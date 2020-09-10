中印邊界戰爭還在持續，兩國國防部長移地會談，普丁想當調人，結局卻是不歡而散，最近一次衝突中，印度開槍，雙方各有說詞，比較特殊的是上月底衝突現場，居然出現代表藏獨的雪山獅子旗，這支部隊有3000人，稱為印度「邊境特種部隊」，所招募的成員有八成是逃亡到北印，投奔達賴喇嘛的藏民，這些藏民武裝部隊出現，真的把中共嚇壞了。

藏民加入印軍

1958年被解放軍K歐的藏民，如今非常勇猛，已經不是吳下阿蒙，藏民懷抱復國心情加入戰局，也使中印的邊界衝突，變得很不單純。

根據統計，2000年之前，離開西藏逃亡印度的藏民每年有3000人，兩千年之後，減少到100人，西藏地理比較特殊，高原上生存不容易，所以，中共無法用漢人移民方式，把西藏人變成少數，只靠打壓方法，無法使藏民變成順民。

中共在南海無法一手遮天，西邊高原有戰事，北邊也不寧靜，若加上台海局勢，中共現在是四面楚歌。

9月2日，內蒙古呼和浩特一所中學，學生拒絕現行的教育課綱，衝出校園，拒絕上課，這件事擴大到9月6日，已經變成集體示威事件，蒙古武警到處逮捕學生，送進學校，加以毆打，因為蒙古地方太大，多數學生為了教育，以住宿學校居多，如今，已經有三十萬蒙古學生，離開學校，以罷課方式槓上中共當局，其他數萬人以蒙古圓桌方式簽字立書，集體上書向北京抗議，蒙古人走上街頭，要求北京改變政策，其中還包含公安在內，引起這場騷動的原因，就是教育制度的改變，目前北京已經派出軍隊鎮壓內蒙古。

但是，中共為了封鎖消息，外國媒體記者被暴力驅趕，其中有一位來自《洛杉磯日報》的北京記者，因為傳發照片，第一時間被逮捕後，驅逐出境，外國觀察家普遍認為，內蒙古的反中運動，無法成事，追究原因，仍然是人口不成比率，內蒙古目前的漢人，滿人，蒙古人幾乎不成比率，2500萬人中，1900多萬是漢人，蒙古人和滿人變成少數民族，總共500多萬，也因為族群比率相差太大，中共才大膽推行，以新課綱廢除蒙古文。

中共擔心內外蒙合併

過去，漢語在蒙古只是獨立存在的語言教學，就像外國語一樣，很多蒙古人甚至拒絕學習漢語，所有科目的教學用語以蒙古語為主，這是合乎憲法保護少數民族語言的方式。但是，今年7月，北京當局已經下令，9月開始的教育方法大翻修，蒙古語變成單一的語言學習，就如同目前台灣小學的台語母語課程，所有教學用語，全部改為漢語教學，如此一來，學生為了日後的發展求職，就會把蒙古語慢慢忘掉，最後語言消失，蒙古文化也會消失，這是中共對邊疆的同化，或者說，實施大漢沙文主義的開始。



內蒙古抗議中國政府規定所有教學用語，全部改為漢語教學，導致蒙古人慢慢忘掉蒙古語，最後語言消失，蒙古文化也會消失。圖／擷自BBC中文網

中共急著消滅內蒙的蒙古文化，最重要因素是外蒙古逐漸放棄俄文為主的教育，估計到2025年，會全面恢復以蒙古文為國家語言的政策，如果內蒙古持續用蒙古文教學，中共擔心內蒙和外蒙統一的運動興起，到時候無法壓制。

外蒙古的蒙古人雖然只有300多萬，卻是絕對多數，土地也比內蒙古大了38萬平方公里，但是，內蒙古經過幾百年的漢人移入草原，現在人口卻反過來，漢人將近2000萬人，蒙古人加上滿族變成少數，所以，中共認為內蒙古人造反，不可能成功，才因此強力推動使用漢語教育，一旦蒙古人放棄用蒙古語，想要和外蒙合併的機會，就會大大降低。

其次，過去，幾十年，內蒙的經濟比外蒙古好很多，所以內蒙和外蒙統一的運動，已陷入谷底，現在，中共內外交迫，為了打貿易戰爭，內蒙特有的稀土降低生產，也造成內蒙古經濟下滑，這些因素相加起來，動搖了中共在內蒙古的統治基礎，也因此，推動全面漢語教育，才會受到蒙古人反彈。

現在看來，內蒙古的造反只是短暫火花，但是，中共無法使國內經濟好轉，西藏、新疆、蒙古，將是最早受到經濟衝擊的地方，如同毛澤東所說，「邊疆包圍中央有利革命」，如果中共對邊疆統治發生不穩定，中共政權崩倒之日就不遠了。