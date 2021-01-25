王策走了，為了實現中國的共和憲政之夢，鞠躬盡瘁，耗盡了畢生精力，倒在了漫漫革命的征途上。多少朋友依依不舍，不忍道別，希望留住他的天國遠足……，然而山高可攀，海闊可越，惟有生命無法續弦，沒有永生。我們只能讓王策的思想與精神留在我們活著的人心田里，永遠紀念這位高尚而儒雅的逝者，這位外圓內方的民主志士，這無疑是一種生命與意志的永生！

由廖天琪、王國興、李恒青、李力、唐元雋、陳立群等許多朋友共同建言，不能讓一位優秀而高尚的民主志士悄無聲息的逝去，要讓全球的民運朋友，跨國界跨疆域跨組織跨族裔，通過網絡連線，共同來紀念王策，為王策祭奠，為王策送行，使王策的思想與精神遠播環宇……

1月24日，分居在五湖四海的朋友，匯聚在由明鏡電視開設的Zoom網絡連線會場，舉行「致敬，中國民運志士王策——全球網絡王策博士追思會」，追思活動由國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事長廖天琪、「八九民運」學生領袖李恒青共同主持。

俄羅斯的納瓦尼與中國民運的王策

主持人廖天琪說道：各位在線的朋友們好！歡迎並感謝大家一同來參加這次紀念王策先生的網絡追思會。這些天來，世界各國的媒體都焦距在俄國。大家知道俄國的反對黨領袖、異議人士納瓦尼（Alexei Nawalny）去年8月被俄國當局投毒，幾乎死亡，後來被送到德國搶救，終於逐漸恢復健康。納瓦尼休養好了之後，在十天之前，不顧各方的勸阻，又從德國返回母國，他要在那裡繼續他的正義事業。結果一下飛機，就被普京政府劫走，並且宣布將囚禁他30天，原因是他違反了假釋的規定。現在莫斯科的俄國民眾冒著零下30度的寒冷，上街示威抗議普京政府，要求立即釋放他。世界各國政府也紛紛表態，呼籲讓納瓦尼立即重獲自由。

我聯想到王策先生當年返回母國，上「陳情書」，勸中共放棄一黨專政，結果入獄4年。他那麼勇敢，卻那麼孤獨，當時，包括事後, 並沒有多少人注意到他的義舉。我們今天紀念王策，感念他的人格和勇氣，也表明我們將繼續他未竟的事業。



王策在波茨坦大會上演講。圖／田牧提供

庫訥(Roland Kühne)牧師的祝禱

親愛的弟兄姊妹們，很高興能在王策先生的網路追思會上跟各位見面。有這麼多人前來參加，可見他是一位受人愛戴尊敬的、為民主、自由和人權奮鬥的志士。中國政府希望人們失憶，因為就怕這樣的人成為人們效法的楷模，因此我們格外要紀念王策這樣的志士！

迪德里希•彭霍夫（Dietrich Bonhoeffer）是納粹時代的牧師和抗暴勇士，他在1944年12月寫了一首題目為「通過愛的力量」的詩，給他的父母，4個月之後，1945年4月9日，他在Flossenburg的集中營被納粹吊死。我想以這首詩來紀念王策。



