川普政府對於中國的策略，充滿戲劇性，例如貿易談判高潮迭起，歷經兩年，中間過程令人眼花撩亂，加上去年開始中國在台灣周邊展現軍事威脅的頻率增加，對台灣而言是嚴苛挑戰。圖／民報資料照

美中經濟丶科技丶政治丶軍事等對抗愈演愈烈，在川普總統11月初連任投票之前，充滿變數，除了貿易戰，對華為等中國高科技公司的制裁。川普政府高級官員，包括國務卿丶國家安全顧問丶司法部長等對中國嚴詞抨擊。

美國丶中國的對抗，有其結構因素，加上新冠疫情丶香港國安法實施丶美國總統選舉等，雙方衝突與日俱增。在南海雙方軍事角力，近日在台灣海峽也受到波及。中國長期對於台灣文攻武嚇，去年習近平五項對台政策，更加限縮台灣的自主空間。雖然事後有些轉變，但是香港局勢變化，美國丶中國的對峙，民進黨政府再度完全執政。台灣與中國的互動，一直處在不穩定狀況。

去年開始中國在台灣周邊展現軍事威脅的頻率增加，今年初新冠疫情爆發，情況沒有緩和，反而因為香港局勢丶美中對峙，軍事演習丶軍機繞台等有增無減。川普政府以及包括民主丶共和兩黨，對於中國政策，有一些相同之處。面對中國的崛起，歩步進逼美國，美國必須採取強有力因應策略。至於因應措施，共和丶民主兩黨有若干差別。川普政府對於中國的策略，充滿戲劇性，例如貿易談判高潮迭起，歷經兩年，中間過程令人眼花撩亂。

全面性科技丶軍事丶政治對峙，更加錯綜複雜，又有選舉變數。但是全面圍堵中國坐大，對於中國大陸未能因為經濟發展轉型為民主國家。習近平主導之下，中國民族復興，一帶一路等擴張作為。在香港的悍然作風，愈來愈多民主國家引以為懼，但是否形成1950年代的冷戰體制，尚未定論。拜登如果當選，甚至川普連任，沒有選舉因素，對於中國的策略是否與目前稍有差異，仍待觀察。

台灣自1950年代迄今，夾在美國丶中國之間，因為國際體系丶亞太次體系及美國丶中國的互動，國際地位有若干階段性變化。除了台美關係，台灣與中國大陸的兩岸互動，雖然不少受到美丶中丶台三角關係的左右，但是仍有部分操之在雙方手中。2000〜2018美國希望兩岸維持現狀策略，樂見兩岸和平共處，2008〜2016馬英九主政，與中國大陸的緊密互動，美國不希望台灣過度靠攏中國，但是樂觀其成。

中國國家政策調整，對於台灣愈漸強硬，適逢美國丶中國對峙升級，美國對於台灣的友好措施陸續推動。台灣在亞太第一島鏈，美國印太戰略，美國台灣共同民主自由人權，美國對付中國的籌碼等因素。包括軍售丶一連串通過友台法案丶派遣部長級官員來台等。美中衝突，中國對台灣一貫反獨促統，不放棄武力攻台，民進黨執政之後不接受一中原則的九二共識。中國政府在處理香港問題，面對美國進逼，南海危機四起，台灣海峽也風起雲湧。

1995、1996年中國兩度對台發射飛彈，二十多年之後，台灣又面臨嚴峻的挑戰，台海風雲再起。二十多年歲月，台灣丶中國丶美國均發生不少變化，目前台海狀況與二十多年前台海危機，有些差異，但是對於台灣人民及政府均是嚴厲考驗。目前美國因為一些因素，對於台灣比較友善，中國對於美國的回應，以和為主。但是中國透過軍事丶宣傳告訴台灣丶美國，中國的底線丶可能做法，台灣大意不得。

維護台灣生存發展，係全民的共識，負責任的政府，更是責無旁貸。今年初新冠疫情迄今，長達七個月之久，尚未看到盡頭，台灣人民與政府齊心協力表現不俗。美中對抗以及台海風雲，更加嚴苛挑戰，有待集思廣益。