西元1931年建造的三貂角燈塔，位於新北市貢寮區三貂角，是本島最東邊的燈塔，也是太平洋許多過往船隻重要的方向指標。圖／陳順勝

台杏的2020年宜蘭人文教育進修行程，第三天9月20日上午來到國境之東的三貂角風景線，我們一行人從濱海公路，步行上去15分鐘進入三貂角燈塔風景區。西元1931年建造的三貂角燈塔，位於新北市貢寮區三貂角，是本島最東邊的燈塔，也是太平洋許多過往船隻重要的方向指標。燈塔內設有展覽室，展示臺灣燈塔的史料與珍貴圖片。濱海公路通車後1992年元月起正式開放參觀，是我國最早開放民眾參觀的燈塔。

三貂角燈塔被稱為台灣的眼睛，是台灣最東邊的美麗燈塔，坐落在臺灣最東的岬角上，頂層外有環繞陽台的燈塔造型，燈塔旁設有民用航空局飛航服務總台三貂角雷達站(俗稱圓蛋)。燈塔於1935年完工，二戰時遭盟軍戰機炸射毀損，當年傷痕保留後依舊可見，燈塔於1946年修復運作，重新綻放光彩。

三貂角燈塔是太平洋區的重要指標，素有台灣的眼睛之稱，塔高16.5公尺，28秒連閃白紅光兩次，射程約25海浬，是太平洋許多過往船隻重要的方向指標，看到燈塔的光，就知道抵達福爾摩沙了。

燈塔內設有展覽室，展示臺灣燈塔的史料與珍貴圖片。包括裝置在羅盤上的方位圖、測星或太陽高度來訂船位用得的六分儀、燈塔燈泡、裝置在羅盤玻璃蓋上調整角度決定目標位置用的方位鏡、空和氣壓計、自記氣壓儀、分度儀。

三貂角乃臺灣在雪山山脈伸向太平洋的三貂角岬尖處，海岸最東端一處遍布岩石的岬角，位於新北市貢寮區福連里與宜蘭縣頭城鎮石城里之間的海岬地帶，沿岸佈滿巨石，浪花拍打岬岸的壯觀加上一片湛藍天空，這裡特殊美麗的景觀驚艷了行經拜訪的西班牙船艦，而有了一個充滿異國情調的舊名「聖地牙哥Sandiego」，又經過台語的音譯，如今我們稱此處為「三貂角」。

1626年，來自菲律賓的西班牙船艦航抵臺灣東北角海域，準備進佔北台灣，相傳於此建立聖地牙哥城堡，台語將西語名字轉譯成「三貂角」，與今日富貴角同為源於歐洲語言之地名。富貴角（荷蘭語：Hoek指岬角，巴賽語：打賓/ta-pin)，乃台灣本島極北端之海岬，行政上屬新北市石門區。位於海岬上的富貴角燈塔也為台灣島最北端之燈塔。在地質構造上，主要是由第4紀大屯火山彙之竹子火山熔岩流入海中所形成的緩斜河階岬角。 富貴角與台灣本島最東的三貂角（貢寮區）和鼻頭角（瑞芳區），合稱「北台灣三角」。

三貂角燈塔屹立在極東峽角上，面向太平洋，每28秒連閃白、紅光兩次，在夜晚以溫暖光芒指引方向，照亮討海人回家的路。這裡也是熱門的旅遊景點，純白的燈塔建築、足球形的航路雷達、希臘風涼亭，以及愛心裝置藝術等，燈塔旁還有個圓拱小教堂，由儲放煤油的倉庫改建而成，復古木門加上彩色玻璃窗，處處充滿甜蜜浪漫的氛圍；居高臨下的位置及開闊的視野，更是日出迷及攝影迷的聖地。



左側遠方是三貂角燈塔，右方足球形建築是雷達站。圖／陳順勝

往下走還有個秘境觀景台，在此享受海浪與岩石碰撞的美麗浪花，擁抱山海相鄰、海天一線的絕美景色，回頭還可看到蜿蜒步道、白色燈塔及足球形雷達站同時出現在畫面中，皆是三貂角數一數二最美的風景。燈塔旁的幸福教堂廣場都是滿滿的裝置藝術，浪漫十足的希臘風圓拱型涼亭、一群又一群圓滾滾的白色綿羊像是在竊竊私語、還有幾何圖形拼湊而成的愛心，皆以純淨的白色來襯托藍天的美麗，搭配海天一線的風景感覺置身希臘，中古世紀老舊感的木門、圓拱式屋頂加上彩色玻璃窗，原本是提供堆放燈塔燃油的倉庫，現在燈塔已不燒煤油了，倉庫也閒置多時，經過改造後變身為供婚紗拍攝的景點。

燈塔內有展示館，在燈塔主體下設陳列室，陳列著全國燈塔的分佈圖、郵局發行的燈塔郵票與財政部關稅總局的主要業務，還有不同的燈具零件和模型。引發我系列考證的興趣。首先要回答為何西班牙人可以建立航線到得了台灣？他們航海與利用天文航行定位的技術，在燈塔內的展示可以找到答案。我也從世界古地圖發展來連結找答案。

安倍明義「台灣地名研究」：所謂『三貂』之名，乃是起原於1626年5月西班牙船發現台灣東北角，以西班牙名Santiago命名的史實。明末流寓臺灣的沈光文在「平台灣」中寫成「三朝」，黃叔璥的「台海使槎錄」及「台灣府誌」則寫成「山朝」，想必都是Santiago的諧音字。在雙溪鄉的北部有個三貂，與瑞芳鎮的交界處則有標高525公尺的三貂嶺，在瑞芳鎮的南部另有一個三貂嶺。此外，「臺灣省通志」同治9年條列舉北臺灣歸順諸社中載有三貂社，可見其實是先有三貂的社名，才引發了西人Santiago諧音的聯想。

西元1626年時西班牙船艦2月8日由提督帶領佔領菲律賓，由菲律賓出發，5月4日航抵台灣東北角山貂角海域，準備進佔台灣北部，在三貂角的時候，只見巨石遍地，而且旁邊並沒有河、湖，所以判定這個地方不能成為良好據點，但因不知其地名，為了方便記載於航海日誌，所以就用拉丁文命名該地為San Diego（聖地牙哥)， 5月16日由基隆社寮島登陸。早期當地居民使用閩南語音譯為「三貂」，又「三貂」地處台灣最東邊的岬角，所以這個地方就被命名為「三貂角」了。



走道觀景台後可看到沿著蜿蜒步道走到三貂角白色燈塔及足球形雷達站。

至於三貂角燈塔之設立，三貂角燈塔因位處「三貂角」而得名。西元1929年及1931年時，因日本船舶—撫順丸及華南丸，先後於三貂角附近海域遭遇海難沉沒，日本政府因此開始籌建燈塔以防止悲劇再發生，並於西元1935年建造完成，燈塔隨即開始運作。燈塔的燈器為三等煤油白熱燈，每旋轉一周需要花二十八秒鐘的時間，包括紅、白光閃爍共計兩次，光力為200,000支燭光。

如果根據我們的直覺判斷，以為台灣島極東之地應該是位在台東，但是出人意料的是，台灣島極東之地竟然是三貂角。三貂角於地質意義上，屬於雪山山脈極北端與海毗連之地。

我們離開三貂角燈塔浪漫美景之旅繼續往北途經福隆海水浴場、金沙灣海濱公園、龍洞灣岬步道、南雅奇岩區、水湳洞陰陽海、蕃仔澳漁港，最後到基隆望海巷風景區略是停留在從南港搭高鐵回高雄。