作者自序

我生長在「萬般皆下品，唯有讀書高」的書香家庭。在上世紀5、60年代小學生惡性補習風氣方熾的年代裡，雙親是小鎮學校的「惡補名師」。

囿於當時的社會氛圍，以及本身在小鎮教育圈內的名望，雙親根本不理會我這獨子的音樂性向，一刀切的強求我在學科道路上全力向前衝刺。這種高壓式的殷切望子，種下了我日後對升學的信心，完全崩解。

在那之前，老天爺似乎與我雙親連手助糾為虐

——讓我是個「左撇子」。

——除此之外，出生時右手大拇指，又分裂成畸型的「雙乳山」。

這兩個先天遭遇，徹底斷送了我學習術科所須基本的人體工具，註定此生無緣踏進音樂的校門。

當雙親發覺「教學生20多年來唯一具有音樂天份的，竟然是自己的兒子」時，韶光倏忽已流逝20多年。

當聽到這句話，我早已終日陷於社會醬缸裡，操勞著三餐溫飽、奔走於上班道上的路人甲了。

回顧那個年代，學校對習樂者的冷遇，中產階級對古典音樂的冷感，進而整個社會對這領域的冷落，使得當代古典音樂留給全民的印象——那是高端家庭的產物、階級人士的餘興，平民百姓根本不能當飯吃。

處在這種環境，我從就讀高一，即與同學在興趣上自然的隔離——他們鎮日死唸教科書，我在看五線譜（當時我的作品，後來打入洪小喬的「金曲獎」）。

一直進社會到退休，前後40餘年，我絕少在辦公室提起自己對古典音樂的熱愛——因為這在社會普遍陌生的專業領域，一經提起，同事肯定與我分門別類。我一定被他們築了一道道不同、無法相趣投緣的樊籬。這是同儕之間相處時我最擔心害怕的。

