杜元坤，1960年生於台南市，父親是律師，他自小成績優異又學小提琴，台南一中畢業時家人以為他會考上台大醫學院，沒想到放榜時是進入台北醫學院，父親說：「你重考吧！」，他不敢回話，進了北醫如魚得水，加入橄欖球隊又創立管弦樂團，升大三時暑假真的重考，竟然是考取師大音樂系，他非常得意告訴家裡「醫生考上師大音樂系大概只有我一個」，父親說：「好呀，你去讀，學費自己出！」他只好繼續學醫。醫學院畢業後，他進了長庚醫院當住院醫師，後來考了外科和骨科雙料專科醫師，因為自小勤練小提琴手指靈活所以開刀技術一流，他又熱愛開刀到瘋狂程度，在家裡頂樓養一堆白老鼠經常練刀，在開刀房他的心智完全集中在病人身上，甚至能聽到病人心臟血管跳動的聲音，他心無雜念把病人的病痛處理好，手術完成後他覺得非常快樂！在長庚做到骨外傷科主任，每天門診量超過300位病人，有時一天開刀超過10台手術，他常常一天只睡4小時，像拼命三郎似的常以院為家，對病人要求加掛號，護理人員都在旁邊翻白眼，因為從早上門診看到晚上沒得休息，他還是心軟答應病人加掛號，長年的過勞，竟讓他健康亮起紅燈，爆瘦22公斤大病一場，他才領悟到人生不是只有工作！

杜元坤是台灣顯微及臂神經叢手術的先驅，他自創的「杜氏刀法」享譽國際，曾應邀到世界27個國家做示範手術，近年來他更挑戰治療癱瘓的病人，手術成功破天荒讓癱瘓病人重新站立起來。許多日本、韓國、香港的醫師會來跟他學習，他也有特別針對國際的VIP病人看診，為台灣做了不少國際醫療外交的貢獻，他曾率隊出國義診，足跡遍及印尼、薩爾瓦多、尼泊爾等地，有一次去帛琉碰到總統府官員中風，他緊急開腦搶救了對方性命，被帛琉媒體稱為「上帝派來的天使」。但最為台灣人感念的是他應邀出任高雄義大醫院院長之後，他發現很多澎湖病人來高雄就醫非常不便，於是他開始帶領義大醫療團隊，前往澎湖義診。

杜元坤說自己受到澎湖阿嬤莊朱玉女的感動，阿嬤在高雄港口賣10元的便當給討生活的工人，賣掉了七棟樓房去倒貼10元銅板的便當，只為了照顧窮苦的弱勢，而澎湖鄉親窮困無法就醫，澎湖離島交通不便又沒救護資源，所以他不只從2007年開始組團到澎湖各離島義診，2016年他又與澎湖縣政府合作，每月派義大醫師前往駐診，2017年再與健保局合作推展澎湖的IDS計畫，由義大醫護人員進到離島衛生所看診並建立轉診和後送機制，他替澎湖縣政府每年省下6000萬至8000萬的就醫機票補助款，而他個人每個月捐出薪資所得的半數幫助窮困的病人，行醫37年，累計捐款上億元，不只幫病人開刀不收紅包，還會送紅包給病人，可說是俠醫救人濟世的典範，2019年杜元坤獲頒「醫療奉獻獎」，2021年他又協助澎湖惠民醫院募款重建醫療大樓，而且宣布死後將捐出所有遺產，真是令人感動的仁醫！



杜元坤（右）自創的「杜氏刀法」享譽國際，曾應邀到世界27個國家做示範手術，近年來他更挑戰治療癱瘓的病人，手術成功破天荒讓癱瘓病人重新站立起來。圖／擷自義大影片

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集