美國國務卿蓬佩奧於11月12日,接受修伊維特電台(Hugh Hewitt Show)專訪時說,「台灣從來不是中國的一部份Taiwan has not been a part of China」,這是美國自第二次大戰結束至今,對台美關係最清晰的官方定調。中國外交部、國台辦在第一時間的反應則是,嚴厲批評蓬佩奧顛倒黑白、編造謊言,破壞中美關係、損害台海和平穩定。台灣外交部發言人歐江安則表示,感謝蓬佩奧對台灣的支持和對台灣民主的肯定,但強調,中華民國台灣是一個主權獨立的國家,不是中華人民共和國的一部份,這是事實,也是現狀。

國務卿在節目中對訪問的記者說:「使用正確語言是很重要的,台灣從來就不是中國的一部分,這在雷根政府就已確定的政策。過去35年來美國兩黨政府,都承認也奉行該政策。美國對台承諾,跨越黨派,兩黨都了解台灣是民主典範,生活在台灣的人民,應該受到中國人尊重,那是他們曾經作出的承諾,相信這是兩黨都同意的。我希望,只要中國人和台灣人還無法搞定相處之道,這種情況就會持續下去。我們應該兌現已經作出的承諾,並承擔一系列義務。您已經看到了有關向台灣出售武器,以增強其防禦能力的公告。坦率地說,所有這些事情都是為了履行,對中國和台灣人民之間的承諾。」

中國外交部屢屢搬出,中美之間的三大聯合公報:1972年2月28日上海公報、1979年1月1日建交公報、及1982年8月17日八一七公報,來強調他們所堅持一中原則的正當性與合理化,即「世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實,也是國際關係基本準則」。然而,這三個聯合公報始終存在著兩個版本,即「中國說及美國說」的各說各話,本來就毫無交集,重要的是國際法怎樣說。

這三個聯合公報所依憑法源,即國際法理的授權是,1971年10月25日聯合國第2758號決議,在表決通過後「立即將蔣介石的代表,驅逐出他們在聯合國、及其所有有關組織中的席位。(to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupied at the United Nations and in all the organizations related to it.)」該決議文是國際社會,對中國的認知,即中華人民共和國取代中華民國,是世界公認唯一合法代表全中國的政府,但根本未涉及台灣,與台灣本來就毫無瓜葛。

所以儘管中國在每個公報上自說自話,一再強調台灣是中國一部份的主張與聲明,但只要攤開任何一個公報,美方的立場則始終如一,美國都說聽到了、認知(acknowledge),但從未曾說同意、承認(recognize)。中國的態度總是一廂情願、想當然耳,天真地以為美國,早已忘記聯合國安全理事會於1950年11月30日所召開,第530次會議的決議,投票結果九比一、判決台灣不屬於中國,法理早已有定論。

二次政黨輪替還在捍衛中華民國

目前在台灣執政是民進黨政府的蔡英文,她是繼李登輝、陳水扁、馬英九之後,第四位由台灣人民直接選舉產生的總統。按理說,台灣人民選出的總統理當稱為台灣總統,但其真實官方的職銜,卻是中華民國總統。過去台灣社會民智未開,在國民黨高壓統治下奉行黨國體制。隨著李登輝窮畢生之力開創民主,總算終結了萬年國代、國會全面改選、總統由人民直接選出。在國民黨執政年代,因其來自中國依然眷念昔日輝煌歲月,所以一再附和中國共產黨的一中原則;說白了馬英九這批人他們骨子裡,自認自己就是中國人。但令人不解的是,已經第二次政黨輪替,現在擁有國會席次過半數的民進黨、蔡英文政府,卻依然捍衛中華民國體制。她說中華民國台灣,是目前台灣社會的最大公約數。

民進黨的外交部,在評論蓬佩奧的「台灣從來不是中國的一部份」時,居然高喊「中華民國台灣是一個主權獨立的國家,不是中華人民共和國的一部份,這是事實,也是現狀。」言下之意似乎說,台灣是屬於中華民國。在外交部官方網站,依然大言不慚地刊載著「 臺灣的國際法地位 」說帖(2010/03/23):「一、前言。二、臺灣主權歸還中華民國的法律依據及事實。三、《舊金山和約》、《中日和約》與臺灣主權歸屬。四、結論。」其所依憑的論述就是,承襲國民黨一脈相傳陳腔濫調的開羅宣言、波茨坦宣言、日本降伏文書、及中日和約。一路硬拗說,日本早已把台灣主權,歸還給中華民國真是活見鬼。

