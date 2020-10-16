中國是台灣的敵人，到中國的台灣人變成人質的機會不小。圖為李孟居（左）和鄭宇欽（右）被中國指為「台諜」，截至目前為止，海基會過往通報一四九例台人在對岸失蹤案件，現在仍有48件無法確認下落或失聯。。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

針對中國官媒《央視》連三天播報「台諜」案，大陸委員會副主委兼發言人邱垂正於15日重申，中共濫捕並編造子虛烏有的劇情，一再惡意的政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常的學術交流，截至目前為止，海基會過往通報一四九例台人在對岸失蹤案件，現在仍有48件無法確認下落或失聯。邱垂正譴責北京當局企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑，「也提醒我們的民眾，參與兩岸交流將出現潛在的風險。」

十年前，一位退休教官緊迫盯人的方式找筆者，表示對岸要招待赴九寨溝遊覽，筆者堅決婉拒，並表示筆者屬對岸註記的台獨黑名單，不方便去，退休教官表示沒有問題，筆者還是沒接受，因為中國是一個完全不能信任的國家。依中國的習性，筆者到了對岸，對方若不是很熱烈地招待，就是讓筆者回不來，因為筆者不夠「大咖」，回不來的或然率不小。

危邦不入，為何非去中國不可？

筆者一輩子沒有去過中國，香港也只有過境，沒有入境。一則由蔣政權就可以透視中國共產黨，「危邦不入」。一則全世界可去的地方多的是，為何非去中國不可？蔣家年代的中國國民黨與中國共產黨是完全一樣的匪類。只是台灣歷經政治民主化，中國國民黨也跟著改變，中國共產黨則保持原來的面貌。

從表面上看，以前台灣有很多政治犯，事實上很多政治犯原來沒有牽涉政治，坐了牢之後才變成真正的政治犯。依據柯旗化老師的陳述，他一生兩度以政治犯的名義坐牢，事實上第一次坐牢時完全沒有牽涉政治，而是莫名其妙被抓，後來才知道有一位朋友在日本見過史明，回台灣就被抓，中國國民黨的鷹犬逼他說出回台灣之後見過誰？柯旗化老師就是與他吃過一餐飯而坐牢，坐了牢之後才介入政治運動，第二次坐牢就是貨真價實的政治犯。

小時候常聽長輩討論「思想犯」的議題，只是不清楚甚麼是「思想犯」，長大之後，才清楚在中國國民進黨政權壓迫下，沒有任何動作，只在腦袋裡想就足以坐牢。中國共產黨與以前的中國國民黨完全一樣，甚麼事都沒做就足以坐牢。台灣人真奇怪，旅行也好，就業也好，世界之大，何處不能去，為何非去中國不可？

中國還停留在極權的社會，不只沒有民主，連最基本的人權都沒有，基於「危邦不入，亂邦不居」的理念，本來就不應該去中國，任何人在中國都有受到迫害的機會，尤其是台灣人，扮有「潛伏性人質」的角色。消滅中華民國，併吞台灣是中國不變的政策，為了讓台灣政府屈服，他們會施展各種手段，包括扣留人質。

保護人民是政府應盡的責任，但不能為了少數人而犧牲國家。中國本來就是台灣的敵人，併吞台灣是不變的政策，到中國的台灣人變成人質的機會不小，台灣已面臨很多苦難，台灣人不應該再添加麻煩。



作者指出，中國本來就是台灣的敵人，併吞台灣是不變的政策，到中國的台灣人變成人質的機會不小。示意圖／Pixabay，民報合成