文章難夢千古事，得失寸心未必知；

莫似參禪空自語，喜有知音共論詩。

——〈論詩〉

一

《中國語文》月刊11月號773期，刊登台灣詩歌研究者黃福鎮的〈呂自揚《詩寫台灣》析論〉。這是台灣文學界對《詩寫台灣》的學術論文討論。

黃福鎮從台灣文學史，傳統詩歌現代化的輪廓與發展的視野，對《詩寫台灣》開創性詩作內容，和以改革性「現代化四句短詩」詩寫台灣的創作理念、藝術表現手法和風格特色，皆有精確分析。

黃福鎮〈摘要〉說：

「本書係全台首本傳統詩現代化新體詩的創作集，具開創性意義。作者並應邀演講與倡導、示範吟唱與交流，廣受好評。從傳統詩現代化的策略而言，本書提供一條傳統詩往前邁進的出口，為傳統詩現代化另創新貌，值得探究與推介。」

二

黃福鎮是以學術論文寫作方式來評析《詩寫台灣》，〈摘要〉外分五大項：一、前言；二、詩作理念；三、內容與賞析；四、藝術表現手法；五、結語。

黃福鎮說：「高雄在地資深文史作家呂自揚是傳統詩愛好者，長久以來主張傳統詩現代化，詩風另創一格。認為傳統詩歌中絕句詩是精華所在，故他的詩作也採用絕句形態的四句小詩為主，力求小巧玲瓏，言簡意賅，餘味無窮。」

呂自揚的詩歌創作主張，包括：

1.採用現代華語文與聲韻，不用古音古韻。

2.講求押韻，卻不拘格套（鬆綁平仄與對仗），以念起來自然順口，可以吟唱、具節奏與音樂美。

3.題材生活化，配合歷史與時事，輔以插圖或照片，以激發共鳴，引起閱讀與學習興趣。

為了實踐創作理論與主張，呂自揚以十多年創作生涯，在2019出版《詩寫台灣》，共收70首小詩。全書以傳統絕句（四句）結合現代詩的形式呈現，廣寫台灣名山勝水、歷史古蹟與民俗生態之美，配合55篇千餘字的歷史故事說明，同時提供相關景物的照片，內容多元且豐富。堪稱全台首本傳統詩現代化詩作的代表。



黃福鎮〈呂自揚《詩寫台灣》析論〉第92.93頁。圖／作者提供

三

黃福鎮分析呂自揚《詩寫台灣》的創作理念，一言以蔽之，「詩當平易近人帶感情。」詩要平易近人，就是指內容與題材都要實踐生活化，「帶感情」指的是創作的情感要真實，兩者都具備就是好詩，才能引起共鳴。

《詩寫台灣》的藝術表現手法：

A.「語言特性方面」有：1、自由自然，2、淺白通俗，3、直抒胸臆。

B.在表現技巧方面則有：1、感性知性兼具，2、正寫側寫兼顧。

C.風格特色有：1、擅長寫白描之美。2、洋溢樂觀創新精神：以詩歌為紐帶，挖掘台灣寶貴的文史資源，展現新時代改革創新樂觀自在的精神，以文化著力推動台灣詩歌發展。

《詩寫台灣》又稱《台灣泥土台灣詩》，顧名思義，內容是以台灣重要地景為主，輔以地方風土人情。

作者認為「江山亦要文人捧」，所以要用文學旅遊開啟詩路，「寫盡台灣風物美」，並強調寫該書是：「一首詩寫一件事，一個景、一種情」，但也希望以輕鬆心態來隨意閱讀，以了解台灣地理與歷史文化，生發愛台情懷。

呂書開篇首作以〈福爾摩沙〉為題，談台灣島誕生的故事。希望國人閱讀台灣詩應先了解臺灣。這與「汝為台灣人，不可不知台灣事」，《台灣通史》作者連橫的父親父連永昌購買《續修台灣府志》給他時所說的話有異曲同工之妙。

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黃福鎮〈呂自揚《詩寫台灣》析論〉第98.101頁。圖／作者提供[/nop]

四

黃文的「內容與析賞」，對呂著歷史古蹟、名山麗水、民俗生態三大類，皆有選三五首析論，最先析賞〈福爾摩沙〉一詩，是「以窺知詩人對台灣的感知胸懷，然後再依名山勝水、歷史古蹟與民俗風情等三類，從形式規範及內容意境上逐一進行深究與分析」：