若大的外交部,不乏飽學之士,卻竟然如此不負責任地想矇騙台灣百姓。開羅宣言:根本就是沒有共識的電台播報新聞稿,蔣介石、羅斯福、邱吉爾,三巨頭在開羅開會,是針對戰後要如何界定日本領土的意向表達,所有在一戰、二戰中被日本掠奪領土必須歸還,但台澎不是,所以最終只留會議記錄卻無人簽署。波茨坦宣言:第八條提到開羅會議所討論,日本領土需限制於本州、四國、九州、北海道及其他盟軍所同意的島嶼,蔣介石根本沒有列席開會,當然就無人提及台澎歸屬。日本降伏文書:表達日本無條件接受,波茨坦宣言所有條款,完全無涉台澎歸屬。中日和約:是遵循舊金山和平條約的子約,第五條明文告知,日本不僅放棄於一戰、二戰中,在中國所有掠奪,並回溯到1901年辛丑條約的所有權益,但並不涉及於1895年所簽訂的馬關條約。然而外交部竟如此這般硬拗,用低俗說帖,其與中國政協主席汪洋的說詞如出一轍,有何差別?該說帖真的該好好地改版重寫了。如果法理不明,可以求諸野、就教社會賢達之士呀!在其官方網站,一再刊載不實資訊,除了凸顯其法理認知薄弱外,更讓人不解為何兩岸外交部口徑一致?

針對國務卿聲明「台灣從來不是中國的一部份」,民進黨蔡英文政府似乎胸有成竹地說,中華民國台灣過去不是、現在不是、未來也不會是中華人民共和國的一部份,這是事實,也是現狀。但請不要忘記,一旦把台灣冠上中華民國,那不正好引狼入室,自己把台灣送上北京虎口、自找死路嗎?因為依據聯合國2758號決議,中華民國在國際社會,已經正式被中華人民共和國給繼承了。美國與國際社會,則總是把台灣與中國完全區隔分開,美國更是早在1979年,透過台灣關係法,撤銷承認中華民國;奈何在台灣執政的民進黨,硬是要把台灣套入中國。台灣社會朝野最大的盲點,就是把台灣現況,當成是國共內戰未靖的殘局。執政者也一再吹噓,台灣目前已經是一個主權獨立國家,國號叫中華民國,蔡政府修飾為中華民國台灣。



作者指出,美國與國際社會,總是把台灣與中國完全區隔分開,美國更是早在1979年,透過台灣關係法,撤銷承認中華民國;而現在的執政者卻一再吹噓,台灣是一個主權獨立國家,國號叫中華民國。圖為2019年10月10日遊行花車。示意圖/總統府

果真如此,中華民國是一個主權獨立的國家,那中華人民共和國算什麼、叛亂集團?中華民國究竟要如何與中華人民共和國區別?它到底是要代表14億中國人,還是2350萬台灣人?中國人會同意接受嗎?自己有此能耐嗎?如果是要代表台灣,那請公告台灣何時入籍,中華民國憲法的固有疆土?國民大會或立法院,可曾有開會記載公開討論嗎?其實現有的中華民國,在國際社會是一個,享有台灣治權的管理當局,但仍未擁有台灣的法理主權。當蓬佩奧說「台灣從來不是中國的一部份」時,是針對中華人民共和國,也適用於中華民國。所以應該更具體明確地說,「台灣從來就不是任何中國,包括中華人民共和國或中華民國的一部份。」

2017年1月13日,蔡英文在訪問中美洲四國,回國前過境舊金山,向當地的僑民說「中華民國是有希望的國家,大家要對台灣有信心,也要對總統有信心,現在也許看起來有些一頭霧水,但請您們信任我,我會帶領大家走向那個地方。」在她的心目中總是,把中華民國與台灣掛鉤相提並論。現在蓬佩奧已正式聲明,台灣從來就不是中國的一部份,台灣不是中華民國,中華民國也不擁有台灣。且讓我們拭目以待,看看蔡總統到底,要把台灣帶到什麼地方?