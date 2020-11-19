蓬佩奧說，台灣從來就不是中國的一部份。事實上台灣不是中華民國，中華民國也不擁有台灣。且讓我們看看，蔡總統到底要把台灣帶到什麼地方？示意圖／擷自美國國務院flickr

美國國務卿蓬佩奧於11月12日，接受修伊維特電台（Hugh Hewitt Show）專訪時說，「台灣從來不是中國的一部份Taiwan has not been a part of China」，這是美國自第二次大戰結束至今，對台美關係最清晰的官方定調。中國外交部、國台辦在第一時間的反應則是，嚴厲批評蓬佩奧顛倒黑白、編造謊言，破壞中美關係、損害台海和平穩定。台灣外交部發言人歐江安則表示，感謝蓬佩奧對台灣的支持和對台灣民主的肯定，但強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

國務卿在節目中對訪問的記者說：「使用正確語言是很重要的，台灣從來就不是中國的一部分，這在雷根政府就已確定的政策。過去35年來美國兩黨政府，都承認也奉行該政策。美國對台承諾，跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範，生活在台灣的人民，應該受到中國人尊重，那是他們曾經作出的承諾，相信這是兩黨都同意的。我希望，只要中國人和台灣人還無法搞定相處之道，這種情況就會持續下去。我們應該兌現已經作出的承諾，並承擔一系列義務。您已經看到了有關向台灣出售武器，以增強其防禦能力的公告。坦率地說，所有這些事情都是為了履行，對中國和台灣人民之間的承諾。」

中國外交部屢屢搬出，中美之間的三大聯合公報：1972年2月28日上海公報、1979年1月1日建交公報、及1982年8月17日八一七公報，來強調他們所堅持一中原則的正當性與合理化，即「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則」。然而，這三個聯合公報始終存在著兩個版本，即「中國說及美國說」的各說各話，本來就毫無交集，重要的是國際法怎樣說。

這三個聯合公報所依憑法源，即國際法理的授權是，1971年10月25日聯合國第2758號決議，在表決通過後「立即將蔣介石的代表，驅逐出他們在聯合國、及其所有有關組織中的席位。（to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupied at the United Nations and in all the organizations related to it.）」該決議文是國際社會，對中國的認知，即中華人民共和國取代中華民國，是世界公認唯一合法代表全中國的政府，但根本未涉及台灣，與台灣本來就毫無瓜葛。

所以儘管中國在每個公報上自說自話，一再強調台灣是中國一部份的主張與聲明，但只要攤開任何一個公報，美方的立場則始終如一，美國都說聽到了、認知（acknowledge），但從未曾說同意、承認（recognize）。中國的態度總是一廂情願、想當然耳，天真地以為美國，早已忘記聯合國安全理事會於1950年11月30日所召開，第530次會議的決議，投票結果九比一、判決台灣不屬於中國，法理早已有定論。

二次政黨輪替還在捍衛中華民國

目前在台灣執政是民進黨政府的蔡英文，她是繼李登輝、陳水扁、馬英九之後，第四位由台灣人民直接選舉產生的總統。按理說，台灣人民選出的總統理當稱為台灣總統，但其真實官方的職銜，卻是中華民國總統。過去台灣社會民智未開，在國民黨高壓統治下奉行黨國體制。隨著李登輝窮畢生之力開創民主，總算終結了萬年國代、國會全面改選、總統由人民直接選出。在國民黨執政年代，因其來自中國依然眷念昔日輝煌歲月，所以一再附和中國共產黨的一中原則；說白了馬英九這批人他們骨子裡，自認自己就是中國人。但令人不解的是，已經第二次政黨輪替，現在擁有國會席次過半數的民進黨、蔡英文政府，卻依然捍衛中華民國體制。她說中華民國台灣，是目前台灣社會的最大公約數。

民進黨的外交部，在評論蓬佩奧的「台灣從來不是中國的一部份」時，居然高喊「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。」言下之意似乎說，台灣是屬於中華民國。在外交部官方網站，依然大言不慚地刊載著「 臺灣的國際法地位 」說帖（2010/03/23）：「一、前言。二、臺灣主權歸還中華民國的法律依據及事實。三、《舊金山和約》、《中日和約》與臺灣主權歸屬。四、結論。」其所依憑的論述就是，承襲國民黨一脈相傳陳腔濫調的開羅宣言、波茨坦宣言、日本降伏文書、及中日和約。一路硬拗說，日本早已把台灣主權，歸還給中華民國真是活見鬼。

