我們面對的日用品中，最不缺的大概就是紙張，廁紙不缺代用品，搶它幹嘛？人在發急時會失去理智，來不及思考，看到別人做什麼就做什麼。小心紅色第五縱隊有益擾亂社會秩序倒是真的，看到有人危言聳聽的煽動就要檢舉。圖/取自經濟部臉書

我不反對家裡儲備一些日用品，避免一用完就非得要立即出門去買。但是每次看到有人大肆搶購廁紙，例如購物車上堆滿廁紙，都覺得這些人腦子有問題。最起碼，作為城市居民，居屋可謂寸土尺金，擺滿廁紙，是把住家當倉庫嗎？就是要囤積居奇，也要囤些值錢的東西啊。家裡沒有廁紙用，會死人嗎？

童年在印尼時，那裡的老僑，已經不用廁紙，跟隨當地民眾用水洗肛門，他們認為這比廁紙擦更乾淨；我們家是第一代，還保持中國習慣。1950年代我回到中國生活，用的廁紙就與在印尼的滾筒式廁紙不一樣，而是一張張的黃色粗糙馬糞紙，大小還沒有A4紙大。在物質供應緊張時，廁紙也要憑票供應，每人一個月買30張。我當時就講怪話，如果拉肚子怎麼夠用？

其實當時中國城鄉勞動階層並不太用廁紙，只有知識分子才有這個臭架子。城市工人很多都用看完的報紙擦屁股，因為各個單位各個部門都有訂報紙，農民更沒錢買廁紙，他們用樹葉，甚至用瓦片。用報紙有風險，除了據說油墨擦肛門可能導致痔瘡，更因為報章上經常有偉大領袖老毛的照片與語錄，擦到屁股上構成“現行反革命罪”；所以用的時候要學習中宣部對報紙內容先進行政治審查。

1980年代初期，中國開始改革開放，有學生出國留學了。他們到了美國，很驚訝公廁裡居然擺放免費的柔軟潔白捲筒式廁紙，有些人就不客氣的把整捲廁紙拿下來帶回家，貪心多一點的還多跑幾間，實現美國的共產主義制度。至於後來用廁者因為沒有廁紙造成的尷尬，自然不在這些共產主義者考慮範圍內。當年的台灣留學生對此應該還有記憶，因為報章上拿這來取笑過。

1983年9月23日，香港出現搶購廁紙潮，那是因為中國要收回香港，那次兩國代表談判時不太順利，公報上沒有出現“有益有建設性”字樣，導致港元匯率暴跌，我賣掉手裡的美元稿費換回港元，第二天實行聯繫匯率，我一下賺了2千港元，等於半個月的薪資。而去搶購廁紙的理由是因為港匯暴跌要去保值，這不是腦殘是什麼？

紙張不缺 搶它幹嘛？

我們面對的日用品中，最不缺的大概就是紙張，廁紙不缺代用品，搶它幹嘛？即使要抹手抹嘴巴，也有紙巾手巾可以用啊。我到現在還保持帶手巾的習慣，從小養成的，現在看來也算環保吧。

搶購食品比搶購日用品有理，但是食品有食用期限。偶爾吃泡麵很好吃，但是要每天吃也不好受。所以即使準備一些以防不時之需，樣樣也都應該適量而已。現在即使打仗，也是速戰速決，其他民生問題，要相信民主政府一定會擺在第一位，除非不要民眾的選票了。

人在發急時會失去理智，來不及思考，看到別人做什麼就做什麼。如果前面排隊去跳河你也跟去嗎？現在有急到非搶不可的地步嗎？小心紅色第五縱隊有益擾亂社會秩序倒是真的，看到有人危言聳聽的煽動就要檢舉。

我們在政治上也切忌跟風，任何事情要先用腦子想一想，如果是羊群心理，沒有好好考慮是非對錯就盲目跟風，不是把我們自己降格為羊嗎？還好羊群還比較溫和，如果成為狼狽，那才慘了。