個北約東部國家波蘭和羅馬尼亞派遣3000名美軍。報導稱，美國第82空降師的部隊已經抵達波蘭東南部與烏克蘭邊境附近地區。

華盛頓排除了在俄羅斯入侵時派遣軍隊與烏克蘭軍隊並肩作戰的可能性。然而，美國已經向基輔政府發送了價值5億美元的武器和防禦導彈。

如果俄羅斯入侵烏克蘭，然後切斷對歐洲國家的天然氣供應，以報復美國的制裁，蘇利文說，美國正在採取行動，幫助將其他地方的天然氣供應轉向其歐洲盟友。

無論如何，蘇利文表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，其在波羅的海水下從俄羅斯到德國的北溪2號天然氣管道「不會向前推進」。管道已完成，但尚未投入使用。

在NBC的採訪中，蘇利文說拜登「他團結了我們的盟友。他加強並安撫了我們在東側的伙伴。他向烏克蘭人提供了物質支持。他還為俄羅斯提供了一條外交途徑，如果他們選擇這樣的話。但無論哪種方式，我們都已經準備好，我們的盟友已經準備好，我們也在努力幫助烏克蘭人民做好準備。」