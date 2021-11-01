作者：基隆捷運直接複製新北環狀線中運量高架捷運，就是最好的興建模式；採用高架捷運，標準軌1435mm，鋼輪鋼軌，也要讓乘客可以在車廂間移動。示意圖／擷自新北捷運局影片

最近有關基隆捷運的議題在台北政壇吵翻天，基隆市長使出吃奶力量力推基隆捷運，台北巿長認為是在炒地皮兼騙選票，新北巿長表明願意承擔；台北巿長和基隆市長隔空開嗆，三個地方首長三把號，各吹各的調，如果再加上中央主管機關交通部，現在就是四方隔空會談互嗆；再次證明北北基合併為大台北市的前瞻性和必要性。

反對基隆捷運的政治人物大概是現在不分黨派的全體基隆民眾最討厭的政治人物了！

有關基隆捷運的討論很多，現在提出以下建言：

新北市汐止區大約有二十萬人口，基隆市將近有40萬人口，汐止和基隆加起來將近60萬人口，基隆人和汐止人要求有一條捷運，也並不過分。

那客觀條件上可以興建捷運嗎？

可以！其實直接複製新北環狀線中運量高架捷運，就是最好的興建模式；採用高架捷運，標準軌1435mm，鋼輪鋼軌，也要讓乘客可以在車廂間移動。

新北環狀線在中和地區那麼狹窄又已經有高架快速道路的道路上，都可以「曡床架屋」出一條新北環狀線；從南港展覽館到八堵火車站之間基隆河谷的客觀條件實在好太多了，未來基隆捷運也適合交由新北來施工。

因為是捷運，所以台北端根本不需要花大筆資金重複投資並延長施工時間去從台鐵南港站出發，也不需要從地下出發，基隆捷運台北端首站應設在南港展覽館站和捷運文湖線以及板南線共站交會。

建議八堵火車站到基隆市中心一併採用相同機電系統的高架中運量捷運系統，遇山穿洞如同捷運文湖線一樣。

我們欠基隆人一條高架捷運！高架基隆捷運是北北基合併之後大台北市的港區捷運，絕對是世界一流城市的標準配備。

書呆子絕對不懂什麼是願景、視野和執行力，台灣過去數十年的填鴨式教育和承襲八股科舉制度的聯考也考不出學生這方面的水平。