如今50年瞬逝，數位時代來臨。

音樂產品品項的增加，臉書的網友互動、油管的五花八門——這種榮景，想像中應能帶動台灣古典樂市場，並且應能帶動古典音樂消費群眾的人氣與氣質才是。

但無意間，接到一位網友給我的PO文，其中一句「聽古典音樂也需要勇氣」——不禁讓我驚覺。科技造就音樂活動多元化的今天：

——古典音樂在台灣，士大夫的高姿態觀念，與消費者的庶民心理鴻溝，這現象依舊存在。

——古典音樂的庭院深深，在當今功利主義的籠罩下，還是無法開啟全民共鳴共好的柴扉。

「聽古典音樂也需要勇氣」這句話，在我心中打了一個憂慮的死結。

就是這心結，益發我寫這本書的決心：

1、內容偏向通俗、小品。

儘可能不介紹交響曲、協奏曲那種「聽古典音樂需要勇氣」的大曲子。

2、以大家看了能賞心、會意、認同、共鳴的生活文藻、聊天用語，書寫我對古典音樂家族作品的觀點。

3、以人生經驗、生活體驗的心情，「不需要勇氣」，去面對、解讀我曲子的直接感覺，解除您對古典音樂的「心防」。

基於上述的心情與理念，茲將全書各單元的重點介紹如下：

波麗露

我先以這首許多人熟悉的曲子，做為本書的開卷。這是古典音樂作品中，難得的一首怪曲。我以庶民的生活經驗寫出我的心得，盼望獲得您的同感。



查爾達斯與流浪者之歌

拜德國小說家黑塞在1922年《流浪者之歌》一書盛名之賜，多數人比較熟悉這曲名。其實，這兩首曲子各有它觸動人心的特色，值得比較，值得一聽再聽。



大師們的謝世

大師們生平作品眾多，但逝世僅一次。人一旦揚名，在社會有了地位，動見觀瞻，特別是生死大事，格外受人重視。關心一下他們生前罹患的各種症頭，也是人之常情。



世界三大進行曲

喜愛進行曲的朋友們，對這三首名曲不陌生。但世界千百首進行曲，為什麼單挑它們三首「金牌」？總要理順探論一下。



指揮大師的可愛嘴臉

看著20年來國際古典音樂臺上的指揮大師們，能唱作俱佳有亮點的，我認為他們三位，應可譽為「動作明星」。



也談愛國歌曲

這種歌曲，早就被公認，是激發信心、團結人氣、鞏固戰力、邁向勝利的重要精神力量之一。

這幾首代表作，值得溫故回味。



評自怡

這幾篇，有的是好友相託，大部分是平常偶感之作。專業性高些，但不失生活聊天式的題材。其中，「也談交響樂團的待遇」，這是一般行業所不知道的薪資行情。藉此報你(妳)知。

「結婚進行曲有雙胞」，藉此讓廣大期待成家、雲英待嫁的未婚男女們，瞭解歐美的《結婚進行曲》有兩首，在播放進行上，有先後之分。



馬勒作品之我見

這一篇當為本書的壓軸，是我出本書的心願。但將這題目延伸成一本書，我沒這本事，也無意這樣做。

當無意接受馬勒這位時代音樂大師的作品，並將個人看法形成文字後，我很清楚，必定引起爭議。

果不其然：

臉書的「古典音樂社」中，一位網友的來信，用冷漠的文字對我開炮，斥責我對馬勒大師作品的不敬。

內容一旦呈現爭議，自然就會產生「改革」與「保守」兩派。

這是人類思想見解與鬥爭過程中，很自然的兩分法，我不以為杵。

序文，是書中之鑰。是全書的濃縮、作者著作之初心，有一窺知全貌的功用。

個人30多年的醫院職場生涯，看遍生之喜、死之慟的場景。

這種人命消長與無常，回饋在世事相遇上，我始終有追求「一代賢哲居陋巷，古今聖人隱深山」的憧憬。



對本書，我也汲汲營營於尋找撰序者能為書添色增彩。

但在寧為消費者的清流下，能有「職場成就與興趣所造成角色反差」的古典音樂能者來撰序，藉此幫助來自各行各業的準愛樂朋友們，在探尋古典音樂路上，感同身受，獲得拋磚引玉的啟?，是我最大的殷望。



基於這理念，我很榮幸邀請既是經驗豐富的古典音樂鑑賞家，同時也是聞名台灣的鹿港「阿振肉包」負責人鄭永豐先生賜序，讓本書蓬蓽生輝，無上榮感。

只要您因此書進一步對古典音樂喜愛，就是我的最大榮耀。



蔡崇熙著作《聽古典音樂需要勇氣？》圖／民報合成

作者簡介

蔡崇熙 筆名馬芝君，1949年出生於鹿港小鎮，中興大學法商學院（現台北大學）社會系畢業。1966年起先後三次作曲得獎、灌製五張唱片，舉辦兩場「百人大合唱作曲發表音樂會」，著有攝影今昔（雄獅出版社）、超越算命迷思（蓮花出版社）、聽古典音樂需要勇氣。

經歷

1974～1977年，聯合報、中國時報、中央日報民俗專欄寫作

1977年9月正式在台北國泰綜合醫院上班（國泰綜合醫院1977年2月15日開幕）

1978年端午節，創議舉辦「鹿港龍舟比賽」，使鹿港鄉土文化復興，成為當今聞名台灣的文化觀光古鎮

1979年11月～1980年2月夜間兼職民生報「體育新聞組」編輯

1988年5月代表彰化秀傳醫院隻身前往台南，爭取接辦台南市立醫院「公辦民營」。經11個月努力，接辦成功。秀傳醫院從此名揚台灣醫學界

1989～2010年先後擔任兩所醫院、一家精神醫院行政副院長

1983年6月～ 本職醫院工作，1990年以後兼習紫微斗數算命

2001年，自由時報「命與運」專欄寫作