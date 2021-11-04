內容簡介

1974年2月就讀政治大學教育系三年級的我，因為在當時言論最前衛的《大學》雜誌發表批判黨國教育的文章，遭政治大學勒令退學！當時教過我「教育心理學」的吳靜吉老師遇到我，以仿似愛護我的口氣責問我：「你瘋了嗎？」我當時無言以對。



四十七年後的今天，我終於可以回答老師了：



台灣的民主化，正是由一群瘋子衝出來的。我只是這群瘋子之中程度較輕微的小瘋子而已。

――李筱峰

本書是李筱峰的回憶錄，他以幽默詼諧的敘事，回顧自我的一生，伴隨著對於民主自由的追尋，其台灣史學者與親身參與民主運動、執筆撰寫政論的身分，讓他的回憶錄不只是自傳，也是一部從威權到民主的台灣史。

書名中的「瘋」所代表的，是對於台灣民主自由的追求，熱情到極致的表現。他追求的理想，就是在求政治的民主自由、文化品質的提升，以及台灣主體的國家認同的建立。他認為唯有互相了解，才能化解對立和衝突。

本套書目次

上冊

第一章 故鄉的前世

第二章 數典不忘祖

第三章 快樂童年．恐怖時代

第四章 法西斯基礎教育時代

第五章 法西斯狂徒的時代

第六章 第一次覺醒

第七章 指南山下的黨校叛徒

第八章 在淡水河邊左顧右盼



中冊

第九章 隱忍東引島

第十章 八十年代的美麗島陣痛

第十一章 三年學做書呆瓜

第十二章 新大陸的奇幻之旅

第十三章 洞見翠谷

第十四章 解凍的時刻

第十五章 邁向民主自由國家

第十六章 死胡同見聞錄



下冊

第十七章 「天然獨」的潮流與逆流

第十八章 我的一支筆

第十九章 我的一張嘴

第二十章 媒體與我

第二十一章 正副總統與我

第二十二章 退休總清算

後記

李筱峰暨台灣民主運動大事年表



李筱峰教授新書《小瘋人生：李筱峰69回憶錄――我的學思歷程與民主自由的追尋之路》。圖／擷自民視新聞影片、玉山社，民報合成

作者簡介

李筱峰 1952年出生於台南麻豆。台灣史學者，政論家。

經歷：《八十年代》、《亞洲人》雜誌執行主編；報社記者、編輯、主筆；世新大學通識教育中心專任教授、國立台北教育大學台灣文化研究所專任教授。

現任：國立台北教育大學名譽教授，吳三連台灣史料基金會董事。

著作：

史論——《台灣戰後初期的民意代表》、《台灣革命僧——林秋梧》、《台灣民主運動40年》、《解讀二二八》、《二二八消失的台灣菁英》、《林茂生、陳炘和他們的時代》、《唐山看台灣——228事件前後中國知識分子的見證》、《台灣近現代史論集》、《台灣人應該認識的蔣介石》、《60分鐘快讀台灣史》、《台灣史100件大事》、《台灣．我的選擇》、《與馬英九論台灣史》、《台灣歷史閱覽》、《進出歷史》、《台灣史》（與林呈蓉合著）、《台灣近代名人誌》一～五（與張炎憲等合著）、《二二八回憶集》（與張炎憲合編）、《快讀台灣歷史人物》（與莊天賜等合著）、《台灣史101問》、《以地名認識台灣》……

政論集——《恐龍的傳人》、《叛徒的告白》、《政治小檔案》、《我們不做空心人》、《眉批台灣》、《台灣要衝決網羅》、《吾輩是狗》、《統獨十四辯》、《聖誕老公公不見了》、《台灣怎麼論？》、《李筱峰專欄》、《李筱峰專欄續集》、《我的覺醒》、《黨國復辟前後》、《一個新台灣人的死與生》（與張杏梅合編）、《烏鴉不快樂》、《踏過我心坎的人》……

其他——《我生印記》

電視節目主持：曾與戴寶村共同主持華視教學節目「台灣史望春風」，及民視「台灣學堂」的『講台灣，談歷史』節目。