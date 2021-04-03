老共想靠著華爾街金主，包裝中國企業上市，所謂利用ADR在美國吸金的時代結束了。

這項訊息意味著美中經濟脫鉤正在加速腳步，當然要感謝川普去年下台前，埋下一個弱化中共經濟的計謀，如今，「川規拜隨」，美中爭霸的大格局，逼迫屬於華府建置派的拜登，也要硬起來，因為，習近平咄咄逼人，以為拜登比較親中，應該會改變川普的強硬，持續回到美中合作老路，讓中共吸取美國經濟科技鮮血，而且吸好吸滿，很顯然，拜登也不傻，美中合作是美國完蛋，脫鉤才能拯救美國。

習近平顯然忘了，美國不管是親中或親台，老美最終仍以親美為主軸，今天的世局演變到老美無法生活，甚至美國變老二，老美不反擊中共的下場，就是老美自己死無葬身之地，和老共鬥爭的世界沒有雙贏。

中概股遭到狙殺

3月27日，全球股市大震盪，股迷專家歸咎於債券殖利率大幅提高，其實，最大的因素是中概股在紐約遭受狙擊，如同蝴蝶效應，訊息連接波及上海、深圳、香港股市，然後擴大到持有中概股最多的華爾街投資銀行，摩根大通、摩根史丹利，以及瑞士信貸和日本野村證券，也受到影響，每一家損失金額上看百億，虧損巨大。

這波狙殺中概股的效應，表面上是新疆人權血棉花事件所引發，其實，真實的背後就是美中兩國開始搶美金，拜登政府上台後，已經喊出美國基礎建設大計畫，預定要投資四兆美金，重新打造美國，美國的公共建設已經老舊，這是事實，但是，這幾年美國經濟復元太慢，武漢瘟疫又受重傷，新型建設被拖延，如今拜登欲圖重建，這句話當然是對「華爾街之狼」暗示，要把美金留在美國使用，聽懂話語的巴菲特，早早出清中概股，包括中國移動，中海油等股票，長期以來，華爾街扮演把美金送給中共的腳色，幫助中共壯大，自己賺滿佣金，反過來卻傷害美國經濟，更糟糕的是被形容「紅色惡龍」的中國企業，很多企業體質並不好，卻藉著會計審查漏洞，居然通過審查，可以在美國上市，很多中國企業根本就是假的公司，沒有生產也不出口，遇到美國派員到現場審查時，就造假蒙騙過關，很多華爾街白領還扮演牽線腳色，偽造文件一起詐騙美國人，川普已經看到問題嚴重性，如果不砍斷中共對美國的吸血鬼行徑，美國不但不會偉大，而且還會越來越衰弱，於是，去年，「外國公司問責法案」在參眾兩院通過後，川普立即簽署執行。

今年3月26日，美國參議院對本法的部分條文修正，適用1938年的美國證券交易法，其中最重要的就是外國公司在美國上市，必須接受美國的會計審查，並且不得有政府從中控制的事實，這一點是所有中概股的致命傷，這項修正當然是針對中國而來，這一下來，包括阿里巴巴、百度、騰訊，200多家企業，下跌幅度幾乎超過30%，持有中概股的華爾街金主和外資，更是哀鴻遍野，台股只是小幅震盪，不受影響。

華爾街金主選邊站

3月31日，來自路透社的消息說，「一個自稱具宗教道德本位的投資團體，呼籲所有投資者，不應該投資有人權迫害紀錄的公司」，這個宣告也暗示中共想要持續從老美身上扮演吸血鬼的時代結束了。

老美既然準備經濟脫鉤，所以，中共為了報復，把怒氣出在特斯拉身上，也就在情理之中了，老共指控特斯拉電動車，有內部監控行為，即便特斯拉把姿態放低，恐怕很難逃過被制裁的命運，老共只要在他頭上按一個罪名，阻礙中國電動車發展，特斯拉就完了，不要以為火星人就會一路平安發財。

這一切是中共自作孽不可活，企業中成立共產黨組織，政治嚴重干預經濟活動，就這一條文，所有中概股都必須捲鋪蓋，回到香港上市，中國企業只能吸中國血，再也無法寄生美國了。

作者指出，今年3月26日，美國參議院對本法的部分條文修正，適用1938年的美國證券交易法，規定外國公司在美國上市，必須接受美國的會計審查，並且不得有政府從中控制的事實，這一點是所有中概股的致命傷。示意圖／Pixabay