衛武營國家藝術文化中心自2020年起舉辦「武營歐普拉 Let's Opera！」，邀請素人歌劇演唱甄選，讓舞台下的觀眾有機會翻轉角色成為舞台上演出者，發掘許多隱身江湖的歌唱好手。2021年度甄選經過兩輪選拔，激烈競爭，最終選出9組共10位素人歌手，年紀最小僅10歲，並有定居臺灣的日籍人士，以及甄選首度出現的姊妹重唱組合。所有獲選者將在專業聲樂家指導後，在10月份衛武營週年慶3.0「武營歐普拉 Let's Opera！」節目，登上衛武營世界級的舞台一圓演出夢想。

衛武營旗艦歌劇製作備受各界好評，並持續從各種面向深化民眾對歌劇的興趣及參與，「武營歐普拉 Let's Opera！」歌劇演唱甄選讓素人的歌聲能被更多人聽見，與眾人分享自身對藝術的熱情。今年甄選邀請假聲男高音李文智、臺北表演藝術中心節目部經理林采韻、女高音暨國立臺灣藝術大學音樂系聲樂講師林慈音、男高音暨國立臺東大學音樂系講師張殷齊、衛武營營運副總監黃國威（依姓氏筆劃排序）等專業人士擔任評審，甄選第一階段書面審查從70多位報名者演唱影片中選出41支進入第二階段。

在第二階段現場甄選演唱中，素人歌手們均使出渾身解數，在5分鐘的時間演唱拿手曲目全曲，其中包括威爾第、普契尼、韓德爾、莫札特等大師經典作品，甄選過程因參與者出現同分情況，經評審詳細討論後仍難分上下，最後決定選出9組，共10位素人歌手，本次入選者在年齡、職業、性別等組成非常多元，其中有小學生、醫師、音樂老師、日籍人士、自由業人士等。

今年度獲選者將分別由李文智、林慈音、張殷齊等三位老師進行專業指導後，於10月10日（日）於衛武表演廳，在衛武營週年慶3.0「武營歐普拉 Let's Opera！」節目中亮相參與演出。此外衛武營還提供他們免費觀賞一場衛武營主辦的節目演出以回饋他們的參與。

2021「武營歐普拉 Let's Opera！」素人歌劇演唱甄選入選名單（依姓氏筆畫排序）

1.田家怡（音樂老師）：去年參加甄選獲得備取，因當時評審老師肯定而增加自信心，今年再度報名參加。

2.江君豪（高中生）：國中開始學習聲樂，喜歡義式男高音，目標前往外國進修聲樂。

3.吳文若/吳文綾（矯正專科醫師/退休音樂老師）：姊妹檔二重唱組合，20多年沒碰鋼琴，因為此次甄選開始練琴；平時兩人各自找老師上課，在疫情期間將練習錄音檔寄給對方聽，相互討論，也透過練習增進彼此感情。

4.足立育子（自由業）：日本籍人士，隨夫來臺已16年，在日本學過聲樂，與臺灣與聲樂老師持續學習將近10年。

5.林湧恩（小學生）：去年曾參加甄選，喜歡在後台看歌者的發聲練習。

6.施岷佳（自由業）：兼職外送司機，在工作期間愛唱歌劇。

7.陳耘端（牙醫系學生）：從小喜歡唱歌，但在大學期間選修牙醫系，期間對歌劇產生興趣，並跟隨牙醫系學長學習聲樂。

8.蔡昀臻（小學生）：學習聲樂已3年半，平常喜歡唱音樂劇曲目。

9.邊平威（流行樂老師）：自學聲樂多年，此次參加甄選的曲目歌劇《杜蘭朵》歌曲〈公主徹夜未眠〉已經練習6、7 年。

更多「武營歐普拉 Let's Opera！」節目和衛武營週年慶3.0活動資訊，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。