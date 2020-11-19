隨著AI時代的來臨，人類的生活將變得更加便捷，而農業數位化風潮也將給傳統耕作及舊有產銷制度帶來重大改變。如何普及化並幫助老農擺脫數位困境，政府應加把勁！示意圖／擷自農委會農業科技網站

美國大選川普連任失利，中國主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式簽暑，加以國內進口萊豬爭端未止，蔡政府施政受到嚴格考驗，經濟民生問題很可能撼動蔡政權。由於新冠肺炎疫情的未見舒緩，糧食短缺導致價格飆升的隱患加深（黃豆、玉米等穀物的國際價格正在提高），加以農業人口老化，氣候變遷，農業正面臨生存危機及轉型壓力，各國正積極尋求應變之道。

根據FAO調查指出，「創新」和「數位技術」對於促進小農生計、改善糧食安全和營養以及增強氣候變化韌性至關重要，數位經濟已經是全球經濟最重要的推動力。為此需積極營造農業數位化的有利環境包括；加強寬頻建設、發展數位技能以及促進研發和終端使用者的對接，以及制定法規以保護農民的資料權，防資料被非法奪取，成為當務之急。目前國際電信聯盟（ITU）正致力於將數位化革命轉變為一場發展的革命，其中一個方向就是協助農民充分利用包括5G和人工智慧在內的新技術，在保護環境的同時也可以提升農業產量。目前全球仍有許多地區農村無法獲取或是無法負擔資訊通信技術服務，城鄉嚴重落差，需要更大的政策性金融支援及資訊基礎設施建設。

日本加速推動農業數位轉型

為此日本新政府不僅將數位列為新一輪經濟對策的重點項目，將致力於地方政府的數位字基礎改革和促進個人編號卡（My Number Card）的普及外， 2020 年的《糧食、農業及農村基本計畫》也將加速智慧農業的進展，推動農業數位轉型列位重點項目；土耳其採取的解決方案是建構覆蓋整個糧食供應鏈的數位農業市場。這一基於區塊鏈技術的市場，在實現買家和賣家對接的同時還提供了金融、保險和運輸服務，而基礎設施、投資、創新和包容性是讓這些服務惠及小農的關鍵；中國大陸則透過民間企業投資合作，積極推動智慧農業，在生產方面不僅養豬場採用智慧監控系統，透過AI鏡頭進行盤點、估重，確保生物資產安全，也運用「移動互聯網＋大資料分析＋手機用戶端」技術，有效提升了畜牧業的經營效能，在行銷方面，中國大陸盛行的直播帶貨，對於減少中間環節、促進產品銷售，把產地的農產品賣出來、賣出好價錢等發揮作用，拉動了消費市場的成長，使得中國農村網路零售額由2014年的1800億元，成長到2019年的1.7兆元，規模擴大了8.4倍，而發展跨境電商也是提升中國農產品貿易數位元化的重要方式（2019年中國跨境電商農產品貿易額為52.9億美元）。不過直播帶貨也出現不少問題如販售產品品質不佳、誇大宣傳誘導消費者衝動消費、利用「專拍連結」誤導消費者、售後退換貨難以保障等，未來應遵循市場規律及制定相關管理規範。

而台灣自2017年開始執行智慧農業計畫。優先選定蝴蝶蘭、種苗、菇類、稻作、農業設施、養殖漁、家禽（水禽）、溯源農產業（外銷農產品：茶、毛豆、鳳梨、結球萵苣等）、生乳、海洋漁產業等 10 項產業推動智慧農業，希望能開創高質、便捷及人性化的新典範農業，邁向效率、安全及風險控管的新農業時代，但是投入的經費人力遠遠不足，農業數位化程度偏低，遑論超前部署，導致產銷失衡幾乎成為常態。

隨著AI時代的來臨，人類的生活將變得更加便捷，而農業數位化風潮也將給傳統耕作及舊有產銷制度帶來重大改變。如何普及化並幫助老農擺脫數位困境，跨越數位鴻溝，考驗政府施政能力，別只忙於做梗圖！



農業數位化風潮也將給傳統耕作及舊有產銷制度帶來重大改變。圖／擷自農委會農業科技網站