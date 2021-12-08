曾道雄教授創立的台北歌劇劇場，明年6月在衛武營舉辦《50年回顧展演》。他在衛武營2022年節目宣告會致詞現場講解Opera，林健吉與羅明芳兩位聲樂家在鋼琴家王思涵伴奏下現場演出《唐喬望尼二重唱》，(圖/陳俊廷)

曾道雄教授70年代創立的台北歌劇劇場，成立半世紀來培育眾多優秀歌劇人才，明年將在衛武營國家藝術文化中心舉辦《50年回顧展演》，一口氣展示德、義、法、西經典名作以及他自身歌劇創作。

衛武營國家藝術文化中心2022年上半年節目公開，精選47檔精彩節目。台北歌劇劇場藝術總監曾道雄應邀與會介紹將在6月5日舉行的《50年回顧展演》曾道雄現場講解Opera，林健吉與羅明芳兩位聲樂家在鋼琴家王思涵伴奏下現場演出《唐喬望尼二重唱》，讓觀眾提前感受明年將登場的演出。

衛武營藝術總監簡文彬推崇曾道雄教授集聲樂男中音、指揮與導演與一身，更翻譯非常多西洋歌劇為中文….

台北歌劇劇場《50年回顧展演》將五十年演出之精華選粹場景，結合不同主題之歌劇精萃匯演，並與國內的愛樂者共享。

台北歌劇劇場為一歷史悠久的歌劇演出團體，由曾道雄教授於70年代所創設，旨在培訓國內優秀之聲樂人才，更與國際歌劇團體接軌，從事教育於嚴謹的歌劇製作演出。自 1971首次與臺北市立交響樂團推出歌劇選粹之後，半世紀以來在國內及國際間，演出歌劇達五十餘齣，包括首創之中文歌劇，其中很多是當地的首演，為拓展觀眾欣賞領域，更推出較少演出的珍貴作品。茲僅將演出之精華選粹場景，集成為一場之歌劇選粹黃金節目Opera Gala，用以紀念台北歌劇劇場五十年之演出，並與國內的愛樂者共享。

上半場為德語系歌劇之精華場景，包括莫札特、韋伯、華格納，以及史特勞斯之歌劇代表作。下半場則為義大利、法國以及西班牙等拉丁語系歌劇，包括羅西尼、威爾第、古諾、馬斯奈、法雅，終曲則演出曾道雄親自創作之作品。