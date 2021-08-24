世界維吾爾第七屆代表大會2021 年 11 月12〜14 日將在捷克-布拉格舉行。圖為世維會第六屆代表大會。擷自網路，田牧提供

2021年8月22日，世維會發布新聞公告：2021 年 11 月12〜14 日，世界維吾爾第七屆代表大會將在捷克-布拉格舉行。

世維會發言人迪里夏提介紹：

世界維吾爾代表大會全體代表大會代表每3年透過選舉產生。25個國家昨天分別舉行選舉，產生共200位新任代表。他們將召開第7屆全體代表大會，選舉新一屆16個委員會和執行委員會委員，並且選出新任主席。

第7屆全體代表大會原定於2020年11月舉辦，但是2020年，由於COVID-19疫情全球泛濫，會議被迫往後順延，被推遲一年舉行。

世維會主席辦公室根據第6屆執行委員會決議制定召開第7屆全體代表大會的行動計劃，並且設立籌備委員會予以推動。執行委員會於7月7日的視訊會議中無異議通過，將於11月12日至14日在布拉格召開第7屆全體代表大會。

世維會指出，基於2019冠狀病毒疾病防疫規定，第7屆全體代表大會除以實體方式進行外，無法親自出席的代表將以虛擬方式參加，大會也將邀請國際專家、觀察員、非政府組織、政治人物和學者與會。

本屆16個委員會在大會中就世維會2017年至2021年活動及財務進行報告後，現任主席與各委員會委員將任期屆滿卸任，新一屆委員和主席隨即就任，後續會議將由他們接手召開，以制定世維會未來3年的行動計畫。

迪里夏提指出，本屆世維會執行委員會也作出改革選舉制度，使其更具包容性的決定，這包括將會對年輕代表及女性代表提供更多機會；獨立運動人士或未任職地區性維吾爾組織人士也可以參選等。

他還表示，第7屆全體代表大會將廣邀國際組織、不同國家國會議員及支持世維會理念人士與會，選舉將由獨立觀察員監督並且進行審核。世維會也歡迎國際媒體前往布拉格採訪報導。



世維會發言人迪里夏提。圖／田牧提供