醫界能人強者不勝其數，入寶山習醫三年以來，若說是從川河見識到江海，這次有幸拜訪李明亮教授，才領略到真正的大洋。當年，甫入台大醫科，懵懵懂懂地在台下聽著前院長謝博生教授說道：台大醫學系以「培育良醫、服務社會、領導醫界、貢獻人類」為教育目標，難以想像渺小如我何德何能？然而，前輩中有偉大如李明亮教授，確為有德有能者，其學問、研究、行政、臨床等皆出群拔萃，曾任慈濟大學創校校長、行政院衛生署署長、國光生技董事長，為台灣尤其醫學、教育領域貢獻良多。

李明亮教授生於台南歸仁，與我同為南部囝仔，慣說台語，那熟悉的語腔讓我彷彿還能看到當年逃學去旁聽、逃課去做實驗的好小子，靈魂未老、堅勁未減，求知的熱情在八十四歲的教授身上只有越燒越烈，追逐知識對教授只不過是現在式與未來式的差別，他就是個從未停止學習的人。

談起在台大醫學系的求學經歷，教授認為，他們那一代是「Pachinko」時代。台灣的醫學生就像一顆顆小鋼珠，每個人的起點都差不多，有些人落到最容易掉進的洞裡，平平凡凡地過一生，有些人運氣不錯，掉進比較好的洞，有了些成就，李教授便是其中一個。大學時期，教授就已發表四篇論文，並因其中關於DNA的研究，申請到Duke University小兒科實習，隨後因緣際會進入University of Cambridge的實驗室，後來更申請成為Johns Hopkins研究員。李教授謙遜地表示，他的人生是由一連串「偶然」造成——大學時偶然猜想DNA是細胞受外力死亡的關鍵，就猜個正著；接待外賓時，和Brian Hartley相談甚歡，意外獲得進入實驗室的機會；二十年前短暫回台擔任客座教授，竟成為二十年後受學生引薦，擔任慈濟大學創校校長的契機。

李教授的求學過程看似一連串幸運，但絕不是僅憑幸運，而是他能察覺到「偶然中的必然」，緊緊抓住每一個關鍵機會。若非持續學習遺傳學知識，他無從獲得DNA是細胞生存關鍵的靈感；若非立即著手相關實驗，他無從發表影響一生的論文；若非長期對DNA的興趣與研究，他無從和Brian Hartly相談甚歡；若非主動拜見臨床遺傳醫學祖師爺Victor McKusick，他無從進入Johns Hopkins，並遇見這位最重要的mentor。當『必然』出現，你必須要緊緊抓住，想好如何開拓，否則機會就流過了，你根本不會意識到！」李教授堅定地說。

那麼我們究竟該抱著什麼樣的態度學習呢？李教授不斷強調：多讀書、多思考，了解得透徹，方能更快速地學習新知。就如同「錢滾錢」，學問也會賺學問，這就是為什麼同一場演講，博學多聞的人會學得比他人更多。教授也建議我們能夠找到一門自己有興趣的基礎科學並精熟之，未來不論遇到什麼樣的問題，都可以用這一套思維去剖析。

教授認為學習的另一大關鍵是mentor——一位能引領你去思考和學習、願意幫助你、指引你並永遠關心著你的人，中文可譯為良師益友。李教授曾說，年輕時最大的遺憾莫過於沒有找到一位好的mentor，導致很多事情都只能靠自己摸索、犯錯、繞遠路。「如果當初有一位好的mentor，現在我的發展會很不一樣。」到美國後，李教授遇到了一生最重要的mentor——Victor McKusick教授，不但在Johns Hopkins時期，給他許多指引，更幫助他爭取到New Jersey的職位，甚至在他離開Johns Hopkins後仍一直關心著他。鑑於mentor之重要性，李教授建議年輕學子，若對某領域感興趣，可以主動多向該領域的老師請教，就可能遇見影響自己一生的貴人。當然，向老師請教不只是拋出問題，對於要和老師討論的內容先有充分認識和準備，才有深入交流的可能。

