台灣社團福和會將於本月15日（六）08:40 ~ 17:30舉辦2022青年國安論壇。福和會表示，會議中將安排退役將領與專家學者分享台灣的各種戰爭型態與軍事準備，會中還特別邀請前中國人民解放軍海軍中校姚誠與會。

於台灣時間1月5日的半夜，台灣前外交官護台胖犬劉仕傑與Here I Stand代表楊欣慈線上訪問姚誠。

姚誠與劉仕傑分享在美國建立中國民主黨，強調台灣作為民主國家的重要性並提醒大家共產黨對香港的各種操控方式以及以金錢滲透的危險性。

姚誠也對青年代表楊欣慈提起中共可能的犯台時機與各種軍事準備，期待台灣的年輕人可以理解戰爭並對保衛台灣更具信心。

想了解姚誠之完整訪談內容以及台灣國軍退役將領、其他青年代表如何回應的民眾可以報名參加1月15日論壇，詳情搜尋 福和會之友 臉書報名，論壇當天也將提供現場直播！

福和會表示，該會是奠基於台灣價值並強調國家安全與個人自由的右派團體，1月15日舉辦的2022青年國安論壇除邀請姚誠線上參與之外，還邀請了明居正教授、退役空軍中將張延廷、資深媒體人吳明杰、跨域作家范疇等人與青年代表對話。並邀請台胖犬劉仕傑、HISP楊欣慈、吳欣岱醫師、台灣民團協會、台灣民主實驗室、台灣制憲基金會等青年代表參與。國家安全不僅是天邊的想像，要請跨世代的大家共同討論思考如何保護我們所值得珍惜的一切。讓台灣價值不僅是口號，讓我們除了關心眼前的政治之外，能有更長遠的深思。

報名連結 https://www.accupass.com/go/NationalSecurity

講者陣容：

空軍中將 張延廷

政戰少將 余宗基

陸軍少將 劉慶元

海軍上校 楊于勝

前解放軍參謀 姚誠

駭客專家 王仁甫

資深媒體人吳明杰

共黨研究專家 明居正

跨域思想家 范疇

時間：2022年1月15日 星期六，上午8:45 – 下午5:30

地點：台大社科院３樓 梁國樹國際會議廳 （請由辛亥路進入台大社科院）