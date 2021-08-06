藝人小S徐熙娣日前透過Instagram稱讚我國奧運「國手」，竟被中國小粉紅「出征」，且連丟好幾個代言，損失千萬。前總統馬英九表示，看到這個新聞讓他很難過，若兩岸人民彼此仇視，這樣不會有前途，應該要想辦法來改善關係、減少敵意，才能引導雙方政府往和平穩定方向努力。

馬英九說，經濟學人曾有報導台灣是世界上最危險的地方，他看到報導後很難過，「我在台灣住這麼久，從來不知道這麼危險」，雖然有人說這不能完全怪台灣，但如果是這樣，為什麼他執政八年沒有這些問題，共機不會常來繞，他也說若蔡英文總統目前拿不出新辦法取代過去的「九二共識」，那希望她回到過去主張的「維持現狀」，他樂意再扮演一次「馬維拉」改善兩岸關係。

馬檢討台灣不怪中國

針對馬英九的言行，再有修養的人都想飆髒話，兩岸之間的不和諧是台灣要消滅中國嗎？是中國人幫中國選手加油而被台灣人攻擊嗎？馬英九怎麼檢討台灣，不談中國？小S住在台灣為台灣選手加油，與中國人為中國選手加油完全一樣，是中國人像瘋狗一樣，看到人就咬，馬英九竟然不談瘋狗，反而怪台灣人沒有善待瘋狗，馬英九到底甚麼地方出問題？

事後小S也打破沉默，強調「我不是台獨」！小S當然不是台獨，所謂台獨，就是當年台灣受到外來政權殖民統治時，要擺脫外來政權，這當然與小S扯不上關係。事實上在毛澤東年代，台獨還與中國共產黨有共同的敵人，就是中國國民黨。小S或許沒有弄清楚，中國要消滅的不是台獨，而是台灣。

一位友人表示，台灣人要罵的是中國政府，不是中國人，立即被其他人反駁。一般國家，人民的意見常與政府的手段相左，中國當然也如此，唯獨一項例外，就是對台灣的態度，絕大部份中國人對台灣的主張，與政府一樣，連滯留在國外，不願意回歸祖國的中國人，也主張台灣要接受中國統治。馬英九真的不知道中國政府及絕大部份中國人要消滅台灣嗎？

目前台灣的處境與當年的中國一樣，日本要消滅中國的政策是相當堅定，中國人抵抗也是必然的。但也有人主張對日本釋出善意以期待日本正面的回應，代表人物就是汪精衛，他曾經對蔣介石說：「君為其易，我任其難」，表示「你去領導容易的抗戰吧，我來承擔艱難的和平工作」。當年日本要消滅中國是不變的政策，要如何追求和平？今日中國要消滅台灣也是不能更改的政策，馬英九要如何獲得中國的善意？

目前中國對台灣與以前日本對中國的態度完全一樣，都堅定要消滅對方，毫無轉圜餘地。汪精衛主張對日本不能硬碰硬，需要和談，今日的馬英九則主張搞好兩岸關係。馬英九與汪精衛一樣，都主張期待敵人的善意，只是敵人絕對不鬆手。中國人稱汪精衛為漢奸，台灣人當然稱馬英九為台奸。