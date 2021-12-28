習近平上台後錯估情勢，認為超越美國時機己到，在內政上轉向極權專制，在經濟上實施「國進民退」，結果搞垮經濟。圖／擷自中國人民網2021.11.1

中國準備過苦日子

12月初，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院的院長李稻葵，在出席經濟論壇時表示，「中國準備過苦日子了，未來幾年，可能會是中國改革開放40年以來，經濟最困難的時期」。獲有哈佛大學博士學位的李稻葵，是中國最受各界推崇的經濟學者之一，同時備受中共官方器重，多次獲邀在中南海研討會上，向習近平、李克強等人建言獻策。過去如果有人說中國經濟不好，中共會指控「惡意攻擊」。但現在是「御用經濟學家」出面示警，且在中國各大媒體刊登，顯示中國經濟確實遇到極大的麻煩。

中國人民的收入低

從2010年開始，中國就成為了全球第二大經濟體，人均GDP也超過了一萬美元，國力變得越來越強大。不過，人均GDP不等於人民的收入。一般而言、中國人民的收入並不高。一個多月前，中國最高級別投資銀行「中金公司」發布一份有關「中國人民收入」的研究結果，節錄如下：

*2.2億人月收入低於500元人民幣（88.5美元）。

*5.5億人月收入低於1000元（157美元）。

*13.2824億人，約佔中國總人口的95%，月收入低於5000元（885美元）。

中金公司總結：「不要以為大家真的都很富有，實際上都在為一口飯而努力謀生」。

上面的統計數據顯示，中國人民的收入相當低，正如中金公司的總結「都在為一口飯而努力謀生」，一點都不像世界第二經濟大國人民應得的待遇。如今又要人民在未來幾年要過更苦的日子，真是「苦上加苦」。

國進民退、戰狼外交 習近平政策重創中國經濟

為什麼中國會走入今日的窘境？都是因為中國共產黨野心太大，想要統治世界，毛澤東就曾經說：「要把地球管起來」。到了鄧小平時代，中國己經被共產制度折騰到一窮二白，看到與美國親近的盟邦都會富起來，因而實施「改革開放」的親美政策，並訓令下屬必須「韜光養晦」。歷經鄧小平、江澤民、胡錦濤三任元首，中共從美國賺取大量外匯（美國也願意配合，因為誤信中國富起來後會民主化），並且用盡欺騙、偷竊、耍賴等各種卑劣的手段，從外國取得各種產業技術，促使中國經濟快速的發展。很快的，中國躍進為世界第二大經濟體。

習近平上台後錯估情勢，認為超越美國時機己到，在內政上轉向毛的共產極權專制，在經濟上實施「國進民退」政策，打壓民營企業，強化國有企業，加強對經濟的控制。對外採取戰狼式的外交策略，引發「美中貿易戰」，進而與全世界對立，形成目前「天下圍中」的態勢。結果造成民營企業倒閉，外資企業與產業鏈從中國撤出，失業潮湧現，重創中國經濟。



中國最高級別投資銀行「中金公司」研究顯示，中國人民的收入相當低，「都在為一口飯而努力謀生」。示意圖／擷自網路，民報合成

前景不樂觀 中國人未富先老

目前中國經濟下滑的徵兆己經開始呈現，最明顯的就是中國內部己經傳出「失業潮來臨」與「公務員減薪」等社會問題，嚴重的衝擊習政權。明年秋季中共二十次黨代表大會將決定習近平能否取得連任，在這期間「擁習派」與「反習派」是否會爆發劇烈的爭鬥，已經成為全世界關注的焦點。

中國經濟受困將是長遠的趨勢，因為數十年前中共的「一胎化」政策，造成目前中國正面臨「人口老化」與「人口減少」的衝擊。在這種情況下，二、三十年內中國經濟受困的處境將難得改善。

經濟轉型：台灣成功 中國失敗

近二年來，世界各國深受疫情困擾，影響經濟發展。台灣不但控制住疫情，而且在台積電領軍下，科技產業蓬勃發展，股市屢創新高，台灣儼然已成為「科技島」。在政府與全民努力下，台灣經濟己經轉型成功。

中國的情況卻完全相反，高速的經濟成長己經成為過去式，迎來的是全民要過苦日子。失敗的原因就在中共欲想要「取代美國成為世界霸主」的野心。為了與美國爭霸，中共不把經濟發展的紅利回饋在人民身上，而是花巨款在：收買非洲國家以便控制聯合國、發展「一帶一路」擴大國際影響力、擴張軍備抗衡美國並威脅鄰近小國等。假如這些款項能用在人民身上，增加人民收入，必能提升內需帶動良性的經濟循環，今天一定會有不同的景象。可惜中共的胡作非為糟蹋中國，也傷害全世界。