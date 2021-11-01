作者：看完《愛是唯一的吸引力法則》後，發現每段的相遇，都是如同照鏡子一般，照見了自己的內心，穿透了自己的恐懼，進入了內心深層的修復之中。示意圖／Pixabay，網路，民報合成

今天讀完《愛是唯一的吸引力法則》後，有一種深層的感動。這份感動是來自於，似乎多年來的種種經歷，都有了合適安放的解釋與安排。

愛情，放在生命的第一課題中，真是直球對決，也把這個千古難解的習題，做了最好的詮釋。愛情，的確是在碰撞與不舒服中，去讓自己成長的一個最好學習。在凝滯的關係中，最初的美好，彷彿淡化了，塗上身的，是愛情的失敗與困窘，這種感覺並不好受，或是因為長期處在失去安全感的晃動中，讓投入戀愛的慾望大打折扣。

不過，在看完《愛是唯一的吸引力法則》後，會發現：「原來這一些相遇，都是要圓滿人生的特殊功課。」在每段相遇的過程中，都是如同照鏡子一般，照見了自己的內心，穿透了自己的恐懼，進入了內心深層的修復之中。此刻，會衷心地感謝這些人的出現，來幫助自己看見自己的練習課題。

事實上，在心輪上，會反映心的悸動。但，這並非就是遇見一個能夠心心相印的人。其實，因為一種處在不同世界的莫名吸引力，反而促成一個相遇的高潮迭起和內心的惆悵與惋惜。在戀愛中，或是暗戀中的人，總是習慣以理智來主導，以及盼望愛情的走向。這不知不覺間，讓人們不再放鬆，感到了束縛，變得患得患失，甚至進退失據。

這種從他人身上，投射自己的狀態，顯現的是自己的靈魂課題。也明白，只有更加淡然地看待所有的相遇，才能讓自己在互動中，更加完整地呈現自己的樣貌。解除了那種緊迫的能量震盪，雖然這些經歷，在後心輪留下了深刻的印痕，也在脊椎間刻下了難受的疤。但，唯有藉由更加走入自己的內心，才能夠將這些枷鎖，逐一釋放，而走出一片生命的奇蹟……