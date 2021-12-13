德國萊茵馬斯職業高校的師生於人權日前夕在Kempen校區內舉行聲援台灣和香港的集會，展示自製的牌子上寫著「自由台灣」和「香港」。圖／作者提供

12月10日是國際人權日，在德國的人權組織中，這一天到侵犯人權最嚴重的國家——中國的駐柏林使館前去示威抗議，已經變成一個鐵打的慣例。今年這個日子又有些特別，因為由美國發起的世界性「民主峰會」在本月9、10 兩日在網絡上舉行。受到邀請的110個國家、組織和個人中，中國、俄國被排除在外，而民主台灣是在被邀請之列，這讓人們備感國際政治的天平在波動著。

天寒地凍、白雪暟暟的柏林阻擋不了人們的熱情，各個人權組織的代表都於上午時份聚集到中國使館前的三角地區，紛紛拉出旗幟，圖像和標語。往年羅蘭德.庫納（Roland Kuehne）牧師都率領兩、三百萊茵馬斯職業高校的師生一同來參加示威活動，去年今年由於新冠疫情嚴重，他只能和同事單獨前來。但是就在來之前的9日，他還聚集該校學生們在Kempen市就地舉行了人權活動。為台灣、香港、維吾爾、西藏等地的侵犯人權行為抗議。德國青年學子竟然對跟自己相聚十萬八千里之外地區的人權關心，很令人驚訝而感動。



萊茵馬斯職業高校師生參加聲援香港與台灣活動，庫納牧師特別在音響旁擺一個木製的十字架（右）。圖／作者提供

銅牆鐵壁似的中國使館門戶緊閉，只有一面紅色五星旗在館前垂頭掛著，還有些德國警察和警車在建築物前「保護」著這塊享有外交豁免權的禁地。示威抗議的大約二、三十人眾，各個組織都打著自己的彩色旗幟：西藏倡議組織、國際聲援西藏組織、受脅迫民族組織、香港人在德國協會、維吾爾人組織（依里哈木協會）、國際人權組織，以及本次行動發起者的萊茵馬斯職業高校和歐洲之聲。庫納牧師架好擴音器，擺出一個木製的十字架，接著抗議活動開始了。



作者田牧（左1）參加柏林的抗議活動，左2為庫納牧師。圖／作者提供

今年抗議的主題是「聲援台灣」。各個組織的代表，紛紛發言：國際人權協會的自由記者雷米夏（Michael Leh）首先為台灣呼籲，他要求德國新上任的蕭茲政府，重視台海危機，當軍機、軍艦圍著這個民主自由的台灣，不斷製造危機時，德國只是派出護衛艦到印太地區是不夠的。必須領頭在歐盟有更具體的策略來遏止中共的侵略與威脅。



西藏倡議組織的成員們提出杯葛和抵制北京2022冬奧。圖／作者提供

西藏組織的Tenzin Z. 指出西藏的文化、宗教和語言遭到進一步破壞，這是文明世界不能繼續觀望而無動於衷的。關於維吾爾遭受到的種族滅絕行為，受脅迫民族的代表Hanno S.強調，集中營裡關押的往往是專家、學者和老年、婦孺，跟中共口中的「再教育營」完全不搭邊，這種藉口可笑而自取其辱。我們之提出杯葛和抵制北京2022冬奧，就是為了表示我們不容許這種公然的蔑視人權的政府行為。他說，各國政府代表不應當到北京參加奧運典禮，即使運動員去參加比賽，也應當利用機會，宣傳人權的理念，來抵制中國政府的自吹自擂的自我宣傳。



雪地上豎著台灣的牌子，廖天琪立於一旁。圖／作者提供

香港人在德國協會的Amy S.報告香港當下的危機，不但新聞自由喪失，連人們也已經失去了表達自己思想和意願的自由。在中學的課室裡甚至安裝了攝像頭，師生的言行都遭到監視。一個15歲的少女竟被警方審訊她的「反政府」行為。強姦民意到如此地步，人們還有退路嗎？



香港人在德國協會的代表AmySiu在演講。圖／作者提供

歐洲之聲的廖天琪談及國務院新拋出的「中國民主白皮書」，她稱這是本年度最大的一個「笑話」。白皮書裡稱中國式民主是世界之最，中國人民享有最大的自由，人民的選舉權和被選舉權得到充分保證；中共說，人權就是人的「生存權」和「發展權」，西方人養貓養狗，都尊重寵物的生存和發展，那麼中國人是否被餵飽了飯，有了工作，就算是人權得到尊重了？至於台灣，從80年代末期開始，和平而理性地從軟性的蔣氏專制過渡到一個民主繁榮的社會，如今台灣有充分的新聞自由，人權法治得到尊重和保障，卻依然在國際社會得不到應有的尊重和地位，只因為惡霸獨裁的中共政權阻撓台灣的「正名」，磨刀霍霍要「解放」自由的台灣，這是何種歪理？台灣對自由世界有貢獻，卻得不到承認，這是文明的恥辱。



歐洲之聲的廖天琪在演講。圖／作者提供

庫納牧師朗誦了劉曉波《零八憲章》中關於「人權保障」和「言論自由」的部分，並提出張展目前在獄中因絕食而身體惡化，情況危急的狀況。還有彭帥因公佈她受到高官性侵而「下落不明」，這兩件案例只是冰山一角，中國人權每況愈下是盡人皆知的。



庫納牧師朗誦劉曉波的《零八憲章》片段，並提出張展病危的情況和彭帥下落不明。圖／作者提供

許多年以來，每年今日的活動都為繫獄的諾貝爾和平獎得主劉曉波吶喊：「釋放劉曉波！」劉曉波於2017年經受折磨，英年早逝之後，我們改口為「釋放劉霞！」但是如今劉霞人在柏林，卻自我禁閉在自己所設的「牢獄」之中，不敢發聲，不敢表態。今天我們喊出「釋放張展！」「釋放彭帥！」「釋放一切政治犯！」我們的呼聲不知在使館緊閉的門窗之後能否被聽見，但是他們必然能從上而下俯視示威抗議的人群和旗幟，知道中國政府的惡行在自由世界不能被容忍。總之，各個團體的代表都表示，我們年年會來這裡，發出自由的呼聲，聲援一切暴政下的受害者，直到政權易幟成為民主自由的國度。