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每日國際焦點
歐盟宣布「全球門戶」計畫，至2027年動用3000億歐元公私資金推動全球基礎建設，以抗衡中國一帶一路
北約各國外長於拉脫維亞首都里加2日會談。普丁警告北約若在烏克蘭佈署軍力或武器必定行動。白俄羅斯盧卡申科改變立場，稱克里米亞半島為俄羅斯合法領土
土耳其里拉又跌至新低，對美元匯率一個月來已跌29%，全年跌45%
埃及國防展上，南韓談軍售其韓華K9自走砲給埃及
日本
確認發現第一例南非新變種
南韓
財政部延後對加密貨幣課稅1年至2023年1月
中國
稱不顧南非新變種，北京冬奧要續辦
印度
全球肥料大漲，印度計畫增加2021/2022肥料補貼至超過15.5億盧比（206.4億美元）
澳洲
2020年愛滋病新增確診633例，較2019年901例大減，但晚期診斷的比例增加，可能因疫情延遲就醫造成
印尼
都市化與西化使印尼民眾對麵包接受度上升，鄉村仍以米飯為主，但都市已經許多人改主要吃麵包
菲律賓
因應南非新變種推動3天施打900萬人疫苗計畫
馬來西亞
世界第二高大樓吉隆坡118完工，取代雙塔成為馬國最高大樓
新加坡
數十年來首度增加黃金儲備20%
越南
國家主席阮春福前往莫斯科會見俄國總統普丁，發表戰略合作夥伴共同聲明
泰國
緬甸非法外勞填補泰國勞力短缺
緬甸
軍政府對翁山蘇姬提起新的貪污訴訟
巴基斯坦
沙國將存入30億美元於巴基斯坦外匯存底，收取4%利息
阿富汗
沙烏地阿拉伯在大使館設立領事局提供阿國人民領事服務
歐盟
宣布「全球門戶」計畫，至2027年動用3000億歐元公私資金推動全球基礎建設，以抗衡中國一帶一路
英國
國家電網、蘇格蘭電力的合資公司西部直流高壓輸電，其西部直流高壓輸電海纜，負責將蘇格蘭離岸風能輸電到威爾斯，卻延後2年完工，遭罰1.58億英鎊
法國
驅逐英吉利海峽岸上紮營的偷渡客
德國
聯邦憲法法庭判決防疫管制合憲
通貨膨脹飆升至6%
俄羅斯
普丁警告北約若在烏克蘭佈署軍力或武器必定行動
瑞士
瑞銀集團推出可於其行動app上購買實體黃金服務
白俄羅斯
盧卡申科改變立場，稱克里米亞半島為俄羅斯合法領土
拉脫維亞
北約各國外長於首都里加2日會談
荷蘭
疫情嚴重加護病房用罄
比利時
與英國同意加強阻止英倫海峽偷渡
梵蒂岡
教宗方濟各訪塞浦路斯。賽島如今成為偷渡中轉路線
美國
拜登政府尋求願意接納核廢料的社區以建立核廢儲存場
加拿大
要求搭機入境者必須接受篩檢，除美國班機以外
巴西
蔗糖減產，加上印度大量使用蔗糖製造酒精為生質燃料，使全球供應短缺180萬噸
阿根廷
疫情使40%家戶收入減少，24%就業勞工失業，20%人口陷入困境
智利
下議院否決放寬墮胎法案
哥倫比亞
撤銷哥倫比亞革命軍恐怖組織認定
祕魯
哥倫比亞、智利、祕魯證交所同意合併為區域控股公司
古巴
美國禁止古巴9鎮壓抗爭官員入境
巴貝多
自大英國協脫離，不再以英國女王為元首，成為獨立共和國，伊莉莎白女王獻上祝福，查爾斯王子到場
以色列
2醫師感染南非新變種
沙烏地阿拉伯
為就業本國化，以及國安因素，大舉減少葉門外籍勞工
阿拉伯聯合大公國
法國總統馬克宏3日將訪阿聯，兩國預定簽署重要合約
土耳其
里拉又跌至新低，對美元匯率一個月來已跌29%，全年跌45%
埃及
埃及國防展上，南韓談軍售其韓華K9自走砲予埃及
埃及展示本國與阿拉伯工業化組織、軍事科技大學聯合製造的堅果無人機，最大載重50公斤，續航10小時
伊朗
阿聯將派遣大使駐伊朗
伊拉克
大選最終結果，什葉派教士薩達爾所領導政黨在329席中取得73席為最大黨，遜尼派的進步黨得37席，前總理Nouri al-Maliki的法律國黨得33席，庫德民主黨得31席
蘇丹
軍警發射催淚瓦斯驅散反軍政府抗爭
南非
Aspen製藥與嬌生談判有進展，可望於非洲代理嬌生疫苗
賴索托
前總理Thomas Thabane遭控謀殺前妻
波札那
2021年前9月Debswana鑽石銷售大增73%
福和會官方網頁：www.fratwn.org