島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；

福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。

這首詩簡要勾勒出台灣誕生的故事，做為開頭詩，符合《詩寫台灣》書名旨趣。

首句「島孤千古不知年」，記錄台灣島形貌及歷史之悠久。

後三句敘事，「天外飄來葡牙船；福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。」描述台灣被命名的由來與經過，以及進入世界版圖的開始。

福爾摩沙命名由來原是一種浪漫傳說，迄今並沒有明確文獻或檔案史料等資訊可資證實。所以用「天外飄來」四個字表達傳說與想像之美，然而「福爾摩沙」名稱在本島歷史近五百年了，早已走進台灣人的心中，作者有感而發，書寫此詩開卷，文字上不著痕跡，關愛台灣之情意在言外。



黃福鎮〈呂自揚《詩寫台灣》析論〉第109.113頁。圖／作者提供

五

黃福鎮分析呂自揚《詩寫台灣》，是以詩當引子發酵，讓更多人在閱讀台灣的詩文外，又兼具對文史知識的涉獵。

身為台灣這一代的旅人，呂自揚自許要承襲前人的經驗，腳印台灣，走在這自己的土地上旅行，要用心，更持續的去記錄時代風貌，並傳承給下一代的旅人。

黃福鎮結語說：「總之，在傳統詩詞經不斷傳承與弘揚中，守舊創新同等重要。若能與時俱進，不斷有新元素、時代感的加入，更顯偉大。

《詩寫台灣》具開創性價值，又達於雅俗共賞，為傳統詩走向現代化打開一扇窗口，也讓更多人看到當代生動活力的詩歌之美。

本文希望藉由評析其獨創的「新體詩」，表達認同並支持。



文學高手俞國基讀《詩寫台灣》：「你對台灣這片土地，深情款款，發自內心的感受，自然就是最佳的文學。」圖／作者提供



文學高手陳冠學讀《詩寫台灣》〈斑芝花詩〉：「斑芝花詩，讚！《詩寫台灣》《中國語文》對《詩寫台灣》獨創「新體詩」的學術析論。圖／作者提供

六

我的《詩寫台灣》，是一部開創性以詩寫史證史，以詩、文、圖，全方位來為吾鄉吾土四百年台灣美麗島，寫短詩立傳的著作。

成大歷史系林德政教授，以歷史學者的眼光，一眼就看出作者《詩寫台灣》的以詩寫史證史，是「全台灣第一個以這種方式研究和書寫台灣史的人！」。

很感謝研究台灣詩歌的黃福鎮，從台灣文學史詩歌創作的視野與展望，來析論《詩寫台灣》的價值。對我開創性主張大家來寫改革性「現代四句短詩」、「現代四句新體詩」，力求好讀、好記、好背誦，華語台語皆可吟唱的現代化詩歌創作理念，做學術性討論的認同與支持。並對呂著詩作內容、詩歌藝術表現與風格特色，皆有詳細條理而嚴謹的深入賞析。

身為《詩寫台灣》作者，感覺黃福鎮從多角度析論全書，可說是忠實明確，很有選擇研究台灣現代詩歌文學的慧眼與功力，這樣的文學識見，不是一般文學工作者會有的，是很難得和可共論台灣詩歌的知音。



文化素養深厚立法院院長游錫堃讀《詩寫台灣》：「內容集結多年醞釀以台灣歷史名勝所創作的詩文作品，輔以實景作品攝影，讓讀者從文字跨越影像，從不同視角認識台灣，為值得反覆閱讀與珍藏的讀物。」圖／作者提供

附記：

一、黃福鎮是高師大博士生，任高中國文教師二、三十年，對台灣傳統詩詞有深入研究，中山大學碩論是《戰後高雄地區傳統詩研究》。二、歡迎直接閱讀《中國語文》月刊原文析論。

三、作者《詩寫台灣》的演講與現場吟唱：

A、2008.6.28高雄文學館：〈趣寫台灣詩 趣吟台灣詩〉，呂正心吟唱。

B、2010.7.25岡山圖書館：〈趣寫岡山詩 趣吟岡山詩〉，呂正心吟唱。

C、2021.1.5成功大學歷史系歷史文物館：〈喜把台灣歷史寫成詩〉，呂自揚趣味小唱。

D、2021.12.11岡山文化中心岡山講堂：〈喜把岡山歷史和名山寫成詩〉，陳懿文作曲吟唱。