若大的外交部，不乏飽學之士，卻竟然如此不負責任地想矇騙台灣百姓。開羅宣言：根本就是沒有共識的電台播報新聞稿，蔣介石、羅斯福、邱吉爾，三巨頭在開羅開會，是針對戰後要如何界定日本領土的意向表達，所有在一戰、二戰中被日本掠奪領土必須歸還，但台澎不是，所以最終只留會議記錄卻無人簽署。波茨坦宣言：第八條提到開羅會議所討論，日本領土需限制於本州、四國、九州、北海道及其他盟軍所同意的島嶼，蔣介石根本沒有列席開會，當然就無人提及台澎歸屬。日本降伏文書：表達日本無條件接受，波茨坦宣言所有條款，完全無涉台澎歸屬。中日和約：是遵循舊金山和平條約的子約，第五條明文告知，日本不僅放棄於一戰、二戰中，在中國所有掠奪，並回溯到1901年辛丑條約的所有權益，但並不涉及於1895年所簽訂的馬關條約。然而外交部竟如此這般硬拗，用低俗說帖，其與中國政協主席汪洋的說詞如出一轍，有何差別？該說帖真的該好好地改版重寫了。如果法理不明，可以求諸野、就教社會賢達之士呀！在其官方網站，一再刊載不實資訊，除了凸顯其法理認知薄弱外，更讓人不解為何兩岸外交部口徑一致？

針對國務卿聲明「台灣從來不是中國的一部份」，民進黨蔡英文政府似乎胸有成竹地說，中華民國台灣過去不是、現在不是、未來也不會是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。但請不要忘記，一旦把台灣冠上中華民國，那不正好引狼入室，自己把台灣送上北京虎口、自找死路嗎？因為依據聯合國2758號決議，中華民國在國際社會，已經正式被中華人民共和國給繼承了。美國與國際社會，則總是把台灣與中國完全區隔分開，美國更是早在1979年，透過台灣關係法，撤銷承認中華民國；奈何在台灣執政的民進黨，硬是要把台灣套入中國。台灣社會朝野最大的盲點，就是把台灣現況，當成是國共內戰未靖的殘局。執政者也一再吹噓，台灣目前已經是一個主權獨立國家，國號叫中華民國，蔡政府修飾為中華民國台灣。



作者指出，美國與國際社會，總是把台灣與中國完全區隔分開，美國更是早在1979年，透過台灣關係法，撤銷承認中華民國；而現在的執政者卻一再吹噓，台灣是一個主權獨立國家，國號叫中華民國。圖為2019年10月10日遊行花車。示意圖／總統府

果真如此，中華民國是一個主權獨立的國家，那中華人民共和國算什麼、叛亂集團？中華民國究竟要如何與中華人民共和國區別？它到底是要代表14億中國人，還是2350萬台灣人？中國人會同意接受嗎？自己有此能耐嗎？如果是要代表台灣，那請公告台灣何時入籍，中華民國憲法的固有疆土？國民大會或立法院，可曾有開會記載公開討論嗎？其實現有的中華民國，在國際社會是一個，享有台灣治權的管理當局，但仍未擁有台灣的法理主權。當蓬佩奧說「台灣從來不是中國的一部份」時，是針對中華人民共和國，也適用於中華民國。所以應該更具體明確地說，「台灣從來就不是任何中國，包括中華人民共和國或中華民國的一部份。」

2017年1月13日，蔡英文在訪問中美洲四國，回國前過境舊金山，向當地的僑民說「中華民國是有希望的國家，大家要對台灣有信心，也要對總統有信心，現在也許看起來有些一頭霧水，但請您們信任我，我會帶領大家走向那個地方。」在她的心目中總是，把中華民國與台灣掛鉤相提並論。現在蓬佩奧已正式聲明，台灣從來就不是中國的一部份，台灣不是中華民國，中華民國也不擁有台灣。且讓我們拭目以待，看看蔡總統到底，要把台灣帶到什麼地方？