庫納牧師。圖／田牧提供

通過愛的力量（Von guten Mächten）

被愛的力量默默包圍著，我感到安慰、安全和充滿恩典。所以我想和你們一起生活，和你們一起進入新的一年。



過去的仍然在折磨著我們，曾經的夢魘壓得我們喘不過氣。哦，上帝，讓我們驚恐的靈魂，得到安慰，就像你當初創造我們那樣。

當您將沈重的、滿載苦難的聖杯遞給我們，你伸出的手是慈愛的。懷著感恩的心，我們的手不再顫抖，接過了聖杯。



你若再次賜予我們世上的歡樂和燦爛的陽光，我們就會追憶過去，並將生命奉獻於你。



你在黑暗中，為我們點亮了燭光，帶來溫暖。如果可以，請再次帶領我們，我們知道，你的光在黑夜中照亮了一切。



當寂靜在週遭降臨，讓我們聆聽那無形卻包圍著我們，響徹世界的佳音，還有你的子民們的讚歌。



被美妙慈愛的力量保護，我們將得到安撫。上帝每日每夜，每個新的一天，必然都在我們身旁。

（廖天琪譯自德文）



廖天琪。圖／田牧提供

魏京生：畢生堅持民運立場的人

中國民主運動海外聯席會議主席魏京生，聽說王策逝世了，非常惋惜與痛心，他說道：王策這樣的人，我們要好好紀念他！

老魏在追思會上表示：我們今天在此紀念王策先生，我很感慨。王策先生是一直堅持民運立場不變、堅持到最後的一個人，儘管這二、三十年來出現了不少堅持不住退出民運圈的人，最糟糕的是一些投機分子，退出後甚至反過來辱罵民運。我們曾經在日內瓦為在中國身陷囹圄的王策先生呼籲，因為他抱著善良的願望回國，試圖同共產黨談判，商討和平演變的可能，結果遭致逮捕迫害，他以自己的行動證實了共產黨就是中山狼。



魏京生。圖／田牧提供

謝志偉：王策的靈魂高貴而自由

台灣駐德國代表處謝志偉大使聽說王策辭世後說：我記得王策，他是中國民運界的謙謙君子，我會參加王策先生的追悼會。

謝大使發言說：我和王策先生只有兩面之緣，在我的印象中，他是一位謙和的翩翩君子。兩年半前同他在波茨坦會議和科隆會議碰面後，再次聽到的竟然是他的去世消息。作為一個知識分子，王策是一個有著純潔良知、在一定程度上帶有浪漫思維的民運人士，他為了理想不計毀譽。在了解了他過去為中國民主化的所做言所為後，我感到敬佩。聽聞王策先生去逝的消息，我立刻聯想到了160年前哥廷根大學的7位教授，為反對漢諾威王朝國王奧古斯特修改憲法，最後被迫離開大學。其中的一位教授雅各布•格林(Jacob Grimm,就是寫《格林童話》的兩兄弟之一)寫了一個回憶錄，有一句話我覺得用在王策的身上非常合適：「歷史會告訴我們，哪一些人是高貴、自由的……」。王策為我們做出了榜樣，他走了，但他的精神留了下來。



謝志偉。 圖／田牧提供

王丹：將學識轉化為行動的前輩

中國「八九民運」著名學生領袖王丹發言說了3點：

1、我和王策可以說是素昧平生，但仰慕已久，以我聽說的他的事跡來看，我對他最仰慕的一點就是，他本來是一個政治學博士，是個學者，可是我們都知道，一個推動改變、追求民主的知識份子，更重要的就是要把學識轉化為行動，他一直在強調行動的重要性，並且以身作則、身體力行。沒有行動就不會有反共事業的成功，就不會有民主，這是對我最大的啟發和鼓舞；

2、比起王策先生，我算是晚輩了。中國的民主運動，其實從共產黨竊取政權以後，一代一代從來沒有停止過，我們是代代相傳的，這個歷史應該讓後人知道。年輕的一代不了解王策的事跡，我們希望王策的老朋友，將王策的文章、論文編輯成集，我們一代一代的民運史應該通過書籍傳承下去，讓更多的年輕人看到；

3、中共在國際社會日益猖獗，大肆擴張，意識形態滲透，反共成為越來越迫切的任務。王策博士的去世，提醒我們時不可待，應該緊密地團結起來，形成全球反共大聯盟的時機，這樣的聯合行動形成，以及最後推翻一黨專制的完成，就是對王策先生的最好悼念。



王丹。 圖／擷自維基百科，公有領域

【歐洲之聲】 畢生獻憲政 丹心照千秋（下）