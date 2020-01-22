中國方面證實，截至22日早上7點，共確診323例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中湖北270例、北京10例、廣東17例、上海6例、浙江5例、雲南1例、四川2例、江西2例、山東1例、天津2例、河南1例、重慶5例、湖南1例。此外，台灣也出現1例確診病例。
中國境外，有4個國家報告了確診病例，其中美國1例、日本1例、泰國2例、韓國1例。中國大陸多個省份以及香港、新加坡和澳大利亞還報告了疑似病例。
美國疾病控制與預防中心（CDC）週二（1月21日）宣布，將在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（ATL）和芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）增設對武漢旅客的入境檢查，以檢測旅客是否存在發熱等新型冠狀病毒（2019-nCoV）的相關症狀。
CDC上週五就宣佈在舊金山國際機場、紐約肯尼迪機場和洛杉磯國際機場對武漢旅客進行入境檢查，截止目前，已有超過1,200名旅客接受了檢查。
疾控中心還表示，所有從武漢起飛的旅客，無論是直飛還是轉機，現在都將被重新安排到以上5個機場接受檢查。此外，已有14個機場收到通知，並已處於警戒狀態。
CDC週二再次舉行了有關新型冠狀病毒的電話簡報會，南希．麥斯尼耶（Nancy Messonnier）博士說：「疾控中心在今天將旅行健康建議提升至2級（黃色警示級別）。」
美國今天確診了首例新型冠狀病毒肺炎病例。這名男性患者於1月15日從武漢返回美國華盛頓州，隨後前往醫院就醫。
根據病人的旅行史和症狀，院方懷疑這名男子感染了新型冠狀病毒，於是採集樣本連夜送往疾控中心，經疾控中心檢測後確診。這名患者目前狀況良好。
CDC正在與華盛頓州和當地合作夥伴密切合作。CDC的一個小組已經被派往華盛頓州，支援正在進行的調查，其中包括追踪密切接觸者，以確定是否有其他人患病。