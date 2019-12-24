國民黨中常委、不分區立委候選人張育美日前被東森關鍵時刻點名「….她跟（中國）走的很近…」；國民黨不分區和對岸關係緊密不只吳斯懷？當然是一籮筐。原列國民黨提名，後改披褂新黨不分區立委頭的邱毅和中共的關係，檢視其在對岸言行靠攏中共已毫無遮掩。

眾所周知吳斯懷和邱毅，但張育美，何許人?突然被電視政論點名，且公民陣線繼18日以「政黨票拒投國民黨三個理由」也將張育美與吳敦義、吳斯懷並列，公民陣線昨再po上《一人拉兩票，拉下張育美》呼籲一人拉兩票，讓國民黨政黨票得票率低於25%，拉下張育美，讓健保醫療，根留台灣，不西進！惟當前《拉下張育美，還差100萬票》。高醫不少群組與社群共鳴，高醫大校友提供今年高醫校友總會改選的張育美陣營大鬧改選現場的側錄影片，批判藥學系張育美育與其支持陣營的荒腔走板。

高醫校友在群組撻伐當時尚未列不分區立委的國民黨中常委張育美，為其國民黨政途先以其國民黨中常委助吳敦義在黨部成立挺韓醫療委員會，隨後欲插旗高雄醫界，遂與高醫擁董派(支持陳家偽董事會的人)合作，欲爭取擔任高醫校友總會理事長，想要全面控制龐大的高醫校友總會，增強個人的政治實力；將傳統上關懷台灣本土的高醫校友會轉化為紅藍(國民黨)的支持社團。

高醫校友批判張育美其雖曾在校友總會改選前的會議中信誓旦旦說：「我不要選理事長(達１７次)」張並強調其國民黨中常委的責任更重要….」但最後在10月校友總會改選卻完全違背其說詞…。經檢視總會所報給內政部的名單，赫見早有預謀灌票，高醫校友指今年高醫校友總會改選，張育美陣營大鬧改選現場並宣稱人數不足流會，但其實是張陣營根本到場卻未簽到，也就是要亂場，依法沒簽到没權提動議，但張陣營(擁董派人馬)一堆到場卻惡意沒簽到者，卻大辣辣攻上主席台前發言。

見諸張育美在大聲爭吵中還毫不掩飾的叫囂說：我手中握有3百多張委託票，怎麼會選不贏？但最令人不齒的是，張育美和擁董派校友在校友總會選舉落敗後，竟然藉著高雄地區的民進黨立法委員向內政部施壓，企圖重選。她本身還可以在國民黨不分區排名中節節高升，進入安全無虞名單；真是藍綠紅通吃，不可一世。而協助她的民進黨立委也真是可恥可悲！

https://www.youtube.com/watch?v=TguyJfMVaSg&t=1181s

2016年蔡英文以「點亮台灣」勝選總統，未料2020台灣充滿亡國感。2020的台灣新國會，張育美、其未來擔任立委影響台灣國家政策的走向不僅是親中，實質上等同「迎中治台」。公民陣線兩篇PO文值得好思考一下，如何搶救台灣，一如公民陣線的文章所寫：《拉下張育美，還差100萬票》

※一、公民陣線po文

【一人拉兩票，拉下張育美】

一人拉兩票，讓國民黨政黨票得票率低於25%，才能拉下張育美，讓健保醫療，根留台灣，不西進！

每年有五萬中國人跑到香港醫院看病，讓香港醫院超過負荷，民眾看病，經常要等上六個月，醫護人員加班破表。

國民黨不分區第11名張育美是天成醫療體系負責人，張育美帶領的天成「大陸西進小組」，響應中國「十二五規劃」，積極推動台灣醫院到中國投資，要把台灣社會費心培養的醫療專業人才帶到中國，幫醫院財團老闆「發大財」。張育美曾經在《中時電子報》上表示，台灣應該加入習近平推動的「中國夢」，而且她認為，台灣的國際醫療生意，就是「大陸醫療」生意，她即是一心想將台灣鎖進中國的醫療服務市場中。張育美旗下的天晟醫院更標榜自己是「大陸福布斯富豪企業CEO來台首選醫院」 。

