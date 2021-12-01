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每日國際焦點

歐盟宣布「全球門戶」計畫，至2027年動用3000億歐元公私資金推動全球基礎建設，以抗衡中國一帶一路

北約各國外長於拉脫維亞首都里加2日會談。普丁警告北約若在烏克蘭佈署軍力或武器必定行動。白俄羅斯盧卡申科改變立場，稱克里米亞半島為俄羅斯合法領土

土耳其里拉又跌至新低，對美元匯率一個月來已跌29%，全年跌45%

埃及國防展上，南韓談軍售其韓華K9自走砲給埃及

日本

確認發現第一例南非新變種

南韓

財政部延後對加密貨幣課稅1年至2023年1月

中國

稱不顧南非新變種，北京冬奧要續辦

印度

全球肥料大漲，印度計畫增加2021/2022肥料補貼至超過15.5億盧比（206.4億美元）

澳洲

2020年愛滋病新增確診633例，較2019年901例大減，但晚期診斷的比例增加，可能因疫情延遲就醫造成

印尼

都市化與西化使印尼民眾對麵包接受度上升，鄉村仍以米飯為主，但都市已經許多人改主要吃麵包

菲律賓

因應南非新變種推動3天施打900萬人疫苗計畫

馬來西亞

世界第二高大樓吉隆坡118完工，取代雙塔成為馬國最高大樓

新加坡

數十年來首度增加黃金儲備20%

越南

國家主席阮春福前往莫斯科會見俄國總統普丁，發表戰略合作夥伴共同聲明

泰國

緬甸非法外勞填補泰國勞力短缺

緬甸

軍政府對翁山蘇姬提起新的貪污訴訟

巴基斯坦

沙國將存入30億美元於巴基斯坦外匯存底，收取4%利息

阿富汗

沙烏地阿拉伯在大使館設立領事局提供阿國人民領事服務

歐盟

宣布「全球門戶」計畫，至2027年動用3000億歐元公私資金推動全球基礎建設，以抗衡中國一帶一路

英國

國家電網、蘇格蘭電力的合資公司西部直流高壓輸電，其西部直流高壓輸電海纜，負責將蘇格蘭離岸風能輸電到威爾斯，卻延後2年完工，遭罰1.58億英鎊

法國

驅逐英吉利海峽岸上紮營的偷渡客

德國

聯邦憲法法庭判決防疫管制合憲

通貨膨脹飆升至6%

俄羅斯

普丁警告北約若在烏克蘭佈署軍力或武器必定行動

瑞士

瑞銀集團推出可於其行動app上購買實體黃金服務

白俄羅斯

盧卡申科改變立場，稱克里米亞半島為俄羅斯合法領土

拉脫維亞

北約各國外長於首都里加2日會談

荷蘭

疫情嚴重加護病房用罄

比利時

與英國同意加強阻止英倫海峽偷渡

梵蒂岡

教宗方濟各訪塞浦路斯。賽島如今成為偷渡中轉路線

美國

拜登政府尋求願意接納核廢料的社區以建立核廢儲存場

加拿大

要求搭機入境者必須接受篩檢，除美國班機以外

巴西

蔗糖減產，加上印度大量使用蔗糖製造酒精為生質燃料，使全球供應短缺180萬噸

阿根廷

疫情使40%家戶收入減少，24%就業勞工失業，20%人口陷入困境

智利

下議院否決放寬墮胎法案

哥倫比亞

撤銷哥倫比亞革命軍恐怖組織認定

祕魯

哥倫比亞、智利、祕魯證交所同意合併為區域控股公司

古巴

美國禁止古巴9鎮壓抗爭官員入境

巴貝多

自大英國協脫離，不再以英國女王為元首，成為獨立共和國，伊莉莎白女王獻上祝福，查爾斯王子到場

以色列

2醫師感染南非新變種

沙烏地阿拉伯

為就業本國化，以及國安因素，大舉減少葉門外籍勞工

阿拉伯聯合大公國

法國總統馬克宏3日將訪阿聯，兩國預定簽署重要合約

土耳其

里拉又跌至新低，對美元匯率一個月來已跌29%，全年跌45%

埃及

埃及國防展上，南韓談軍售其韓華K9自走砲予埃及

埃及展示本國與阿拉伯工業化組織、軍事科技大學聯合製造的堅果無人機，最大載重50公斤，續航10小時

伊朗

阿聯將派遣大使駐伊朗

伊拉克

大選最終結果，什葉派教士薩達爾所領導政黨在329席中取得73席為最大黨，遜尼派的進步黨得37席，前總理Nouri al-Maliki的法律國黨得33席，庫德民主黨得31席

蘇丹

軍警發射催淚瓦斯驅散反軍政府抗爭

南非

Aspen製藥與嬌生談判有進展，可望於非洲代理嬌生疫苗

賴索托

前總理Thomas Thabane遭控謀殺前妻

波札那

2021年前9月Debswana鑽石銷售大增73%

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