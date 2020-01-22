美國疾病控制與預防中心（CDC）21日宣布在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場和芝加哥奧黑爾國際機場增設對武漢旅客入境檢查，以檢測旅客是否存在發熱等新型冠狀病毒相關症狀。圖／取自CDC網站

中國方面證實，截至22日早上7點，共確診323例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中湖北270例、北京10例、廣東17例、上海6例、浙江5例、雲南1例、四川2例、江西2例、山東1例、天津2例、河南1例、重慶5例、湖南1例。此外，台灣也出現1例確診病例。

中國境外，有4個國家報告了確診病例，其中美國1例、日本1例、泰國2例、韓國1例。中國大陸多個省份以及香港、新加坡和澳大利亞還報告了疑似病例。

美國疾病控制與預防中心（CDC）週二（1月21日）宣布，將在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（ATL）和芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）增設對武漢旅客的入境檢查，以檢測旅客是否存在發熱等新型冠狀病毒（2019-nCoV）的相關症狀。

CDC上週五就宣佈在舊金山國際機場、紐約肯尼迪機場和洛杉磯國際機場對武漢旅客進行入境檢查，截止目前，已有超過1,200名旅客接受了檢查。

疾控中心還表示，所有從武漢起飛的旅客，無論是直飛還是轉機，現在都將被重新安排到以上5個機場接受檢查。此外，已有14個機場收到通知，並已處於警戒狀態。

CDC週二再次舉行了有關新型冠狀病毒的電話簡報會，南希．麥斯尼耶（Nancy Messonnier）博士說：「疾控中心在今天將旅行健康建議提升至2級（黃色警示級別）。」

美國今天確診了首例新型冠狀病毒肺炎病例。這名男性患者於1月15日從武漢返回美國華盛頓州，隨後前往醫院就醫。

根據病人的旅行史和症狀，院方懷疑這名男子感染了新型冠狀病毒，於是採集樣本連夜送往疾控中心，經疾控中心檢測後確診。這名患者目前狀況良好。

CDC正在與華盛頓州和當地合作夥伴密切合作。CDC的一個小組已經被派往華盛頓州，支援正在進行的調查，其中包括追踪密切接觸者，以確定是否有其他人患病。