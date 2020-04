WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)稱這3個月來遭到許多怒罵、種族歧視,「攻擊就是來自台灣」,台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示,自從2017年譚德塞擔任世界衛生組織秘書長後,對台灣人更不友善,甚至展開一連串歧視台灣的動作。不但不再邀請台灣衛生部長以觀察員身分參加WHA(世界衛生大會),連台灣人拿護照要去旁聽的權益都被剝奪。

台灣聯合國協進會表示,2018年,世界衛生組織為了慶祝70周年紀念日舉辦了一個健走活動:「為對話而走——挑戰全民健康」。在這個健走活動中,來自歐洲、美國和台灣的台僑及台灣人,穿著「HEALTH FOR ALL— WHO for TAIWAN」T恤被主辦單位要求脫下,原因是他們身上T恤印有,TAIWAN(臺灣)兩字。

當時,台灣聯合國協進會WHO宣達團團長蔡明憲,當場跟瑞士警方抗議,為何我們要脫掉印有TAIWAN(臺灣)的T恤,瑞士警方隨即表示這是WHO秘書處下令印有TAIWAN(臺灣)的T恤必須脫掉否則不能參與健走遊行,隨即我們就被阻止在路邊,而來自全世界各國的與會者大家拿著國旗穿著母國的傳統衣服展現團結愉快的氣氛,與我們穿著TAIWAN(臺灣)T恤的隊伍形成強烈的對比。也因為台灣人的抗議,外交部的交涉,去年2019年,WHO秘書處就不敢阻擾參加健走的台灣人穿著TAIWAN字樣的T-SHIRT,所以面對不合理的打壓,我們一定要表達抗議。

台灣聯合國協進會指出,2017年譚德塞接任世界衛生組織秘書長後,台灣人連WHA(世界衛生大會)旁聽的權利都被取消,以往每年WHA大會開幕開始都會開會旁聽席給來是世界各國人民旁聽,而每年宣達團為了能夠旁聽,都是一早六點半就在WHO排隊,因為我們知道我們入場還有機會可以跟世界各國的代表或者國際NGO組織交談表達台灣要加入WHO的訴求,但是譚德塞接任秘書長後,不但不再邀請台灣衛生部長以觀察員身分參加WHA(世界衛生大會),連台灣人拿護照要去旁聽的權益都被剝奪,譚德塞上任後就是展開一連串歧視台灣的動作。

宣達團發言人曾琮愷表示,如今譚德塞因為配合中國隱瞞疫情,刻意將武漢肺炎改名為(COVID-19,新型冠狀病毒)導致全球疫情大爆發,截至4/9,全球192個國家及地區已有逾146萬9920起確診病例,死亡病例8萬6289例。這樣歧視台灣的WHO秘書長,居然抹黑台灣歧視他的膚色,根本是顛倒是非,每年台灣人在場外表達要加入WHO(世界衛生組織)時被他歧視跟羞辱,他應該還好好感受什麼才是被歧視的滋味。