如果張育美當選，將在立法院進一步推動「便利醫院西進」的法案，連同國民黨提出的《自由貿易經濟特區特別條例草案》中的「國際醫療機構醫療社團法人」規劃，進一步排擠全民健保有限的醫療資源。台灣醫生大量西進或轉做非健保的「國際醫療」後，國人看病將更困難，排隊排更久。政黨票拒投國民黨，讓張育美落選，健保醫療，根留台灣，不西進。

【拉下張育美，還差100萬票】

十二月中，共有六個機構發表政黨票民調，國民黨政黨票支持率分別為為15.21 %(自由時報) 、21.6% (綠黨)、22.8% (兩岸政策協會) 、23.7 %(美麗島電子報)、24%(聯合報) 、32%(TVBS)。

暫以聯合報民調國民黨支持率24%，整體未表態率29%，推估大選得票率33%為討論基礎，並假設2016年16.4%的政黨票投給得票不滿5%政黨，由其餘83.6%得票分配全部34席的經驗值不變。

要拉下張育美，必須把國民黨的政黨票得票率從33%拉低八個百分點到25%，國民黨分配的不分區席次才會由13席降到10席，讓第11名張育美落選。以2016年不分區政黨票有效票1219萬票計算，還差97萬5千票。

50萬人，一人拉兩票，拒投國民黨。讓張育美落選，保障民眾就醫權利。

※二公民陣線po文

政黨票拒投國民黨三個理由

再過三個星期，就要投票了，除了總統選票、選區立委選票外，您的第三張選票「政黨票」將決定三十四席「全國不分區立委」如何分配。

台灣公民陣線呼籲「政黨票拒投國民黨」，因為投給國民黨，就是支持吳敦義 ( 國民黨名單第14名 ) 、 張育美 ( 國民黨名單第11名 )、吳斯懷 ( 國民黨名單第4名 ) 進國會，這將對台灣的主權與民主體制、醫療健保、國家安全產生重大傷害。

今年1月2日，習近平提出「一國兩制，台灣方案」，倡議「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商」。吳敦義隨後於2月14日回應「未來國民黨若執政，經過兩岸折衝，國民黨政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議」。如果，吳敦義進入國會，他就可以立法委員兼國民黨(前)主席的身分，參加「國共論壇」，到北京人民大會堂，參與「一國兩制，台灣方案」的「民主協商」，傷害台灣的主權與民主。政黨票拒投國民黨，讓吳敦義落選，國民黨不再提一中和平協議。

張育美是天成醫療體系負責人，張育美帶領的天成「大陸西進小組」，響應中國「十二五規劃」，積極推動台灣醫院到中國投資，要把台灣社會費心培養的醫療專業人才帶到中國，幫醫院財團老闆「發大財」。如果張育美當選，將在立法院進一步推動「便利醫院西進」的法案，連同國民黨提出的《自由貿易經濟特區特別條例草案》中的「國際醫療機構醫療社團法人」，將進一步排擠全民健保有限的醫療資源，台灣醫生大量西進或轉做非健保的「國際醫療」後，國人看病將更困難，排隊排更久。政黨票拒投國民黨，讓張育美落選，健保醫療，根留台灣，不西進。

吳斯懷曾任六軍團指揮官、參謀本部聯準室主任、陸軍副司令，是負責北台灣防衛重任且與聞國軍重要作戰計畫的高階將領。退伍後，吳斯懷出任陸軍官校校友總會副會長，竟多次參與「中山‧黃埔‧兩岸情」論壇，唱和中共「構建和平架構」「推進建立軍事互信機制」「共謀和平統一」等主張。2016年4月13日，吳斯懷於鳳凰衛視《震海聽風錄》節目上，公開支持中國成立南海防空識別區。讓吳斯懷落選，國軍共軍分清楚，軍隊才知道為何而戰。

Youtube/東森關鍵時刻：不分區甩不掉「紅色名單」？2019/11/22

首次點名張育美和中國關係很近…..(約在1：58開始….)

※張育美：台應積極參與中國夢

https://www.chinatimes.com/newspapers/20140121001044-260302?chdtv