世界衛生組織將「職業倦怠症」（Burn-out）視為疾病，將其定義為「長期無法排解工作壓力而導致的症候群」，是一種「職場現象」。示意圖／HUICHING

工作後才是懷疑人生的時刻：

看到高中同學在facebook上哀嘆:「從Pokémon go到Switch，再到LABO，真的讓我很佩服任天堂。完全顛覆傳統的作品，一個賣夢想願景，一個翻轉傳統思維。反觀自己現在的工作好無趣…...」我想，這是許多跟我一樣的「職場後菜鳥」所面臨的深層麻木與撞牆期吧！

過去，在學生時代，大家都有著既定的目標，國小六年、國中三年、高中三年……可以說，許多事情都是早已安排好的，不需要花太多精力，就能完成。然而，工作後卻完全不是這樣。工作一、兩年了，一切似乎變得熟悉，但也少了點衝勁與當初的熱忱……體驗到職場上的無力感，以及面對曾有夢想的逐漸遠離，那是種欲振乏力的精神空虛，不斷蔓延！

對此，世界衛生組織更首次將「職業倦怠症」（Burn-out）視為疾病，將其定義為「長期無法排解工作壓力而導致的症候群」，是一種「職場現象」（occupational phenomenon）。世界衛生組織指出「職業倦怠症」會出現三種病徵，包含：「1、覺得容易疲倦，缺乏工作動力2、陷入負能量黑洞中3、工作表現不佳，處理事情效率低落。」面對這樣的撞牆期，該怎麼做呢？就來了解一下！

面對撞牆期的4大糾結:

糾結1：過了適應期，無趣感劇升

起初工作時，戰戰兢兢，就像一年級的小學生。因此，剛出社會的新鮮人，做任何事都是全力以赴，所有的辛苦與不滿都吞肚內。然而，當工作慢慢上軌道後，開始發現:「一切好像都少了點什麼，無趣感劇升！」

糾結2：重複、無意義的任務

進行任務就像反覆學習。好比同樣的故事講了一千零一次，再怎麼有耐心的聽者都會哈欠連連、備感疲倦… 然而，在職場中會發現:「同樣的事情，總是反覆發生，甚至連出錯的地方都一樣！」重複、無意義的任務，逐漸消磨著工作者的心志與熱情。

糾結3：想挑戰其他領域，卻裹足不前

社會新鮮人最容易犯的毛病就是：「覺得好像什麼工作都可以做做看，也都想試試看，但卻猶豫再三，或不知道該如何下手，時間竟不知不覺蹉跎了…」普遍而言，這是許多上班族都會遇上的大牆，卡在那兒，前進也不是、後退也不是，反倒焦慮的情緒一再湧上、反覆折磨著內心！

糾結4：對未來感到恐懼

對於現在的自己，覺得好像沒有特別突出的地方；對於未來的自己，也不知道會變得怎麼樣.....可以說，這種糾結來自於內心最深沉的「恐懼」！有人會推給時代，但與其推給時代，不如說是「心魔」作祟，因為每個時代、每個人都會遭遇類似的問題。或許，恐懼就是個提示，告訴我們去面對！



工作若陷入一成不變的困境，讓人容易缺乏衝勁與熱忱。示意圖／

3大秘訣解除職場倦怠

秘訣1：找到自己的人生地圖

撞牆期的糾結點在於：「我們過於關注當下、此刻的困境與無力！卻沒有翻開自己的人生地圖，看看現在的自己，在哪個位置上！還需要多少燃料、儲備多少能量，才能繼續往下一個目的地前進。」事實上，每個人，在每個時期，都該翻開自己的人生地圖，重新檢視自己「走了多遠」、「還剩多少哩路」，是否更接近夢想了一些！

秘訣2：發揮自己的特長、優勢

在職場中，並非一無所獲。這些年來，我們多多少少都學到了些什麼？洞悉了些什麼？並且慢慢了解，什麼是自己的最愛！這些都是在工作過程中，最棒的禮物。好在，這些累積，不會白費，也不會憑空消失。將這些「特別與奇特」紀錄下來吧！它們會成為我們轉接到下一個目的地的最好養分與力量。尤其，記得好好鼓勵自己一下。記得，這是多麼棒的時刻呀！

秘訣3：把工作、興趣和生活相結合吧！

工作的本質，是生活的一部分。而興趣，是自己的一部分！工作與興趣，其實都是我們的生活故事。在工作中，找到跟興趣相結合的因子，是讓工作更有趣的元素。要不然，「苦中作樂」一下也好。還記得，自己小時候的夢想嗎？還記得，放在儲藏室內的兒時塗鴉、走音小提琴嗎？拿出來重新賦予它意義吧！由鑽研興趣開始，慢慢讓生活更加豐富…

調整自己大步向前：

在職場上所面臨的深層麻木與撞牆期，讓人恐懼，但並不可怕。雖然，這著實非常折磨人。不過，其實不管是剛開始工作的社會新鮮人，或是已經工作十多年，半新不舊的職場中堅份子，必定都曾為此問題深深憂慮及煩惱過。

然而，只要先從「人生地圖」下手，由自己的目標與現狀中做比對，很快就能發現自己到底喜歡什麼、厭惡什麼、想要在什麼方向做努力。事實上，「書寫」是最好的自我揭露過程。記下開心的、不開心的、待改進的地方......不久，就能益發貼近自己真正喜歡的事物了！記得，在枯燥中找樂子，是建立工作歸屬感的關鍵。如此，不僅可以慢慢建立自信，也對於手中的工作，將更有認同感了！