李教授學習生涯夜以繼日鑽研學問，相對近年，大學生活越趨多元，學生們有豐富的課內外事務可參與，教授樂見學生廣泛參與社團、營隊、活動籌辦等，「這些經驗將來都是你的資產，別人搶不走。」課內、課外、感情等時間分配沒有一定準則，端看這些選項對你而言有多重要。課外興趣的發展可以用於調劑忙碌的生活，李教授就有兩個研究頗深的興趣－－古典音樂和郵學。李教授自小學習小提琴及大提琴，大學曾加入台大交響以及杏林弦樂團，出社會後雖沒有繼續學習，從教授提及古典音樂時的自信神情，就可以知道他對古典音樂的鍾愛！另一個興趣則是年輕一輩比較少接觸的郵學，李教授曾分析郵票上的化學物質，撰有《台灣民主國郵票及郵史》一書，在國際郵學界獲獎無數。

這一路走來，看似一帆風順、從容飽滿，實則是李教授披荊斬棘、開疆拓土而來。高三那年夏天，保送台大的他也曾因被家人說服而妥協，將最有興趣的哲學系排至醫學系之後；在台大醫學系這幾年，他也曾茫然，翹掉幾門系定必修，溜到外系課程旁聽；實驗室時期，他也曾冒險，在無防護措施、無師長指引下，獨自操作鈷六十；甚至出國研究後，他也曾退縮，看似簡單的幾個實驗步驟屢試屢敗，最終在師長建議下知難而退。妥協、茫然、冒險、退縮，這不也是在我們青春裡錯落的踉蹌嗎？我們不也都曾在不同社會角色間妥協、在模糊不清的未來前茫然、在無知衝動下魯莽、在困難與挑戰前退縮？李教授妥協，但他並不割捨，在挖掘醫學研究樂趣的同時仍持續接觸哲學，驕傲地說自己「眼睛從沒離開過哲學」；李教授茫然，但他並不頹喪，積極尋找符合自身興趣的外系課程，追求心之所向；李教授冒險，但他並不魯莽，他清楚自己為甚麼而冒險、又想冒險到甚麼地方，很幸運地得到了成果且毫髮無傷；李教授退縮，但他並不放棄，當年沒做成的題目他至今仍念念不忘，經常思考著可能的解答。是啊，我們都曾妥協、曾茫然、曾冒險、曾退縮，但你割捨了嗎？頹喪了嗎？魯莽了嗎？放棄了嗎？李教授沒有，他仍樂觀、積極、謹慎、堅定地走在這條路上。

如果能回到六十多年前，想對剛進台大醫學系的自己說些什麼？李教授說他會給自己兩個忠告：第一，找到自己的mentor；第二，好好看書，不要亂看，要看出發展趨勢的苗頭所在。他始終相信，如果年輕時能有一位mentor引導他前進，整個人生的路途都會很不一樣。他又提醒，學問必須既廣且深，至今他仍覺得自己書讀得不夠，或者說不夠有效率，每個人的時間都有限，應該選擇效益最高的書好好研讀。訪談間，李教授不斷強調自己走的是一條「異常」的路——花太多時間在研究上，並非典型、未必會成功，不建議我們完全效仿。然而，在這非典型卻傳奇的一生中，很多道理都通用各處、值得學習。

年輕醫學生的好奇和青澀似乎正是教授話匣子命定的鑰匙，裡頭裝滿各樣珍品，每一件都值得賞玩，教授要我們找到人生導師、要我們多問多學、要我們把握機會、要我們花時間了解病人……，重點之多，畫起螢光筆恐怕五光十色，我只知道，在教授一生無盡的偶然與必然間，他已經從一顆小鋼珠，淬煉成璀璨的鑽石，此夜如獲至寶，無價能及。李明亮教授幾年前曾出過一本書《輕舟已過萬重山》，此時雲深不知處的我，好比汪洋中的一條船，雖然不知道自己是不是正在邁向偉大的航道，但我誠摯地感謝大我六十二屆的資深學長李明亮教授，樂意用寶貴的四個小時領我一程，願未來的我能在山重水複疑無路時，思量教授當晚諄諄教誨，方得柳暗花明又一村。

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